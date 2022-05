Le Fonds immobilier de solidarité FTQ fait équipe avec les Immeubles Must Urbain





Lancement d'un projet immobilier locatif sur Wellington Sud au centre-ville de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds immobilier de solidarité FTQ s'associe à un nouveau partenaire, les Immeubles Must Urbain, pour le projet résidentiel locatif Le Wellington, situé au coeur du centre-ville de Sherbrooke, contribuant ainsi à la revitalisation et à la densification du quartier. Le projet, situé au 81-83 Wellington Sud, propose 68 unités locatives et un espace commercial de 2 300 pieds carrés au rez-de-chaussée. Les travaux de construction sont déjà en cours et la livraison de l'immeuble est prévue au printemps 2023.

Ce nouveau projet immobilier propose des lofts, des 3 ½ et des 4 ½ dont l'offre est modulée pour offrir des unités avec ou sans électroménagers, dont une vingtaine qui seront meublées et offertes en formule tout inclus, afin de répondre aux besoins diversifiés d'un plus grand nombre de locataires.

Une terrasse au toit, un gym et des supports à vélos seront accessibles pour l'ensemble des locataires et un stationnement intérieur est inclus pour chaque appartement. Les logements répondront aux besoins d'une clientèle qui désire vivre dans un quartier vivant, où les commerces de proximité sont foisonnants, le transport actif facilement accessible et où la vie culturelle et sociale rayonne.

Citations

« Nous sommes heureux de ce nouveau partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ. C'est un joueur majeur en investissement immobilier au Québec et leur expertise va nous permettre de lever plusieurs projets d'envergure au centre-ville. Mais même avec un partenaire financier solide, l'implication de la Ville est nécessaire pour réaliser des projets en hauteur. Sans l'apport des subventions, la densification au centre-ville n'est pas possible. On est fier de notre projet, qui s'inscrit dans la volonté de densifier le quartier et d'amener des locataires pour vivre, travailler et consommer le centre-ville ».

Philippe Dusseault

Président, Immeubles Must Urbain

« C'est avec enthousiasme que nous entamons une nouvelle relation d'affaires avec les Immeubles Must Urbain dans le cadre de ce projet. De plus, nous tirons avantage des connaissances de nos collègues des Fonds régionaux de solidarité FTQ - Estrie qui se joignent à titre de co-partenaires avec nous. Nous visons à développer un portefeuille immobilier bien diversifié en Estrie. Avec ce projet résidentiel, non seulement nous participons à la revitalisation d'un quartier historique, mais nous contribuons aussi à la création de quelque 100 emplois. Ce sont des retombées qui rejaillissent sur l'ensemble de l'économie québécoise.»

Martin Raymond

Vice-président principal aux investissements immobiliers,

Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Ce projet est porteur pour le centre-ville de Sherbrooke et répond à un besoin très ciblé en matière de logement. Nous sommes ravis d'entamer une collaboration avec les Immeubles Must Urbain, qui est déjà bien implanté dans la municipalité, afin de stimuler davantage notre économie régionale.

Charles Lahaye,

Vice-président régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ - Estrie

« Le nouveau conseil municipal a mis de l'avant la volonté de bâtir une ville à échelle humaine. Le défi de la revitalisation du centre-ville c'est de créer plus que des logements. On veut créer des foyers, des milieux de vie dynamiques et de qualité. Les gens recherchent de la densification lorsqu'elle est proposée avec des services et un environnement attractif comme ce sera le cas pour Le Wellington. »

Raïs Kibonge

Maire suppléant de la Ville de Sherbrooke

Le projet en bref :

Bâtiment de 7 étages incluant 68 unités résidentielles locatives

Terrasse au toit et gym

Rangement et support à vélo

Ascenseur

Unités offertes : Studios, 3 ½ et 4 ½ Chaque unité comprend : balcon, air climatisé, penderie IKEA, internet et stationnement intérieur.

3 formules de location : Avec ou sans électroménagers et formule tout inclus (avec meubles et services)

Portion commerciale de 2 300 pi2 située au rez-de-chaussée

Caractéristiques de l'emplacement :

Situé au 81-83 Wellington Sud, en plein coeur du centre-ville de Sherbrooke

À proximité de tous les services, dont de nombreux restaurants et bistros branchés, des épiceries et une pharmacie, une SAQ, un cinéma, des salles de spectacle et un hôpital.

Plusieurs arrêts d'autobus se trouvent non loin de l'immeuble ainsi que l'accès aux pistes cyclables.

À propos des Immeubles Must Urbain

Fondée en 2012 par Philippe Dusseault, Immeubles Must Urbain a comme objectif l'acquisition ou la construction et la gestion d'immeubles à revenus. L'entreprise offre des appartements et des locaux de qualité supérieure, au design urbain et moderne, dans différentes gammes de prix. Leur credo : amalgamer le passé, le présent et le futur, en créant des milieux de vie qui témoignent de l'histoire de l'immeuble ou du quartier. Le centre-ville offre d'ailleurs la possibilité d'intégrer le concept Travailler, vivre et se divertir, auquel l'entreprise adhère. Immeubles Must Urbain détient 13 bâtiments répartis dans Sherbrooke totalisant 64 000 pi2 d'espaces de bureaux et 124 unités de logement ainsi que deux projets en développement dans le centre-ville incluant le 81-83 Wellington Sud.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2021, il comptait 54 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars qui créeront quelque 40 000 emplois, 84 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 146 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Faisant partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de 734 580 Québécois. Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux ont investi 1,15 milliard de dollars dans plus de 1 500 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 55 500 emplois.

