Piper Sandler conseille PETRONAS Chemicals Group Berhad sur l'acquisition de Perstorp





Piper Sandler & Co. la banque d'investissement chimique a annoncé aujourd'hui avoir conseillé PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) dans le cadre de son acquisition de Perstorp Holding AB. La valeur d'entreprise de la transaction est de 2,3 milliards EUR et le prix d'achat de base, moins la dette nette ajustée, est de 1,538 milliards EUR. La clôture est prévue au T3 2022 et sera assujettie aux conditions de clôture habituelles.

PCG est le principal producteur intégré de produits chimiques en Malaisie et l'un des plus importants en Asie du Sud-Est. La société exploite un certain nombre de sites de production de classe mondiale, entièrement intégrés verticalement, allant des matières premières aux produits finaux en aval. Avec une capacité de production totale combinée de 12,8 millions de tonnes métriques par an (tmpa), PCG est principalement impliquée dans la fabrication, la commercialisation et la vente d'une gamme diversifiée de produits chimiques, notamment des oléfines, des polymères, des engrais, du méthanol et autres produits chimiques de base et produits dérivés. Cotée à la Bursa Malaysia depuis 2010 et comptant plus de trois décennies d'expérience dans l'industrie chimique, PCG a été créée au sein du groupe PETRONAS pour maximiser la valeur des ressources de gaz naturel de la Malaisie.

PCG est l'une des dix premières sociétés de l'indice FTSE4Good Bursa Malaysia (F4GBM), et fait partie des 200 plus grandes sociétés classées par capitalisation boursière. De plus, PCG est cotée au Dow Jones Sustainabilitytm World Index. Cet indice représente les 10 % des entreprises les plus performantes parmi les 2 500 plus grandes sociétés du S&P Global BMI, sur la base de critères économiques, environnementaux et sociaux. PCG s'engage à veiller à la conformité de ses pratiques commerciales aux normes mondialement reconnues en matière de pratiques économiques, environnementales, sociales et de gouvernance (EESG).

Perstorp, dont le siège est en Suède, est un groupe de premier plan de produits chimiques spécialisés de niche qui développe des solutions durables pour les résines et les revêtements, les fluides techniques et la nutrition animale, avec sept sites de fabrication et trois centres de recherche et développement à travers le monde.

