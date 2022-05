Semaine nationale de la sécurité routière





Selon une enquête réalisée en 2022 par Nissan Canada en partenariat avec le Conseil canadien de la sécurité, quatre Canadiens sur cinq ont affirmé s'être habitués à avoir au moins une fonction d'assistance à la conduite dans leur véhicule. L'enquête montre également qu'environ sept conducteurs sur dix estiment que ces technologies pourraient les aider à prévenir les risques d'accidents.

Les technologies d'assistance à la conduite désignent tous les éléments installés dans un véhicule pour faciliter la conduite et, surtout, accroître la sécurité automobile et routière. Ces éléments peuvent être un régulateur de vitesse intelligent, des avertisseurs sur l'angle mort et de déviation de trajectoire, des avertisseurs de risque collision avant, des caméras de recul, un système de freinage automatique arrière pour n'en nommer que quelques-uns. Selon les résultats de l'enquête, les Canadiens comptent beaucoup sur ces technologies pour leur tranquillité d'esprit.

Afin de sensibiliser le public à la Semaine nationale de la sécurité routière, qui se tiendra cette année du 17 au 23 mai, le géant de l'automobile Nissan et le Conseil canadien de la sécurité, un organisme de bienfaisance sans but lucratif, ont conjugué leurs efforts pour déterminer les technologies automobiles qui aident les Canadiens à se sentir plus en sécurité sur les routes canadiennes. Les fonctions d'assistance à la conduite étant de plus en plus présentes dans la sécurité routière au Canada, cette enquête a pour but de mieux comprendre les fonctions que les Canadiens jugent les plus importantes et permettre aux constructeurs automobiles de fournir les technologies les plus pratiques et les plus recherchées dans les véhicules.

« Nissan a été le premier fabricant à commercialiser des technologies avancées d'assistance à la conduite, et nous nous efforçons en permanence de mettre au point les fonctions de sécurité les plus utiles afin de pouvoir les déployer dans nos modèles les plus populaires », a déclaré Steve Milette, président de Nissan Canada Inc. « Les résultats de cette enquête correspondent à nos propres recherches internes qui nous aident à comprendre les besoins et les attentes de nos clients. Les conclusions recueillies nous ont aidés à mettre au point le bouclier de sécurité à 360° de Nissan, une suite de systèmes d'assistance de pointe à la conduite, qui utilisent des fonctions d'aide électroniques pour offrir plus de confort et de sécurité aux conducteurs. Ces outils sont maintenant offerts de série dans 10 de nos modèles les plus populaires. »

« Notre objectif est de renforcer la confiance des propriétaires de Nissan en la sécurité de leur véhicule. Comprendre les points de vue des Canadiens concernant les fonctions de sécurité nous aidera à mettre au point des technologies qui répondent aux besoins et aux attentes des consommateurs », a ajouté M. Milette.

En fait, 72 % des personnes interrogées estiment que les technologies d'assistance à la conduite peuvent les aider à éviter les risques de collisions, et 67 % d'entre eux indiquent également que ces technologies leur permettent de se sentir plus en sécurité au volant.

« La conduite exige en tout temps l'attention du conducteur », a rappelé Gareth Jones, président et chef de la direction du Conseil canadien de la sécurité. « La vigilance et la concentration au volant en tout temps demeurent un impératif et, bien que les technologies d'assistance à la conduite ne dispensent pas le conducteur de son obligation de conduite préventive, il est clair que la bonne utilisation de ces outils contribue à une conduite plus sécuritaire et à la sécurité routière en général. »

Les résultats de l'enquête montrent que les technologies d'assistance à la conduite que les Canadiens considèrent comme les plus importantes sont le système d'avertissement sur l'angle mort (59%), les caméras de recul (58%) et les régulateurs de vitesse (55%). De plus, 71 % des personnes interrogées ont indiqué que les fonctions de sécurité seraient une priorité absolue lors de l'achat d'un nouveau véhicule, et trois personnes interrogées sur cinq (61 %) ont indiqué qu'elles n'achèteraient pas de véhicule sans les fonctions de sécurité qu'elles connaissent et sur lesquelles elles comptent.

Nissan Canada offre une suite de systèmes d'assistance à la conduite dans la plupart de ses véhicules. Le bouclier de sécurité à 360° de Nissan est doté d'un système d'avertissement sur l'angle mort, un système de freinage d'urgence automatique avec détection des piétons, un système de détection de sortie de voie, un système d'alerte de trafic transversal, un système de freinage d'urgence automatique arrière et un système d'assistance aux feux de route. Ces technologies sont offertes de série sur les Nissan LEAF, Altima, Sentra, Maxima, Kicks, Qashqai, Rogue, Pathfinder, Armada et Frontier. De plus, Nissan Canada offre en option l'assistance ProPILOT, un système pratique d'assistance à la conduite qui combine les technologies de conduite assistée et de régulateur de vitesse intelligent de Nissan.

En ce qui concerne les futures technologies de sécurité des véhicules, plus de la moitié des personnes interrogées ont estimé que les véhicules autonomes étaient l'avenir, un sentiment partagé par Nissan. Le constructeur automobile développe actuellement une technologie de contrôle du véhicule et d'assistance au conducteur qui utilise des renseignements en temps réel sur l'environnement du véhicule grâce à une technologie LIDAR haute performance de nouvelle génération, un radar et des caméras, afin de mieux prévenir les risques de collisions.

Dans le cadre de la campagne de la Semaine nationale de la sécurité routière, qui se tiendra du 17 au 23 mai 2022, Nissan Canada et le Conseil canadien de la sécurité exhortent les automobilistes à être vigilants et conscients lorsqu'ils sont au volant afin de prévenir les risques d'accidents tragiques chez les usagers de la route vulnérables.

Pour de plus amples renseignements sur la Semaine nationale de la sécurité routière, veuillez consulter le site du Conseil canadien de la sécurité.

Méthodologie de l'enquête :

Une enquête générale a été réalisée auprès d'un échantillon de 1 502 adultes canadiens représentatifs au niveau national, en collaboration avec Angus Reid. Des quotas démographiques ont été établis pour s'assurer que la composition de l'échantillon est représentative de l'ensemble du groupe cible à l'échelle nationale.

