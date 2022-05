/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique feront une annonce importante concernant Internet haute vitesse et la connectivité mobile/

Première solution de maintenance prédictive IdO de l'industrie des ascenseurs, MAX identifie les problèmes potentiels avant qu'ils ne se produisent, permettant un temps de fonctionnement et une efficacité maximum.Le lancement de MAX comprend...

Groupe Alithya inc. (« Alithya ») est ravi d'annoncer la signature de trois ententes avec des clients des secteurs financier et public qui leur donnent un accès à la plateforme et aux services de mise en oeuvre de Splunk. Les ententes d'une valeur...