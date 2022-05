Une première année exceptionnelle pour l'initiative Compétivert d'Investissement Québec





Une nouvelle cible de 1G $ de financement de projets en technologies propres est établie d'ici à 2024

MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Lancée officiellement en mars 2021, l'initiative Compétivert d'Investissement Québec présente aujourd'hui un solide bilan de première année : après seulement 12 mois, la cible triennale de financement de projets d'entreprises impliquant l'intégration de technologies propres ou de pratiques écoresponsables est atteinte. L'engouement a été tel qu'Investissement Québec se donne une nouvelle cible d'un milliard de dollars de financement d'ici 2024.

Au cours de l'exercice financier se terminant au 31 mars 2022, Investissement Québec a autorisé des interventions financières d'une valeur de 379,2 millions de dollars, dans le cadre de 103 projets de sociétés québécoises visant une innovation dans les technologies propres. La valeur totale des projets atteint 1,7 milliard de dollars, selon la planification fournie par les entreprises. Rappelons qu'au moment du lancement de Compétivert, Investissement Québec s'était donné une cible de financement de 375 millions $, sur trois ans (2021-2024).

Des projets d'électrification des transports, d'amélioration de l'efficacité énergétique, de développement de nouveaux carburants, de recyclage et de valorisation des matières résiduelles dont le plastique, de même que des projets de transition vers les énergies renouvelables ont été soutenus. Des projets d'économie circulaire figurent aussi parmi les projets clés appuyés par l'initiative.

Les solutions financières disponibles peuvent prendre la forme de prêts offrant des modalités adaptées, comme un moratoire de remboursement de capital pouvant s'étendre jusqu'à 48 mois afin d'offrir la flexibilité nécessaire, ou encore de prises de participation en équité, de concert avec les fonds d'investissement faisant partie du portefeuille d'Investissement Québec, afin d'appuyer les entreprises aux stades de démarrage et de post démarrage qui développent des technologies propres au Québec.

Du financement, mais aussi de l'accompagnement

Au-delà des solutions financières offertes dans le cadre de l'initiative Compétivert, Investissement Québec propose aussi aux entreprises un diagnostic pour l'accroissement de la productivité et la compétitivité des entreprises industrielles par l'amélioration de leur performance environnementale industrielle : le Diagnostic de performance environnementale industrielle Compétivert.

Il s'agit d'un accompagnement technologique personnalisé mené par Investissement Québec-CRIQ, spécifique aux procédés industriels, qui inclut un diagnostic et une liste priorisée d'actions à poser et de projets d'innovation technologique rentables et à fort impact que les entreprises peuvent déployer. Les recommandations sont établies en fonction des meilleures solutions et technologies propres permettant d'accroitre la productivité et la compétitivité et de maximiser les retombés économiques et environnementales de l'entreprise accompagnée.

Au 31 mars 2022, plus d'une quinzaine de diagnostics de performance environnementale industrielle avaient été réalisés ou étaient en cours de réalisation par Investissement Québec-CRIQ.

Des moyens pour inspirer

Dans le cadre de l'initiative, qui vise à inciter les entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques écoresponsables afin de devenir plus compétitives tout en réduisant leur empreinte environnementale, Investissement Québec a aussi organisé des activités de sensibilisation sur une variété de sujets pour inspirer, inciter et guider les entreprises qui souhaitent prendre le virage d'une économie verte. En effet, la Société a tenu sept Classes de maître durant l'exercice, présentant des témoignages d'entrepreneurs et d'experts permettant de tirer profit des avantages et des occasions d'affaires que comporte le passage à une économie verte, lesquelles ont été vues par quelques 4 000 personnes

Investissement Québec a sélectionné et mis en lumière, par divers moyens et activités de promotion, des Champions verts. Ceux-ci ont été retenus pour leur contribution au rayonnement du savoir-faire québécois du secteur des technologies propres. Investissement Québec a dévoilé neuf Champions verts au cours de l'exercice 2021-2022 : GHGSat, AddÉnergie, Lion Électrique, H2O Innovation, Sollum Technologies, Ferme d'hiver, Trigo Énergies, Airex et Pyrowave.

Pour en savoir plus sur l'initiative Compétivert, consultez le https://investquebec.competivert.com/.

Citations

« Compétivert démontre tout notre engagement à décarboner nos industries et notre économie. Si l'on veut être carboneutres d'ici 2050, il faut multiplier les initiatives comme celle-ci afin d'aider les entreprises à adopter des pratiques écoresponsables. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« La participation des entreprises aux efforts de lutte contre les changements climatiques est essentielle à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Québec pour 2030 et 2050. Ainsi, l'engouement des entreprises pour Compétivert au cours de cette première année est réjouissant! Cela illustre à quel point ce programme, très bien conçu, répond de façon concrète aux besoins d'accompagnement et de financement des entreprises qui souhaitent innover dans les technologies propres et adopter des pratiques écoresponsables pour réduire leur empreinte carbone. »

- Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Avec Compétivert, Investissement Québec met de l'avant des moyens concrets pour démocratiser la transition vers une économie plus verte et durable. En plus d'offrir des solutions de financement, l'initiative met à la disposition des entreprises un accompagnement et des outils pour faciliter la mise en place de projets qui améliorent leur bilan environnemental. Nous avons misé juste. Les résultats de la première année de l'initiative confirment que les entreprises québécoises reconnaissent les bénéfices de développer et d'intégrer les technologies propres pour accroître leur compétitivité tout en réduisant leur empreinte environnementale. Et c'est tout le Québec qui en profitera! »

- Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un soutien technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

