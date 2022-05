LE JEU DE BATTLE ROYALE DE NETMAR « HYPESQUAD » COMMENCE LE TEST ALPHA LE 13 JUIN





Pré-inscription et accès au test dès aujourd'hui

LOS ANGELES, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- Netmarble , un développeur et éditeur de premier plan d'expériences de jeu de haute qualité, a annoncé un test alpha pour HypeSquad, le TPS Battle Royale pour PC Windows sur Steam, du 13 au 20 juin. Jusqu'au 20 juin, les joueurs peuvent se pré-inscrire sur le site officiel du jeu.

Pendant la période de test alpha, les joueurs s'affronteront sur un nouveau plan appelé Cagliostro, avec les deux modes de jeu ci-dessous :

Mode de survie : Jusqu'à 60 joueurs peuvent rejoindre des escouades où un champ de force commence à se rétrécir au fil du temps depuis l'extérieur du plan, se rapprochant de la zone sécurisée

Mode de conquête : Jusqu'à 60 joueurs peuvent rejoindre des escouades où les équipes qui ne détiennent pas de base à la fin du tour seront éliminées

En outre, en plus des « modes d'événements spéciaux » inédits, les joueurs peuvent recevoir une récompense sous la forme d'un Ride Skin lorsqu'ils rejoignent le test alpha. Cet élément spécial sera remis à tous les joueurs ayant participé à la période de test et pourra être utilisé lors du lancement officiel du jeu. Le test alpha se fera dans 9 langues, dont l'anglais, le portugais, le français, l'allemand et l'espagnol. Plusieurs serveurs sont situés dans le monde entier, notamment en Amérique du Nord, en Corée, à Singapour, au Brésil et en Allemagne.

HypeSquad est un jeu au rythme effréné où les joueurs font équipe pour survivre dans des combats rapprochés intenses et créatifs. Grâce à une variété d'armes et d'amplificateurs, les joueurs peuvent personnaliser leur style de combat de manière créative afin de mener leur équipe à la victoire.

Le jeu présente un casting diversifié de personnages, chacun avec des antécédents et des motivations différentes. Il y a aussi un mélange d'options uniques de mêlée et à distance que les joueurs peuvent choisir pour de multiples combinaisons d'armes. Plusieurs éléments et améliorations attendent également les joueurs sur le terrain pour booster leurs performances, notamment des objets de soutien et des amplificateurs. Enfin, les objets interactifs de HypeSquad, comme les tyroliennes et les trampolines, ajoutent une couche de stratégie que les joueurs doivent prendre en compte lorsqu'ils s'efforcent de remporter la victoire sur le champ de bataille.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site officiel du jeu, ainsi que sur les canaux Discord , YouTube , Facebook et Reddit .

À propos de Netmarble Corporation

Fondée en Corée en 2000, la société Netmarble Corporation est un développeur et un éditeur de premier plan qui repousse les limites de l'expérience du jeu mobile avec des jeux très innovants, notamment Seven Knights 2, Ni no Kuni : Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2 : Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution et MARVEL Future Fight. En tant que société mère de Kabam et de SpinX Games, et actionnaire principal de Jam City et de HYBE (anciennement Big Hit Entertainment), Netmarble s'efforce de divertir le public du monde entier avec une variété de jeux mobiles basés sur ses puissantes franchises et ses collaborations avec des détenteurs de propriété intellectuelle dans le monde entier. Vous trouverez de plus amples informations sur le site http://company.netmarble.com .

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1819716/0517.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1818314/220513_HS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1681510/Netmarble_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 04:00 et diffusé par :