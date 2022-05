Avis aux médias : CAE reporte la publication de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2022





MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE annonce que la publication de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'ensemble de son exercice 2022 sera reportée.

La Société a décidé de différer la publication de ses résultats, initialement prévue le 19 mai 2022, afin de permettre à ses auditeurs externes de finaliser leurs procédures d'audit habituelles. CAE publiera les résultats d'ici le 2 juin 2022 et annoncera publiquement une nouvelle date de publication et la date et l'heure de la conférence téléphonique dès qu'elles seront disponibles.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par 75 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 13 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

