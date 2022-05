TheoremOne annonce sa fusion avec S4Capital, qui facilitera la gestion des services technologiques





TheoremOne, société de premier plan en matière d'innovation, d'ingénierie et de conception agile et complète, qui permet aux grandes entreprises d'atteindre une transformation numérique stratégique, a annoncé aujourd'hui sa fusion avec S4Capital plc (SFOR.L), une société de services numériques de publicité et de marketing, axés sur les technologies.

Cette fusion accélérera la transition de S4Capital en direction du statut de société de technologie et d'innovation, alimentée par une combinaison entre l'art et la science. Partenaire d'innovation et d'ingénierie des sociétés du Global 1000, TheoremOne jouera un rôle essentiel dans cette évolution.

À l'issue de la fusion, TheoremOne aura dorénavant accès à plusieurs dizaines de nouvelles capacités, notamment dans les secteurs verticaux des médias, des contenus, des données et des analyses. La fusion avec S4Capital intègre à l'univers TheoremOne plusieurs agences uniques et innovantes, parmi lesquelles Media.Monks ? leader en expériences numériques de marque, contenus et données de marketing.

« Nous recherchions un partenaire qui soit à la fois capable d'accélérer notre croissance, et prêt à nous aider avec passion à bouleverser l'écosystème de l'expertise-conseil en matière technologique ? le fait d'unir nos forces avec Media.Monks et S4Capital nous permettra d'aller de l'avant aux côtés de quelques-uns des meilleurs talents au monde », a déclaré Brady Brim-DeForest, PDG de TheoremOne. « Entrepreneuriale et axée sur la croissance, la culture qui caractérise S4Capital est une culture dans laquelle je suis persuadé que notre équipe se sentira comme chez elle. »

S4Capital plc (SFOR.L) est une société de services numériques de publicité et de marketing, fondée sur la technologie et adaptée à la nouvelle ère, créée par Sir Martin Sorrell en mai 2018. Sa stratégie consiste à bâtir une activité de services purement numériques en matière de publicité et de marketing, pour ses clients mondiaux, multinationaux, régionaux et locaux, ainsi que pour des marques d'influençeurs axées sur la génération Y. Cet objectif sera atteint en intégrant des sociétés de premier plan dans trois domaines d'activité : contenus, données et médias numériques, ainsi que services technologiques, le tout en plaçant l'accent sur des exécutions « plus rapides, plus efficaces et moins coûteuses », dans un environnement actif en permanence et axé sur les clients, présentant une structure unitaire.

Sir Martin Sorrell, directeur exécutif de S4Capital, a déclaré : « L'intersection entre le marketing, les ventes et les technologies de l'information demeurant un sujet clé pour les marques et les cadres supérieurs, nous bâtissons chez S4Capital une offre véritablement intégrée pour nos clients, incluant des services technologiques de premier ordre, combinés à une expertise en matière de contenus, de données et de médias numériques. Nous sommes très heureux d'accueillir Brady, Will, David et leurs collègues ? leur vision et leur ambition constitueront sans aucun doute un formidable atout pour nous. »

TheoremOne continuera d'opérer de manière autonome, et son équipe de direction conservera le contrôle opérationnel. Brim-DeForest continuera d'occuper le poste de PDG, le fondateur William Jessup conservera celui de responsable des services, et David Kullmann demeurera responsable du recrutement et des équipes intégrées. L'équipe de direction de TheoremOne rendra compte directement au comité exécutif de S4Capital, dans le cadre d'un large mandat de poursuite du renforcement de ses capacités de classe mondiale et de sa clientèle.

« Nous sommes très heureux d'entamer la prochaine phase de croissance et de développement de TheoremOne aux côtés de nos partenaires Media.Monks et S4Capital », a déclaré Will Jessup, fondateur et responsable des services chez TheoremOne.

« Nous sommes ravis de partager avec Media.Monks et S4Capital notre vision concernant le bouleversement du modèle traditionnel d'expertise-conseil. Ensemble, nous tirerons parti des capacités de TheoremOne pour promouvoir une transformation de l'entreprise grâce aux technologies. Cette fusion unique créera une valeur exponentielle pour notre portefeuille conjoint de clients et au-delà », a déclaré David Kullmann, associé et responsable des services de recrutement chez TheoremOne.

À propos de TheoremOne®

TheoremOne est une société d'innovation et d'ingénierie qui conseille ses clients en matière de stratégie des produits, d'ingénierie, de conception et de culture, puis qui s'associe avec eux afin de bâtir et lancer des solutions technologiques destinées à répondre à leurs problématiques les plus complexes.

TheoremOne a été fondée en 2007 par Will Jessup (fondateur et responsable des services), et la société est dirigée depuis 2017 par Brady Brim-DeForest (PDG). Forte d'une équipe de plus de 370 spécialistes répartis à travers le monde (dont 70 % en Amérique du Nord), TheoremOne permet à ses clients, dont American Express, AT&T, Intel, Starbucks, Caterpillar et plusieurs autres figurant parmi les principales sociétés technologiques au monde, de conceptualiser, créer, soutenir et gérer leurs produits, services et expériences numériques.

