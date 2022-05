/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'offre d'hébergement et de soins de longue durée à Laval/





QUÉBEC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, accompagnée du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, Benoît Charrette, procédera à une annonce concernant l'offre d'hébergement et de soins de longue durée à Laval.

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse se déroulera en présence uniquement. Un seul représentant par média sera admis à la conférence de presse.

Les journalistes pourront prendre des images et des photos à compter de 8 h 20.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à cette adresse courriel : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent participer à cette activité de presse doivent s'assurer de respecter les consignes en vigueur et celles qui s'appliquent à leur situation. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19. De plus, le port du masque d'intervention est obligatoire.

DATE : Le mercredi 18 mai 2022



HEURE : Prise d'images : 8 h 20

Conférence de presse : 9 h 20



LIEU : Laval*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 07:00 et diffusé par :