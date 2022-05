GC Aesthetics® annonce le lancement de FixNiptm, une solution qui change entièrement la donne pour la reconstruction mammaire





GC Aesthetics®, Inc. (GCA), une société privée de technologies médicales fournissant des solutions d'esthétique, annonce le lancement d'un implant innovant de reconstruction du complexe aréolo-mamelonnaire: FixNiptm NRI.

Ce dispositif médical inégalé est la réponse à un besoin clinique bien connu de milliers de femmes dans le monde. Jusqu'à présent, diverses techniques chirurgicales ont été utilisées pour reconstruire le complexe aréolo-mamelonnaire, mais aucune n'offrait de solution esthétique à long terme.

Dans le cadre d'un accord de partenariat exclusif avec FixNip LTD, GC Aesthetics® est fier de lancer FixNip NRI dans les principaux territoires européens. Son déploiement en Amérique latine, en Europe centrale et en Asie sera annoncé dans le courant de l'année.

"Nous nous engageons à fournir des options sûres établissant une référence plus élevée et bénéfique dans les soins aux femmes recherchant une reconstruction mammaire totale. Une telle avancée technologique vient compléter notre éventail de solutions dédiées aux soins esthétiques pour les femmes. FixNip par GC Aesthetics vient changer la donne en matière de soins de santé", déclare Carlos Reis Pinto, PDG de GC Aesthetics®.

Avec ce produit unique en son genre, GC Aesthetics renforcera son expansion et sa croissance sur le segment de la reconstruction mammaire, optimisant ainsi les normes actuelles.

"La procédure de reconstruction du complexe aréolo-mamelonnaire devrait être considérée comme faisant partie intégrante de la chirurgie reconstructive mammaire. Elle procure aux femmes une importante contribution psychologique et augmente le bien-être, l'estime générale de soi et la satisfaction après l'intervention. En tant que chef de l'essai multicentrique de GCA évaluant l'innocuité et l'efficacité, je suis très satisfait des résultats", déclare le professeur Michael Atlan, éminent chirurgien plasticien français.

Le FixNip NRI de GC Aesthetics est implanté durant une intervention mini-invasive de 15 minutes en moyenne réalisée par un chirurgien. Le résultat a démontré une satisfaction élevée de la patiente, avec une durée de récupération minime et un excellent profil d'innocuité.

"Chez GCA, nous estimons que la reconstruction mammaire totale n'est pas seulement un choix, mais aussi un chemin vers un plein rétablissement après une mastectomie. Nous sommes extrêmement fiers d'ajouter ce produit à notre portefeuille, et du rôle qu'il jouera pour les chirurgiens reconstructifs et plastiques, ainsi que pour la vie de milliers de femmes", déclare Fara Naomi Macías, directrice marketing de GCA.

À propos de GC Aesthetics

GC Aesthetics est une société internationale de technologies médicales établie de longue date qui développe, fabrique et met sur le marché une gamme exhaustive de produits d'esthétique brevetés permettant aux patientes de se sentir en confiance et sereines au quotidien.

Durant ses 40 ans d'histoire, GCA s'est engagé à faire progresser la science de l'esthétique médicale et à fournir des implants pour l'augmentation et la chirurgie reconstructive mammaires. Nous avons vendu plus de trois millions d'implants dans 70 pays, et nos produits bénéficient de données cliniques à dix ans qui démontrent clairement leur exceptionnel profil d'innocuité et d'efficacité clinique.

La stratégie à intégration verticale de la société génère une performance clinique, opérationnelle et commerciale exceptionnelle, qui permet à GCA de fournir des produits compétitivement différenciés aux chirurgiens et aux patientes. Grâce à une culture d'innovation et d'engagement continus en faveur de la réactivité, GCA s'est imposé comme un chef de file des solutions d'esthétique médicale et comme le partenaire incontournable pour les patientes cherchant à améliorer leur qualité de vie.