Les clients choisissent TheoremOne lorsque les résultats ont une importance majeure ; la société devient alors l'agent du changement, et favorise une transformation impliquant non seulement la technologie, mais également les individus, les processus et la direction.

Basée à Los Angeles, TheoremOne se compose d'une équipe mondiale d'ingénieurs, de concepteurs, de technologues, de chercheurs, de stratégistes et de conseillers, qui possèdent une expertise approfondie dans un large éventail de secteurs parmi lesquels les produits électroniques grand public, l'automobile, la fabrication, la chaîne logistique, la santé, la finance et le divertissement.

À propos de S4Capital

S4Capital plc (SFOR.L) est une société de services numériques de publicité et de marketing, fondée sur la technologie et adaptée à la nouvelle ère, créée par Sir Martin Sorrell en mai 2018.

Sa stratégie consiste à bâtir une activité de services purement numériques en matière de publicité et de marketing, pour ses clients mondiaux, multinationaux, régionaux et locaux, ainsi que pour des marques d'influençeurs axées sur la génération Y. Cet objectif sera atteint en intégrant des sociétés de premier plan dans trois domaines d'activité : contenus, données et médias numériques, ainsi que services technologiques, le tout en plaçant l'accent sur des exécutions « plus rapides, plus efficaces et moins coûteuses », dans un environnement actif en permanence et axé sur les clients, présentant une structure unitaire.

Le numérique constitue de loin le segment dont la croissance est la plus rapide sur le marché de la publicité. S4Capital estime qu'en 2021, le numérique a représenté (pour la première fois) plus de 60 %, soit 400-450 milliards USD, du total des dépenses publicitaires mondiales, qui se sont élevées à 680-700 milliards USD (à l'exclusion des plus de 500 millions USD de marketing à des fins de promotion commerciale, principale cible de la plateforme publicitaire Amazon), et s'attend à ce qu'en 2025, le total des dépenses publicitaires mondiales augmente jusqu'à atteindre 975 milliards USD, et à ce que la part du numérique augmente jusqu'à atteindre environ 70 %, une hausse accélérée par l'impact de la Covid-19. En effet, 97 % de la croissance prévue des dépenses publicitaires entre 2021 et 2025 concernera le numérique. Les dépenses mondiales liées à la transformation numérique (principal marché potentiel pour les services technologiques) augmentent à un taux de croissance annuel moyen de 21 %, et devraient atteindre 879 milliards USD en 2025.

En 2018, S4Capital a fusionné avec MediaMonks, société créative de production de contenus numériques de premier plan à l'ère publicitaire, dirigée par Victor Knaap et Wesley ter Haar, puis avec MightyHive, fournisseur de solutions de médias numériques de premier plan sur le marché, pour les acteurs marketing et agences visionnaires, société dirigée par Peter Kim et Christopher S. Martin.

Depuis, MediaMonks et MightyHive ont fusionné avec plus de 25 sociétés en matière de contenus, de données et médias numériques, ainsi que de services technologiques. Pour consulter une liste complète, rendez-vous sur le site Web de S4Capital.

En août 2021, S4Capital a lancé sa marque unitaire en fusionnant MediaMonks et MightyHive pour former Media.Monks, représentée par une marque au logo dynamique, intégrant l'hexagone emblématique de MightyHive. En tant que marque d'exploitation, Media.Monks sous-tend l'agilité, les connaissances numériques et l'efficacité de S4Capital, et constitue la prochaine étape dans l'accomplissement de sa promesse fondatrice consistant à unifier contenus, données et médias numériques, et services technologiques.

Victor Knaap, Wesley ter Haar, Pete Kim, Christopher Martin, Mary Basterfield et Scott Spirit ont tous rejoint le conseil d'administration de S4Capital en tant que directeurs exécutifs. Le conseil d'administration de S4Capital inclut également Rupert Faure Walker, Paul Roy, Daniel Pinto, Sue Prevezer, Elizabeth Buchanan, Naoko Okumoto, Margaret Ma Connolly, Miles Young et Peter Rademaker.

La Société compte aujourd'hui plus de 8 800 employés, répartis dans 33 pays dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Asie-pacifique, et sa capitalisation de marché atteint actuellement environ 1,75 milliard GBP (environ 2,14 milliards USD), ce qui positionnerait la Société dans le FTSE 200. Elle a atteint le statut de licorne en un peu plus d'un an, un accomplissement unique dans le secteur des services de publicité et de marketing. Sir Martin a été PDG de WPP durant 33 ans, et a bâti cette entreprise pour la faire passer du statut de société « écran » d'une valeur de 1 million GBP en 1985 à celui de plus grande société mondiale de services de publicité et de marketing, représentant une capitalisation de marché de plus de 16 milliards GBP le jour de son départ. Aujourd'hui, sa capitalisation de marché s'élève à 10,8 milliards GBP, ce qui la place en troisième position derrière Omnicom et Publicis pour la toute première fois. Auparavant, Sir Martin était directeur financier de groupe chez Saatchi & Saatchi Company Plc, un poste qu'il a occupé durant neuf ans.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 03:00 et diffusé par :