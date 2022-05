Les banques évoluent vers des solutions écologiques grâce aux cartes innovantes de Thales, certifiées durables par Mastercard





Chaque année, la quantité de plastique utilisée pour produire des cartes de paiement équivaut à 125 fois le poids de la Statue de la Liberté1. Les défis environnementaux prenant de plus en plus d'importance au niveau mondial, Thales, leader en sécurité de haute technologie, a mis au point des solutions pour un monde plus vert, récemment certifiées par le Sustainable Card Program de Mastercard. À ce jour, Thales a déployé pour les banques et les organismes émetteurs de cartes 30 millions de cartes de paiement écologiques qui répondent aux préoccupations des consommateurs sans altérer l'expérience de l'utilisateur.

Toutes les cartes écologiques de Thales sont fabriquées avec des composants innovants et durables. Une des cartes Thales est par exemple composée à 85 % de PLA (acide polylactique), un matériau dérivé du maïs. Une autre approche innovante consiste à réduire la quantité de nouveau plastique produit tout en luttant contre la pollution des mers, en fabriquant des cartes à partir d'Ocean Plastic® collecté par l'ONG ?Parley for the Oceans'. Ce matériau innovant est constitué de déchets plastiques collectés lors d'opérations de nettoyage des côtes, en partenariat avec "Parley for the Oceans". Les banques peuvent également réduire la quantité de plastique de première utilisation en optant pour une carte en PVC recyclé, composée exclusivement de déchets plastiques provenant des industries de l'emballage et de l'impression.

Thales cherche non seulement à minimiser l'empreinte carbone de tous ses produits et services, mais propose également un programme de compensation pour rendre les cartes neutres en carbone.

A l'écoute des aspirations à la durabilité du secteur, le Mastercard Sustainable Card Program entend faire évoluer tous les programmes de sélection de cartes vers des solutions écologiques, de telle sorte que le choix durable devienne la norme et non plus l'exception. Cette certification démontre l'avantage environnemental des solutions Thales ; un avantage significatif, vérifié et durable.

"Il y a un an, Findomestic ouvrait la voie et devenait une agence pionnière de BNP Paribas Personal Finance en choisissant les cartes écologiques en PLA de Thales, avec pour objectif de supprimer l'utilisation des cartes en PVC d'ici 2024. Cette démarche significative a permis d'illustrer notre engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale. Cette préoccupation environnementale partagée avec Thales nous permet d'offrir à nos clients des solutions à la fois sécurisées et respectueuses de l'environnement". Donatella Ciambellotti, responsable du développement des cartes chez Findomestic

"Il est opportun d'associer la durabilité aux dernières solutions de paiement en privilégiant la réduction et la compensation. Les produits et services durables de Thales couvrent d'ailleurs tous les aspects du cycle de vie d'une carte bancaire. L'abandon du plastique n'est pas chose aisée lorsqu'il s'agit d'intégrer à la carte des technologies complexes, notamment la puce sans contact et l'antenne. Mais nous nous attachons à développer de nouvelles solutions écologiques pour nos clients, qui seront fiers de collaborer avec un acteur responsable et durable". Sylvie Gibert, directrice des cartes de paiement chez Thales.

