RMS lance UnderwriteIQ, une nouvelle application basée sur le Cloud





RMS®, une société Moody's Analytics et le grand spécialiste mondial des solutions et de la modélisation du risque, annonce qu'elle va lancer une nouvelle application, UnderwriteIQtm, hébergée sur la plateforme RMS Intelligent Risktm basée sur le Cloud. . UnderwriteIQ permet aux assureurs de mieux contrôler les risques en réunissant les données sur les risques, l'exposition et les pertes dans le processus de souscription au niveau du point de décision ? tout cela basé sur les données et la science de la modélisation de RMS. La nouvelle application permettra aux assureurs de déterminer les prix en toute confiance, de prendre des décisions cohérentes vis-à-vis des risques et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

L'application est hébergée sur la plateforme modulaire et unifiée RMS Intelligent Risk Platform (IRP). La plateforme fournit des analyses de données propriétaires et tertiaires permettant de générer rapidement des aperçus des risques en haute résolution via des applications qui répondent aux besoins de gestion des souscriptions et des portefeuilles.

Moe Khosravy, vice-président exécutif du département Logiciels et plateformes chez RMS, a déclaré : « La croissance de l'adoption de la plateforme RMS Intelligent Risk a été phénoménale. Un grand nombre de clients bénéficient de la plateforme sécurisée basée sur le Cloud, qui fournit des analyses avancées de qualité supérieure via un système unique de gestion holistique du risque d'entreprise, sans la maintenance matérielle et logicielle requise pour les offres sur site. IRP s'intègre facilement dans les systèmes existants et sa conception modulaire permet aux utilisateurs d'acheter une licence et d'utiliser uniquement les applications ou API nécessaires. »

UnderwriteIQ est le dernier ajout à la suite logicielle RMS IQ, qui inclut également TreatyIQtm et ExposureIQtm.

L'application TreatyIQ permet à ses utilisateurs de concevoir et d'analyser rapidement les structures de programmes de traités, simples comme complexes, mais aussi d'importer et de mettre à profit toute donnée sur les pertes modélisée, adaptée à la perception du risque d'un utilisateur. Une expérience utilisateur intuitive, centrée sur l'assureur, permet une tarification et des métriques de capital personnalisées et l'affichage rapide d'une synthèse des résultats, avec une analyse des positions globales et de la performance du capital-risque.

ExposureIQ permet à ses utilisateurs de gérer les dépôts de réassurance et d'assurance au sein d'une même application, construisant des structures qui représentent leurs hiérarchies d'entreprise de manière intuitive. L'application permet aussi une visualisation en temps quasi réel des événements de type catastrophe en utilisant un puissant module de mappage qui s'intègre directement aux données de RMS Event Response et RMS HWind.

ExposureIQ rend la gestion de l'exposition au niveau de toute l'entreprise plus rapide et plus précise, permettant une identification aisée des facteurs clés des dépôts et des tendances des portefeuilles, et une analyse des pertes déterministes dans n'importe quelle région du monde.

Michael Steel, directeur général chez RMS, a conclu : « La plateforme RMS Intelligent Risk n'a cessé de croître depuis son lancement en 2018, comme en témoigne son adoption dans l'ensemble du marché de l'assurance. Alimentée par les modélisations, la science et la technologie de RMS, UnderwriteIQ constitue un ajout bienvenu à la suite logicielle IQ existante, offrant une valeur commerciale, une cohérence de bout en bout et une expérience client améliorée. RMS prévoit de toujours continuer à investir dans et fournir la technologie, la science et les solutions qui aident nos clients à prendre de meilleures décisions fondées sur le risque. »

FIN

À propos de RMS

Risk Management Solutions, Inc. (RMS), une société Moody's Analytics, façonne la vision mondiale du risque pour les assureurs, les réassureurs, les organisations de services financiers et le secteur public. Nous permettons aux organisations d'évaluer et de gérer les risques mondiaux dus aux catastrophes naturelles et d'origine humaine, dont les ouragans, les tremblements de terre, les inondations, le changement climatique, les cyberattaques et les pandémies. Les modélisations de RMS sous-tendent le secteur de l'assurance multirisques, dont la valeur s'élève à près de 2 000 milliards de dollars, et de nombreux assureurs, réassureurs et courtiers partout dans le monde font confiance à la science de la modélisation de RMS.

RMS a aidé à lancer le secteur des risques liés aux catastrophes et continue d'être à la pointe de l'innovation en associant de manière unique la science, la technologie et plus de 300 modèles de risques de catastrophes. Les dirigeants dans de multiples secteurs peuvent faire face aux risques de demain avec la plateforme RMS Intelligent Risktm, le seul Cloud ouvert avec des applications collaboratives et des analyses unifiées en mesure de favoriser l'excellence en matière de gestion des risques dans toutes les organisations et industries.

Pour mieux accompagner la transition du secteur vers une gestion moderne des risques, RMS a développé la Risk Data Open Standard (RDOS), une norme moderne et ouverte de schéma de données conçue pour être un actif extensible et flexible dans les systèmes de modélisation et d'analyse.

RMS est un partenaire de solutions de confiance permettant une gestion efficace des risques pour une meilleure prise de décisions d'affaires en matière d'identification, de sélection et d'atténuation des risques, de souscription et de gestion de portefeuille.

© 2022 Risk Management Solutions, Inc. RMS, le logo RMS et RMS Risk Intelligence sont des marques commerciales de Risk Management Solutions, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Visitez RMS.com pour en savoir plus et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

RMS est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO) qui opère dans le cadre du segment d'activité Moody's Analytics. Moody's Analytics est opérationnellement et juridiquement séparée de l'agence de notation de crédit Moody's Investors Service.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 21:30 et diffusé par :