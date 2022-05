Un financement annuel de 5,5 millions $ pendant trois ans - Dévoilement de la Stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui la publication de la Stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes 2022-2025, dont le déploiement sera soutenu par un financement...

La vente ou la publicité de produits de santé non autorisés est illégale au Canada. Santé Canada prend cette question très au sérieux et utilise les outils à sa disposition pour mettre fin à ces activités illégales et pour protéger la santé et la...