Percona annonce la disponibilité générale de la plateforme Percona





Percona, leader des logiciels et services de bases de données open source, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de la plateforme Percona, qui réunit l'expertise de la société avec des bases de données telles que MySQL®, PostgreSQL® et MongoDB®, ainsi que des services, une gestion et des informations automatisées dans un seul produit. Grâce à l'expérience de l'entreprise dans la gestion et l'amélioration de certaines des plus grandes installations de bases de données au monde, la plateforme Percona aide les utilisateurs à surveiller, gérer, sécuriser et optimiser leurs instances de base de données sur n'importe quelle infrastructure.

« La plateforme Percona apporte l'expérience et l'expertise que nous avons acquises au fil des ans et les met entre les mains des développeurs et des administrateurs de bases de données. Elle comprend des recommandations basées sur l'IA, qui aident les utilisateurs à améliorer les performances, la gestion et la sécurité, ainsi qu'à faciliter la mise à l'échelle et la gestion de leurs instances au fil du temps. Avec la plateforme Percona, nous avons réfléchi à la manière d'améliorer l'expérience des développeurs et des administrateurs de bases de données concernant l'exécution de leurs charges de travail de données, et d'aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs plus rapidement en matière de gestion des bases de données, dans le cadre de leur approche globale », a déclaré Donnie Berkholz, vice-président directeur des produits chez Percona.

« Les développeurs veulent améliorer leur efficacité et leur expérience dans l'ensemble de leurs tâches, et les bases de données ne font pas exception. L'amélioration de ce domaine sera un domaine d'investissement pour les entreprises - qu'il s'agisse de temps pour leur personnel de mettre en oeuvre des projets, ou d'investir dans des services cloud pour fournir les outils dont elles ont besoin. L'approche de Percona face à ce défi vise à fournir un contrôle autogéré et une propriété interne, ainsi que la flexibilité et la facilité d'utilisation vantées par de nombreuses entreprises avec leurs offres DBaaS. En offrant un service entièrement compatible open source, Percona cherche à combler une lacune sur le marché, que de nombreuses sociétés de bases de données ne sont pas en mesure de couvrir », a commenté Bradley Shimmin, analyste en chef, plateformes d'IA, analyse et gestion des données chez Omdia.

« Il y a eu une explosion des outils de données disponibles pour les entreprises, ce qui a entraîné une fragmentation généralisée et des flux de travail très complexes et disjoints. Les organisations qui apprécient la vélocité cherchent des moyens d'intégrer divers outils de données dans leurs flux de travail de développement plus larges et de les surveiller. La plateforme Percona est conçue pour répondre à ces cas-là. La combinaison de logiciels et de services dans cet espace vise à aider les clients à mieux gérer leurs déploiements de bases de données », a commenté Rachel Stephens, analyste principale chez RedMonk.

« Percona a tissé plus d'une décennie d'expertise en bases de données open source, dans une expérience de base de données cohérente et moderne pour toutes les organisations, du cloud à l'expérience sur site. Avec la plateforme Percona, nous avons développé nos offres logicielles de base de données open source, renforcées par des informations automatisées, des opérations en libre-service et les meilleurs outils d'observabilité et de gestion de bases de données sur le marché. Ce lancement nous aidera à faire évoluer notre entreprise et à créer un modèle durable à l'ère du cloud, tout en respectant la liberté et l'accessibilité de l'open source. Nous avons vu d'autres entreprises se détourner de l'open source et adopter des licences à source fermée afin de maximiser leur rentabilité, ce qui, selon nous, n'est pas dans le meilleur intérêt des clients. Notre approche met notre expertise à la disposition de tous nos clients et utilisateurs, en mettant leurs besoins au premier plan », a ajouté Ann Schlemmer, présidente de Percona.

La plateforme Percona est l'aboutissement du travail de l'entreprise visant à étendre et à fournir sa vaste connaissance des bases de données, dans des produits que les utilisateurs peuvent déployer rapidement et utiliser pour améliorer leurs performances. Dans le cadre du lancement, Percona a utilisé son expertise en matière de services pour créer des produits de recommandation automatisés appelés Advisors pour les clients, qui peuvent les aider à améliorer immédiatement leurs résultats. Elle prend en charge toutes les configurations de déploiement, des instances de cloud public, privé et hybride aux déploiements de centres de données internes. Elle prend en charge les instances autogérées et gérées par Percona, permettant aux clients d'aborder la gestion de leur base de données de la manière qui leur convient.

La plateforme Percona comprend les éléments suivants :

Percona Portal - accès à tous les services et à l'expertise produit de Percona via un portail en ligne unifié, couvrant plusieurs bases de données avec des fonctionnalités au niveau de l'entreprise, notamment la sauvegarde, la sécurité, la gestion, l'optimisation et plus encore

Percona Monitoring and Management (PMM) - un produit de gestion de base de données qui est lui-même entièrement open source, permettant aux développeurs et aux administrateurs de bases de données de rationaliser leurs tâches de gestion sur plusieurs plates-formes à partir d'un seul endroit

Nouvelle gamme d'Advisors - informations automatisées qui garantissent que les bases de données utilisateur fonctionnent au mieux, y compris la gestion de la sécurité, la configuration et l'amélioration des performances

Private DBaaS Technical Preview - qui aidera les entreprises à déployer leur propre DBaaS en interne, en utilisant des distributions de bases de données open source, l'outil de gestion Percona PMM et les opérateurs Kubernetes pour MySQL et PostgreSQL. Il soutiendra également la même approche pour MongoDB. Cela permet aux utilisateurs de provisionner et de gérer facilement des instances de base de données en libre-service sur l'ensemble des instances de développement et de test, améliorant ainsi l'expérience des développeurs

Percona Account - simplifiant la gestion des comptes utilisateurs pour tous les produits et services Percona dans un seul compte

Liens

Plateforme Percona - https://www.percona.com/software/percona-platform

À propos de Percona

Les bases de données fonctionnent mieux grâce à Percona. Percona est l'unique société offrant des produits, une assistance technique et des services, de catégorie entreprise, destinés à un éventail de bases de données open source, parmi lesquelles MySQL®, MariaDB®, MongoDB®, et PostgreSQL, pour les déploiements traditionnels, les plateformes basées dans le cloud et les environnements informatiques hybrides. La société s'engage à soutenir l'open source en tant qu'approche en matière de licence, de développement et de déploiement de logiciels ; et ses outils de gestion de bases de données sont mis à profit par plusieurs millions de développeurs d'applications, administrateurs de bases de données et professionnels informatiques du monde entier.

Percona confère aux entreprises la liberté de choix, la liberté de création, et la liberté de faire la différence, le tout en les aidant à évoluer rapidement au fur et à mesure de leur croissance. La société soutient plusieurs marques mondiales telles que PayPal, Vimeo, RockStar Games, Duolingo, Fiserv, Slack, Cisco Systems, et Rent the Runway, ainsi que des entreprises de moindre envergure qui cherchent à maximiser la performance de leurs applications tout en rationalisant les efficiences de leurs bases de données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.percona.com.

Percona® est une marque déposée de Percona LLC. Toutes les autres marques de commerce figurant dans ce document, déposées ou non, appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

