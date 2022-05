Forge Biologics crée un comité consultatif scientifique et de fabrication indépendant, composé d'un groupe de leaders dans le secteur des thérapies géniques





Forge Biologics, organisation de développement et de fabrication sous contrat spécialisée dans les thérapies géniques, a annoncé aujourd'hui la création d'un comité indépendant d'experts de premier plan, le Comité consultatif scientifique et de fabrication (Scientific and Manufacturing Advisory Board, SMAB), afin de conseiller la Société sur ses offres de fabrication de thérapies géniques ainsi que sur le développement de son pipeline de produits thérapeutiques. Le comité remplira les fonctions traditionnelles d'un comité consultatif scientifique, avec un accent distinct et stratégique placé sur les progrès dans le domaine de la fabrication.

« Nous sommes ravis et honorés d'avoir réuni un groupe d'experts aussi renommés dans le secteur du développement et de la fabrication de thérapies géniques, pour collaborer avec nous afin de délivrer des produits de qualité à nos clients, particulièrement à l'heure où nous accélérerons la production de VAA, grâce à notre nouveau bioréacteur de 5 000 litres », a déclaré Timothy J. Miller, Ph.D., PDG et cofondateur de Forge Biologics. « Les recommandations du comité nous permettront de nous concentrer sur notre mission consistant à fabriquer des thérapies susceptibles de sauver des vies pour les patients souffrant de maladies génétiques. »

Les membres du Comité consultatif scientifique et de fabrication de Forge incluent :

Steven J. Gray, Ph.D., professeur agrégé, service de pédiatrie de l'École médicale du Sud-Ouest de l'université du Texas (University of Texas Southwestern Medical Center, UTSW). Le Dr Gray est directeur du centre sur les vecteurs viraux de l'UTSW. Il possède des compétences spécialisées dans la conception de vecteurs de thérapies géniques à virus adéno-associés (VAA), ainsi que dans l'optimisation des approches destinées à délivrer un gène au système nerveux. En outre, ses recherches se concentrent massivement sur le développement de traitements à base de VAA pour les maladies neurologiques, dont plusieurs ont fait l'objet d'essais cliniques.

Robert Kotin, Ph.D., cofondateur exécutif et scientifique de Stealth Newco ; cofondateur scientifique de Generation Bio et de Frontera Therapeutics ; vice-président de la production chez Voyager Therapeutics. Le Dr Kotin est un expert de premier plan dans le domaine de la fabrication de thérapies géniques à VAA, et le co-inventeur du système de production de VAA à base de baculovirus. Il a rejoint Voyager en provenance du National Heart, Lung and Blood Institute des National Institutes of Health, où il a exercé pendant plus de 20 ans des fonctions à responsabilités croissantes, dont dernièrement celui d'investigateur principal et de directeur de laboratoire. Auparavant, le Dr Kotin a occupé le poste de responsable du programme de thérapie génique à VAA chez Genetic Therapy, et de chercheur principal au sein de la division de recherche médicale chez Lederle Laboratories.

Karen Kozarsky, Ph.D., cofondatrice et directrice scientifique de SwanBio Therapeutics. Le Dr Kozarsky possède plus de 25 années d'expérience dans le domaine des thérapies géniques, avec une spécialisation dans le développement de thérapies géniques pour les maladies rares héréditaires, en utilisant des vecteurs VAA. Elle participe au développement de multiples produits de thérapie génique, qui font actuellement l'objet d'essais cliniques. Auparavant, le Dr Kozarsky a été présidente de Vector BioPartners, vice-présidente de la R&D chez REGENXBIO Inc., et responsable des thérapies géniques au sein du centre d'excellence en matière de découverte de médicaments de GlaxoSmithKline Biopharmaceutical.

Haiyan Ma, Ph.D., directrice scientifique de Northern Biomolecular Services. Le Dr Ma est une dirigeante scientifique qui possède plus de 30 années d'expérience au sein de laboratoires universitaires, dans le secteur pharmaceutique et en matière de recherche sous contrat. Elle possède une vaste expérience dans les domaines de la biologie moléculaire et cellulaire, des applications de thérapies géniques et cellulaires, de la bioanalyse de l'ADN, de l'ARN et des protéines, ainsi que de la virologie. Elle a dirigé la création d'un laboratoire de biologie moléculaire conforme aux BPL, et a agi en tant que directrice d'étude ou collaboratrice scientifique dans le cadre de plus de 150 études.

Simon N. Waddington, Ph.D., professeur de thérapie génique à l'University College de Londres. Les recherches du Dr Waddington couvrent les thérapies géniques à vecteurs viraux et non viraux. Il a publié des articles sur la biologie des adénovirus, des VAA et des lentivirus dans les revues Cell, Nature Medicine, et Science Translational Medicine. Certains des fruits de ce travail font l'objet d'essais cliniques de stade avancé.

Le comité conseillera la direction de Forge concernant l'orientation stratégique et les objectifs, notamment dans les domaines de la fabrication, ainsi que du développement de programmes scientifiques ou thérapeutiques.

« Le paysage de la thérapie génique clinique est en constante évolution, et nous sommes impatients de travailler aux côtés des membres de notre comité pour veiller à ce que nous soyons observateurs, réfléchis et agiles dans nos réponses face aux évolutions du terrain », a déclaré Erandi De Silva, Ph.D., cofondatrice et vice-présidente principale du développement de produits chez Forge. « Nous nous efforçons de bâtir efficacement des stratégies destinées à surmonter les obstacles à la fabrication et au développement efficaces de thérapies géniques, et les recommandations de ce groupe seront extrêmement précieuses. »

À propos de Forge Biologics

Forge Biologics est une société hybride axée sur la fabrication sous contrat de thérapies géniques, et le développement de thérapies au stade clinique. La mission de Forge est de permettre l'accès à des thérapies géniques révolutionnaires, et de contribuer à leur concrétisation. Forge a établi son siège social à The Hearth, un site de plus de 200 000 pieds carrés, situé à Columbus, dans l'Ohio. Installation cGMP conçue sur mesure, et spécialisée dans la fabrication de vecteurs VAA, The Hearth hébergera des services de fabrication de bout en bout, pour accélérer les programmes de thérapie génique, du stade préclinique au stade clinique et commercial. En adoptant une approche axée sur les patients, Forge vise à accélérer les processus, de sorte que ceux qui en ont le plus besoin puissent bénéficier au plus vite de ces avancées médicales. Pour en savoir plus, consultez www.forgebiologics.com.

