UN NOUVEAU FINANCEMENT DE LA PART D'UN GRAND CONSTRUCTEUR D'AUTOMOBILES PERMET À MANGROVE LITHIUM DE JOUER UN RÔLE CENTRAL DANS L'AVENIR DE LA FABRICATION DURABLE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES





À ce jour, les investissements dépassent 25 millions de dollars, accélérant le lancement d'une technologie révolutionnaire

VANCOUVER (C.-B.), 17 mai 2022 /CNW/ - Mangrove Lithium a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une nouvelle ronde d'investissement menée par BMW i Ventures (BiV), une entreprise des États-Unis, à laquelle s'est joint un nouvel investisseur, Breakthrough Energy Ventures (BEV). Mangrove utilisera ces fonds pour accélérer le lancement d'une usine commerciale qui déploiera sa technologie exclusive, en instance de brevet, pour raffiner le lithium à partir de diverses sources. L'usine stimulera les activités actuelles de raffinage du lithium dans l'hémisphère occidental et réduira l'impact environnemental du raffinage du lithium. Elle permettra également de créer de nouvelles capacités de raffinage en libérant des ressources inexploitées et en les convertissant en réserves viables.

Cette ronde porte à 25 millions de dollars américains le total des fonds recueillis par l'équipe de direction de Mangrove.

La demande d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium continue d'augmenter à mesure que le monde se tourne vers les véhicules électriques (VE). L' Agence internationale de l'énergie fait le suivi de la croissance exponentielle de la demande de véhicules électriques, mais affirme que les défis de la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour le lithium de qualité batterie, sont des obstacles pour les fabricants d'automobiles et limitent la croissance du marché.

« La technologie modulaire et flexible de Mangrove a attiré de sérieux investisseurs qui constatent que notre technologie permet de rapprocher la capacité mondiale de raffinage de la demande prévue », a déclaré Saad Dara, chef de la direction de Mangrove. « Les entreprises clientes auront besoin de réserves de lithium résilientes avec des opérations de raffinage financièrement viables et responsables. Nous fournissons les deux, et c'est la raison pour laquelle ces investisseurs nous considèrent comme un acteur central dans la mise à l'échelle mondiale des véhicules électriques. »

Face à la volatilité des prix et à l'incertitude de l'approvisionnement, les principaux fabricants de véhicules électriques cherchent à minimiser les risques liés à la chaîne d'approvisionnement des batteries.

La technologie de Mangrove est la solution la moins énergivore sur le marché. Elle n'est donc pas seulement la solution la moins coûteuse, elle est aussi la plus écologique. Les sites dotés de sources d'énergie renouvelable pourraient presque éliminer leur empreinte carbone, ainsi que la plupart des intrants chimiques nocifs utilisés dans le raffinage actuel du lithium.

Kasper Sage, associé directeur chez BiV, a affirmé : « Il existe un besoin important de technologies qui permettent une production de lithium plus écologique et plus rentable, car le lithium est un composant clé dans la plupart des batteries utilisées dans les véhicules électriques. Les récentes perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la flambée des prix ont fait ressortir l'importance d'investir dans ce domaine pour faire de la transition énergétique une réalité. La mise sur le marché de la technologie de base de Mangrove constituera une amélioration fonctionnelle importante en matière d'impact environnemental, de coût, de rendement et de flexibilité par rapport aux processus actuels. »

Mangrove Lithium offre la meilleure solution pour faciliter une chaîne d'approvisionnement résiliente grâce à ses usines mobiles, sa capacité à traiter les matières premières à base de chlorure et de sulfate ainsi qu'à produire de l'hydroxyde ou du carbonate de lithium de qualité batterie. Sa technologie peut être installée n'importe où le long de la chaîne de fabrication des batteries : dans les opérations de raffinage, là où elle est le plus nécessaire, au point d'extraction ou au point de fabrication. Elle est également évolutive et capable de répondre aux spécifications de produits sur mesure.

En tant que branche d'investissement d'un grand fabricant automobile, BiV représente le troisième grand secteur qui voit la valeur stratégique et en capital de la plateforme de Mangrove. L'industrie automobile rejoint des investisseurs financiers majeurs tels que BEV, BDC Capital et les gouvernements fédéral et provincial du Canada, et son inclusion témoigne de l'importance du lithium dans l'avenir de l'énergie propre dans le monde. Mangrove a l'intention de travailler main dans la main avec le secteur public et les industries privées pour garantir un approvisionnement suffisant en lithium de qualité batterie pour accélérer et atteindre les objectifs d'énergie propre largement partagés.

À propos de Mangrove Lithium

Mangrove Lithium, une entreprise basée à Vancouver, a mis au point une plateforme révolutionnaire pour la production la plus rentable d'hydroxyde et de carbonate de lithium de qualité batterie à partir de divers flux de sources et actifs. La solution modulaire de Mangrove peut être adaptée à n'importe quelle capacité et installée au même endroit que les producteurs de lithium en amont ou les fabricants de cathodes et d'éléments de batteries. La plateforme technologique est également commercialisée pour la conversion des saumures résiduelles en produits chimiques et en eau dessalée. Visitez www.mangrovelithium.com .

À propos de BMW i Ventures

BMW i Ventures est une société de capital-risque du groupe BMW, qui investit de l'argent et des ressources dans des entreprises en démarrage dans les domaines du transport, de la fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et du développement durable. Au fil des ans, l'entreprise a réalisé de nombreux investissements fructueux dans des entreprises comme Chargepoint, Graphcore, Proterra, Solid Power, Tekion, Turntide, Xometry et bien d'autres. BMW i Ventures investit dans toutes les étapes, du démarrage à la croissance, en mettant l'accent sur les séries A et B.

