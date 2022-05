Les entreprises australiennes doivent faire face à des niveaux d'impayés élevés







Le Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement souligne l'importance d'une stratégie de credit management sur le marché australien.

PARIS, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- La dernière édition du Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement en Australie montre que les niveaux élevés d'impayés incitent les entreprises australiennes à renforcer leurs procédures de credit management, car elles luttent pour leur survie sur un marché concurrentiel.

En cette période d'incertitudes économiques, les résultats de l'enquête du Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement en Australie, indiquent plusieurs préoccupations majeures pour l'avenir : la perspective d'une hausse des prix du pétrole et d'une forte inflation, l'incertitude liée à la pandémie, les craintes concernant les conflits géopolitiques et l'impact des perturbations de la chaîne d'approvisionnement sur le commerce mondial. Les entreprises interrogées en Australie s'inquiètent fortement d'un impact négatif sur leurs bénéfices au cours de l'année à venir.

Malgré cela, la plupart des entreprises restent positives et s'attendent à une certaine amélioration des comportements de paiement interentreprises au cours des douze prochains mois. Faire confiance aux clients pour effectuer leurs paiements pourrait encourager le développement des ventes et également renforcer leur fidélité. Cela pourrait toutefois allonger les délais de paiement et avoir un effet négatif sur les niveaux de liquidités.

De plus, les défaillances devrait augmenter dans la seconde moitié de l'année et atteindre les niveaux de 2019. Déjà quelques grandes faillites ont été recensées au premier trimestre, et cela devrait avoir un certain effet d'entraînement.

« Les chiffres de l'étude montrent effectivement des signes de stress croissant », déclare Mark Hoppe, Directeur Général Atradius Océanie. « Ils montrent que les impayés sont encore élevés, avec 42% des factures en retard de paiement et 6% des factures irrécouvrables. Les risques de défaut de paiement augmentent alors que l'économie mondiale se dirige vers une possible récession. Nous nous attendons à ce que les impayés et les défaillances continuent d'augmenter, pour atteindre à minima les niveaux d'avant Covid. Les fournisseurs doivent être prêts à gérer ce stress financier. Disposer d'informations plus complètes sur le marché sera primordial. »

Le Baromètre des Pratiques de Paiement Atradius pour l'Australie a également révélé que 46% des entreprises ont déclaré avoir augmenté leurs transactions à crédit avec les clients B2B. Deux raisons importantes sont la fidélisation des clients actuels contre la concurrence et l'octroi d'un délai de paiement plus long aux clients B2B. Cela confirme l'importance d'une solide stratégie de credit management. Le Baromètre Atradius sur les Pratiques de Paiement en Australie a été réalisé au premier trimestre 2022. Le rapport peut être téléchargé sur notre site internet https://atradius.fr (section « Publications »).

À propos d'Atradius

Le Groupe Atradius est le numéro 2 mondial en gestion des risques de crédit et propose des solutions d'assurance-crédit, de recouvrement et de caution, grâce à sa présence stratégique dans plus de 50 pays. Atradius réalise un chiffre de plus de 1,9 milliard d'euros et dispose d'informations sur la solvabilité de 260 millions d'entreprises dans le monde. Ses solutions protègent les entreprises contre les impayés. Atradius fait partie du Groupe Catalana Occidente (GCO.MC), l'un des leaders de l'assurance en Espagne et de l'assurance-crédit dans le monde.

