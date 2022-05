5N Plus annonce l'intention de 5N Plus Belgium SA de fermer son installation de Tilly, en Belgique





5N Plus a l'intention d'abandonner la production des produits dérivés du plomb à faible marge utilisés dans la production industrielle et les matériaux de catalyse et d'extraction

MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX: VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui l'intention de 5N Plus Belgium SA, une de ses filiales, d'arrêter les activités de production à son installation de Tilly, en Belgique, et de procéder à la fermeture du site.

Le site belge de Tilly, comptant 68 employés, fabrique des produits dérivés du plomb et des produits chimiques à base de nitrate, qui sont essentiellement utilisés dans les secteurs de la production industrielle et des matériaux de catalyse et d'extraction.

Malgré plusieurs mesures d'optimisation et les nombreux investissements effectués au cours des années pour renforcer la compétitivité du site, les activités de l'installation de Tilly sont coûteuses et non rentables depuis plusieurs années, une situation ayant été exacerbée par la conjoncture du marché et de l'économie, ne faisant qu'aggraver l'érosion des marges réalisées sur ses produits. De plus, des investissements considérables seraient nécessaires à court terme pour maintenir la conformité de son permis d'exploitation aux normes environnementales en vigueur relativement à la production de produits dérivés du plomb. L'annonce par 5N Plus Belgium SA de son intention de fermer l'installation fait suite à une revue stratégique détaillée que mène actuellement la Société à l'égard de ses activités traditionnelles.

« Étant donné qu'aucune amélioration des résultats et des marges n'est en vue pour les produits dérivés du plomb qu'elle fabrique, et à la lumière des investissements additionnels requis pour maintenir son exploitation, les activités actuelles de Tilly ne sont plus rentables ni compatibles avec notre stratégie à long terme, qui vise à permettre à 5N Plus d'élargir sa présence sur des marchés à valeur ajoutée », déclare Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N Plus. « Si l'annonce de cette intention est nécessaire, elle demeure toutefois difficile. Nous sommes conscients des répercussions de notre intention de fermer l'installation sur nos employés et la communauté, et nous avons à coeur de les soutenir tout au long de ce processus et de remplir nos obligations sociales conformément au droit du travail belge », conclut M. Jacques.

Si, après avoir examiné toute autre solution envisageable et après s'être conformée aux obligations légales en vigueur en Belgique quant aux procédures d'information et de consultation des représentants des travailleurs, 5N Plus Belgium SA confirmait son intention de fermer l'installation, la Société s'attend à être en mesure d'améliorer ses résultats financiers et son bilan, par le retrait de résultats négatifs, et l'amélioration du fonds de roulement et des flux de trésorerie.

L'annonce d'aujourd'hui n'a pas d'incidence sur les autres activités de production, de recherche et développement ou les activités commerciales de 5N Plus.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de 5N Plus diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous?entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de 5N Plus est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de 2021 de 5N Plus daté du 22 février 2022 et du rapport de gestion du premier trimestre de 2022 daté du 4 mai 2022 ainsi qu'à la note 11 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les trimestres clos les 31 mars 2022 et 2021, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et 5N Plus n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Par ailleurs, aucune décision n'a encore été prise quant à l'avenir de 5N Plus Belgium SA. Cette dernière a, pour le moment, annoncé une intention et se conformera à la réglementation applicable en vigueur en Belgique en ce qui a trait aux licenciements collectifs et à la cessation d'activités.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, l'industrie spatiale, les produits pharmaceutiques, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche?développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

SOURCE 5N Plus inc.

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 07:00 et diffusé par :