CMR Surgical annonce le référencement de son robot Versius par la centrale d'achat UniHA en France





Le système robotique Versius de CMR Surgical est désormais référencé par la centrale d'achat UniHA, premier acheteur public dans le domaine de la santé en France . L'obtention de ce référencement par UniHA souligne la valeur ajoutée que Versius apporte aux patients, aux chirurgiens et aux systèmes de santé.

CAMBRIDGE, Royaume-Uni., 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- À la suite d'un appel d'offres concurrentiel, CMR Surgical (CMR), société mondiale de robotique chirurgicale, a annoncé aujourd'hui que son système robotique chirurgical Versius® est désormais référencé par la centrale d'achat française UniHA, premier acheteur public dans le domaine de la santé en France.

UniHA (Union des Hôpitaux pour les Achats) est une coopérative d'acheteurs hospitaliers publics français. Elle est l'un des principaux acheteurs européens dans le domaine de la santé et l'un des premiers acheteurs nationaux, tous secteurs d'activité confondus. UniHA compte 1 140 établissements hospitaliers adhérents, 120 groupements hospitaliers (GHT). Les centrales d'achat sont des acteurs clés du système de santé français, très centralisé, dominé par trois grandes centrales d'achat, dont UniHA et Resah.

UniHA a choisi le système robotique chirurgical Versius pour ses atouts, dont ses bras articulés, modulaires, indépendants et peu encombrants ainsi qu'à l'architecture du système qui permet aux équipes chirurgicales de collaborer avec un accès direct au patient tout au long de la procédure. Le système offre aussi la possibilité aux chirurgiens de réaliser des interventions entièrement robotisées comme des interventions hybrides grâce à la liberté de placement des trocarts offerte par sa conception modulaire. En outre, Versius comporte une console ouverte qui facilite la communication verbale et non verbale directe entre le chirurgien et l'équipe chirurgicale.

Enfin, Versius peut également être rapidement déplacé d'un service à l'autre et, de cette façon, aisément intégré aux flux de travail existants : ainsi, l'hôpital est en mesure de maximiser son utilisation et d'offrir à un plus grand nombre de patients l'accès à la chirurgie mini-invasive alliée aux avantages de la technologie robotique.

« Nous sommes très heureux d'annoncer le référencement de notre robot Versius au sein du catalogue d'UniHA. La centrale d'achat a choisi de proposer notre toute nouvelle technologie de chirurgie robot-assistée, ce qui est une reconnaissance de sa valeur. Il s'agit d'une opportunité majeure : cela permettra à des centaines d'hôpitaux en France d'être en mesure d'accéder à la technologie Versius et à un plus grand nombre de patients de bénéficier de la chirurgie mini-invasive.» a dit Mark Slack, directeur médical de CMR Surgical.

Contacts Presse :

FINN Partners

T +33 6 68 86 32 30

E [email protected]

Le système robotisé chirurgical Versius®

Versius® redéfinit les attentes en matière de chirurgie robotique. Versius s'adapte à pratiquement toutes les configurations de bloc opératoire et s'intègre de manière transparente aux flux de travail existants, favorisant l'accès à la chirurgie mini-invasive robotique. La conception modulaire de Versius permet au chirurgien de n'utiliser que le nombre de bras nécessaires pour une procédure donnée.

Bio-mimant le bras humain, Versius offre aux chirurgiens le choix d'un placement optimisé des trocarts, ainsi que la dextérité et la précision de petits instruments articulés. Grâce à la vision 3D, à la facilité du contrôle des instruments et au choix de la position de travail ergonomique, la console ouverte permet de réduire le stress et la fatigue du chirurgien et facilite ses échanges avec l'équipe chirurgicale. Versius offre la possibilité de réaliser l'intervention chirurgicale de la même façon qu'en laparoscopie classique tout en bénéficiant de l'assistance robotique, un avantage pour les patients, les chirurgiens et les professionnels de santé.

Cependant, Versius est bien plus qu'un simple robot : son écosystème numérique enregistre des données liées à la chirurgie, ce qui contribue à améliorer l'apprentissage continu du chirurgien. Grâce à l'application Versius Connect, au simulateur Versius et au registre clinique CMR, Versius fournit une multitude d'informations qui permettent, au quotidien, de faire progresser le geste chirurgical.

À propos de CMR Surgical Limited

CMR Surgical (CMR) est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui se consacre à la transformation de la chirurgie avec Versius®, un robot chirurgical de nouvelle génération.

Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, CMR s'est engagée à travailler avec des chirurgiens, des équipes chirurgicales et des partenaires hospitaliers, afin de fournir un outil optimal pour rendre la chirurgie mini-invasive robotisée universellement accessible et abordable. Avec Versius®, nous avons pour mission de redéfinir l'offre en robotique chirurgicale grâce à une technologie innovante et à l'analyse de données qui peuvent améliorer la chirurgie.

Fondée en 2014, CMR Surgical est une société anonyme privée soutenue par des investisseurs internationaux.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1783435/CMR_Surgical_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 01:00 et diffusé par :