Hiro Capital rejoint Knollwood et Boost VC avec un investissement majeur dans Skybound Entertainment





Hiro Capital a investi dans Skybound Entertainment dans le cadre d'un important tour de table, dont les détails n'ont pas été divulgués, mené par Knollwood Advisory avec la participation de Boost VC, et la participation complémentaire de Com2uS et de Skydance Entertainment. Le portefeuille de Skybound Entertainment couvre des franchises saluées par la critique comme The Walking Dead, Invincible, et Impact Winter.

« Il n'y a rien de plus puissant que de raconter des histoires, et je suis ravi que Hiro ait pu investir dans Skybound Entertainment, créateur et conservateur d'omnivers absolument fascinants », a déclaré Sir Ian Livingstone, associé co-fondateur de Hiro Capital.

« La confiance de Hiro dans notre vision va nous aider à accélérer le développement de nos franchises à succès existantes, ainsi que de nouveaux contenus pour notre base de fans à travers le monde », a confié pour sa part David Alpert, PDG de Skybound.

Skybound rassemble des créateurs à travers ses activités aux multiples facettes, qui touchent les univers de la bande dessinée, des jeux interactifs, de l'audio, du cinéma et de la télévision (plateformes traditionnelles et numériques), ainsi que l'octroi de licences et le merchandising. Skybound a franchisé avec succès certaines de ses plus grandes propriétés intellectuelles (PI) en connectant les créateurs et leur contenu à de nouvelles plateformes et audiences. Skybound est à l'origine de la transformation de la série de comic books The Walking Dead de Robert Kirkman en une franchise de plusieurs milliards de dollars, grâce à une adaptation télévisée, de nombreux jeux vidéo, des produits dérivés et des romans. La série de BD Invincible de Robert Kirkman est également en production pour les saisons 2 et 3, après une première saison très acclamée qui s'est soldée par un succès grâce à un partenariat exclusif avec Amazon Prime.

L'approche axée sur les créateurs de Hiro permet à certaines des meilleures équipes de l'industrie de créer de nouveaux mondes futuristes. Hiro fera bientôt d'autres annonces sur la suite de ses projets et ses investissements complémentaires. Restez à l'écoute et retrouvez-nous sur Hiro Capital.

Hiro Capital

Basé à Londres et au Luxembourg, le fonds de capital-risque Hiro Capital investit dans des innovateurs britanniques, américains et européens dans les domaines des jeux, de la PI, de la technologie du métavers, du Web 3.0, des e-sports et du fitness gamifié. Hiro Capital investit généralement aux stades d'amorçage, avec des investissements de série A et de série B. Nous investissons dans les créateurs de contenu de première ligne, les jeux, la PI, les e-sports et le fitness numérique, ainsi que dans les applications technologiques profondes du métavers et du Web 3.0, telles que le cloud, le mobile, le streaming, les outils de création, le big data, l'IA, les technologies portables, la RA et la RV. - https://hiro.capital/

Skybound Entertainment

Fondée en 2010, Skybound est une société de contenu multiplateforme qui travaille en étroite collaboration avec des créateurs et leurs propriétés intellectuelles, étendant leurs récits à d'autres plateformes, notamment la bande dessinée, la télévision, le cinéma, les jeux de société, les jeux vidéo, les livres, le contenu numérique, les événements et autres. La société rassemble des franchises mondiales acclamées par la critique, notamment The Walking Dead, Invincible et Superfight.

