Danone Canada redéfinit la catégorie des produits d'origine végétale grâce à Silk Nextmilk(MC), une nouvelle offre au goût et à la texture si proches du lait que les consommateurs ne croiront pas qu'il s'agit d'une boisson à base de plantes





Chef de file de la catégorie au Canada, Silk Canada lance une nouvelle boisson sans produits laitiers qui fournit un plus grand choix aux consommateurs, surtout aux amateurs de lait curieux d'essayer des produits d'origine végétale

TORONTO et BOUCHERVILLE, QC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Danone Canada a redéfini la catégorie des produits d'origine végétale en procédant au lancement, sous la marque Silk Canada, de NextmilkMC, une boisson sans produits laitiers au goût si savoureux et à la texture si crémeuse que les consommateurs ne croiront pas qu'elle est à base de plantes. Chef de file de la catégorie des boissons d'origine végétale au Canada, Silk a créé NextmilkMC pour aider les amateurs de lait à surmonter leurs hésitations face aux produits à base de plantes, tout en leur offrant un choix accru.

«?Ces 30 dernières années, la marque Silk de Danone a déclenché une révolution dans le domaine des produits à base de plantes en fournissant aux consommateurs un vaste éventail d'offres aussi délicieuses qu'innovantes?», a affirmé Jeremy Oxley, vice-président sénior du marketing pour Danone Canada. «?Toutefois, malgré l'élan extraordinaire dont bénéficie cette catégorie, 60 p. cent des Canadiens sont réticents à essayer les boissons d'origine végétale, car ils ont l'impression que le goût diffère trop de celui des produits auxquelles ils sont habitués 1. Nous avons donc mis au point Silk NextmilkMC, un produit fait d'un mélange de plantes de grande qualité qui reproduit les principales caractéristiques du lait en matière de goût et de texture que les consommateurs aiment tant.?»

En raison de la multitude d'offres qu'elle propose dans les catégories des produits laitiers et d'origine végétale, Danone se trouve dans une position incomparable pour comprendre les besoins et les préférences des consommateurs, s'y adapter et innover. Lors de son rigoureux processus de recherche et d'innovation visant à mettre au point Silk NextmilkMC, l'entreprise a mobilisé ses experts en produits laitiers afin d'analyser les sensations éprouvées par les buveurs de lait conventionnel et d'élaborer un produit selon une formule spéciale conçue pour répondre aux attentes gustatives des amateurs de lait. Elle a pour cela effectué une analyse de la composition moléculaire du lait et de ses caractéristiques sensorielles reconnues afin de créer un produit à base de plantes dont la saveur et la sensation en bouche reflèteraient celles du lait.

«?Silk NextmilkMC est l'aboutissement de deux ans d'innovations, d'applications ingénieuses et d'essais acharnés de la part de l'équipe de recherche et d'innovation de Danone, laquelle possède une expertise inégalée tant dans le secteur des produits laitiers que dans celui des boissons à base de plantes?», a expliqué Pierre Morin, vice-président à la recherche et à l'innovation pour Danone Canada. «?Pendant le processus d'élaboration de la recette, nous avons minutieusement étudié les caractéristiques gustatives du lait et effectué des essais rigoureux, ces derniers ayant consisté à essayer des centaines d'associations d'ingrédients de grande qualité à base de plantes afin de recréer le mieux possible le goût du lait. Le résultat, c'est un produit polyvalent dont le goût ressemble presque en tous points à celui du lait, de sorte que les amateurs de lait curieux d'essayer des produits à base de plantes peuvent le savourer dans leur café, avec leurs céréales ou dans des recettes, et donc l'ajouter sans hésitation à leur liste d'épicerie.?»

Silk NextmilkMC est vendu dès à présent chez les principaux détaillants de tout le pays, dans la section des produits réfrigérés. Il s'agit d'une excellente source de vitamine B12 et de riboflavine, d'une bonne source de calcium et d'une source de vitamine D, de vitamine A, de zinc et de fibres. Il contient 3 g de sucre pour 250 mL et est a été certifié sans GMO dans le cadre du Projet sans OGM vérifié. Il ne contient pas de lactose, de gluten et de carraghénine, de même que d'arômes et de colorants artificiels.

Pour en savoir davantage sur Silk NextmilkMC, visitez SilkCanada.ca et suivez @silk_canada sur Instagram et @SilkCanada sur Facebook.

À propos de Danone Canada

OEuvrant depuis ses sièges sociaux de Toronto, en Ontario, et de Boucherville, au Québec, Danone Canada est une unité d'affaires de Danone. À titre de plus grande entreprise orientée vers le consommateur à avoir obtenu la certification B CorpMC à l'échelle du pays, Danone Canada s'est engagée à respecter les normes les plus élevées en matière de performances sociales et environnementales, de responsabilité et de transparence. L'entreprise a pour ambition d'offrir aux Canadiens des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains ainsi que des crèmes à café, et de créer de la valeur économique et sociale. Son portefeuille de marques comprend ActiviaMD, les aliments et boissons d'origine végétale SilkMD, OikosMD, DanoneMD, So DeliciousMD sans produits laitiers, StoKMC, DanActiveMD, International DelightMD et plus encore.

Pour en savoir plus sur Danone Canada, consultez le www.danone.ca , Facebook (@danonecanada), Twitter (@DanoneCanada) ou LinkedIn .



___________________________________ 1 Source : Sklar Wilton & Associates, Usage & Attitude, Plant-Based Dairy Alternatives, Canada, 2021.

