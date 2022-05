Dévoilement d'un outil d'authentification pour renforcer la sécurité de la clientèle RBC





Une première pour une banque canadienne, des millions de clients de RBC peuvent désormais s'authentifier avec leur carte-client et leur NIP à partir de leur téléphone mobile

TORONTO, le 18 mai 2022 /CNW/ - RBC présente aujourd'hui une technologie novatrice offrant un degré de protection accru pour les renseignements personnels en ligne de sa clientèle. Grâce à cette fonction intégrée dans l'appli Mobile RBC, les clients peuvent désormais utiliser leur NIP ou leurs données biométriques associés à leur carte-client pour s'authentifier avec leur téléphone mobile. Pour les utilisateurs d'Android, l'appli utilise la technologie de communication en champ proche (CCP) qui permet aux clients de simplement effleurer leur Carte-client RBC avant d'entrer leur NIP. RBC compte parmi les premières banques à utiliser cette technologie, qui combine un niveau de sécurité supplémentaire et une méthode particulière d'authentification par appli mobile, à l'échelle mondiale. De leur côté, les utilisateurs d'iOS peuvent utiliser les données biométriques activées dans leur appareil avant d'entrer leur NIP.

« Les clients nous font confiance pour la protection de leurs renseignements de nature délicate, et nous prenons cette responsabilité au sérieux », affirme Peter Tilton, chef des services numériques, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. « Comme de plus en plus de Canadiens choisissent de faire leurs opérations bancaires par voie numérique, il est plus important que jamais de leur donner les outils dont ils ont besoin pour gérer leur argent en toute sécurité. Avec ses caractéristiques de sécurité numérique de premier ordre, NIP sur appareil mobile est un autre moyen employé par RBC pour que les clients utilisateurs de Mobile RBC bénéficient de l'appli bancaire la plus sécuritaire et digne de confiance au monde. »

Ce niveau de protection accru arrive au bon moment, car les Canadiens ont constaté la hausse des tentatives de fraudes pendant la pandémie et ont été témoins des conséquences de celles-ci. 48 % des répondants du sondage de 2022 mené dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude à RBC ont affirmé avoir été davantage ciblés par des fraudeurs depuis le début de la pandémie, comparativement à 22 % en 2021. Et les Canadiens ne font pas que constater une hausse des tentatives de fraude ; le nombre de Canadiens ayant perdu des avoirs en raison d'une fraude a aussi augmenté. Selon le Centre antifraude du Canada, en 2021, les pertes causées par une fraude se sont chiffrées à 379 millions de dollars comparativement à 160 millions de dollars en 2020.

Pour commencer, les clients peuvent utiliser cette nouvelle méthode d'authentification lors du processus de réinitialisation de leur mot de passe de Banque en direct. Au cours des prochains mois, elle sera mise en oeuvre à l'échelle de RBC et sera utilisée dans plusieurs autres applications.

« Auparavant, les institutions financières du monde entier recouraient à trois méthodes d'authentification de la clientèle : la carte et le NIP ; l'ouverture de session en ligne au moyen d'un mot de passe et les questions secrètes, souligne Rami Thabet, premier vice-président, Vente et conseils numériques, RBC. Jusqu'à maintenant, ces méthodes d'authentification n'étaient que peu liées entre elles, ce qui nuisait à leur efficacité. La technologie de pointe qui sous-tend cette nouvelle fonction nous permet de lier ces éléments de sécurité à l'appareil mobile du client de façon à mieux le protéger contre les fraudes découlant du vol d'identité. »

Comme le NIP est une méthode d'authentification universellement admise et reconnue, son utilisation contribuera à prévenir la fraude et renforcera le sentiment de sécurité des utilisateurs effectuant des opérations et des transactions en ligne. La solution NIP sur appareil mobile, que l'on désigne souvent comme le NIP associé aux produits commerciaux prêts à l'emploi, a été conçue en partenariat avec MYPINPAD, un chef de file du secteur des cartes de paiement en matière de solutions de paiement logicielles certifiées.

Par ailleurs, les clients bénéficient également des outils de sécurité numérique de RBC, y compris la Vérification de l'identité , la Vérification en deux étapes, l'option de blocage d'une carte , les alertes bidirectionnelles à la fraude et la surveillance antifraude, en plus de la Garantie de sécurité des Services bancaires numériques RBC .

Cette innovation numérique de pointe témoigne de l'engagement de longue date de RBC à ajouter de la valeur, améliorer la sécurité et assurer la tranquillité d'esprit des clients qui gèrent leurs finances de façon numérique.

