Volocopter collabore avec Microsoft sur le projet VoloIQ Aerospace Cloud

REDMOND, WASHINGTON et BRUCHSAL, Allemagne, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Volocopter, le pionnier de la mobilité aérienne urbaine (UAM), a annoncé une collaboration stratégique avec Microsoft pour développer un système de cloud aérospatial dans Microsoft Azure qui répondra aux exigences naissantes du cloud computing pour les eVTOL, l'UAM et l'aviation autonome. Une fois prêt pour une utilisation commerciale, Azure prendra en charge la plateforme numérique VoloIQ, le système d'exploitation des services UAM de Volocopter, et sa transition ultérieure vers des opérations autonomes.

Volocopter prévoit de faire du VoloIQ son système d'exploitation UAM standard pour toutes les opérations de vol de passagers et de drones électriques. Sa structure modulaire sera vaste, couvrant des aspects tels que la réservation et le commerce électronique, la programmation commerciale, la planification du réseau opérationnel, la planification des vols, la surveillance des vols, la fourniture de jumeaux numériques de l'espace aérien, ainsi que l'enregistrement et l'analyse des données des véhicules. Volocopter a choisi Microsoft Cloud / Azure pour interconnecter en toute sécurité tous ces éléments de l'écosystème UAM en un seul ensemble intégré de services.

« Avoir Microsoft à bord en tant que partenaire de projet et investisseur est la preuve que les solutions créées par Volocopter - comme le VoloIQ - sont pionnières et présentent un potentiel de marché remarquable », a déclaré Alexander Oelling, directeur du numérique chez Volocopter. « Nous sommes fiers que Microsoft Azure soit le seul à fournir un cloud sécurisé et à garantir ainsi que la sécurité reste au premier plan de nos opérations. »

Volocopter et Microsoft vont commencer à collaborer en veillant à ce que Microsoft Azure réponde aux besoins de VoloIQ pour les opérations commerciales. Azure permettra ensuite au VoloIQ d'assurer le vol et le service des avions à décollage et atterrissage vertical électrique (eVTOL) de Volocopter ( VoloCity , VoloDrone , et VoloConnect ), ainsi que le soutien de l'infrastructure au sol ( VoloPort ) en temps réel.

« Des technologies les plus récentes à la réglementation, la création de solutions pour répondre de manière transparente aux exigences de l'informatique en cloud pour soutenir les progrès continus de l'aviation est une entreprise complexe. Nous voyons bien le potentiel qu'une plateforme cloud sécurisée, robuste et efficace pourrait offrir aux opérateurs de l'aérospatiale et de la mobilité aérienne urbaine », a déclaré Uli Homann, CVP du Cloud et de l'IA chez Microsoft. « En travaillant en collaboration avec Volocopter, nous allons commencer à jeter les bases d'un modèle commercial pour le cloud aérospatial. »

La collaboration entre Volocopter et Microsoft a été rendue publique pour la première fois en 2020, lorsque Volocopter et Lufthansa Industry Solutions ont annoncé leur intention de développer le VoloIQ pour l'exploitation autonome des avions en utilisant Microsoft Azure.

L'objectif du VoloIQ est simple : offrir une transparence numérique totale et une plus grande efficacité de l'écosystème en temps réel. En utilisant cette ressource numérique, les services de Volocopter, et tous les éléments de processus pertinents nécessaires à la réalisation de ces services, seront conviviaux et accessibles numériquement pour les clients, les pilotes, les opérateurs et les parties prenantes. De plus, la solide portée du VoloIQ facilitera la transition de Volocopter vers un fournisseur de services de taxi aérien autonome le moment venu et renforcera l'efficacité de sa maintenance et de son infrastructure dès qu'il sera opérationnel.

À propos de Volocopter

Volocopter construit la première entreprise de mobilité aérienne urbaine durable et évolutive au monde pour apporter des services de taxi aérien abordables pour les biens et les personnes dans les mégapoles du monde entier. Volocopter dirige et coopère avec des partenaires dans les domaines de l'infrastructure, des opérations et de la gestion du trafic aérien afin de construire l'écosystème nécessaire pour « donner vie à la mobilité aérienne urbaine. » Volocopter compte plus de 500 employés dans ses bureaux de Bruchsal, Munich et Singapour. La société a levé 579 millions de dollars en capitaux propres auprès d'investisseurs tels que Geely, WP Investment, Mercedes-Benz Group, Intel Capital et BlackRock. www.volocopter.com

