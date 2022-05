Une réunion historique appelle à donner la priorité à l'eau et à l'assainissement pour remettre les objectifs sanitaires, climatiques et économiques sur la bonne voie.





JAKARTA, Indonesia, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- Plus de 350 participants de 57 pays se sont réunis aujourd'hui à Jakarta pour l'ouverture de la réunion des ministres du secteur qui donnera lieu à une priorisation urgente de l'eau et de l'assainissement dans le monde. ?



Parmi eux, 50 ministres de l'eau, de l'assainissement, de la santé, de l'environnement et de l'économie se sont réunis pour discuter de la pandémie de COVID-19, de l'urgence climatique et d'une économie mondiale en difficulté, qui ont menacé des décennies de progrès en matière de développement durable. L'événement a été accueilli par le gouvernement indonésien et organisé par le partenariat mondial des Nations unies Assainissement et eau pour tous (SWA) et l'UNICEF.



Lors de l'ouverture de l'événement, Patrick Moriarty, président du comité directeur du SWA, a déclaré, "L'eau et l'assainissement sont indispensables pour prévenir les urgences de santé publique, ils font partie intégrante du soutien au développement économique et sont impératifs pour rendre les communautés résilientes au changement climatique."

L'accès à l'eau et au savon permettra de générer 45 milliards de dollars par an et de réduire jusqu'à 20 % la propagation des infections dans une épidémie de type COVID-19.

Environ 74 % de toutes les catastrophes naturelles survenues entre 2001 et 2018 étaient liées à l'eau. Quarante pour cent de la population mondiale est très vulnérable à l'impact du changement climatique.?

L'accès universel à des toilettes dont les déchets sont gérés en toute sécurité générera 86 milliards de dollars par an en productivité accrue et en réduction des coûts de santé.

"L'eau et l'assainissement sont le fondement de tout développement durable - et la clé pour aider les enfants à survivre et à s'épanouir. Lorsque 300 000 enfants meurent encore chaque année de maladies liées à une eau insalubre et à un assainissement inadéquat, nous savons que nous devons faire plus", a déclaré Catherine Russell, Directrice générale de l'UNICEF. ?

La Réunion des ministres du secteur fournira aux dirigeants politiques les preuves et les meilleures pratiques dont ils ont besoin pour donner la priorité aux investissements dans le secteur eau et assainissement, ce qui, à son tour, soutiendra les Objectifs de développement durable. Elle vise également à transformer la collaboration interministérielle au niveau national autour des droits humains à l'eau et à l'assainissement, ainsi que l'échange, l'enseignement et la coopération internationale.

Elle a été précédée d'un processus préparatoire de six mois aux niveaux mondial et national, auquel ont participé 126 gouvernements et organisations.

