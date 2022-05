Le détaillant en vêtements The ZigZag Stripe fait confiance à la solution ASRS OPEX® Infinitytm pour satisfaire ses besoins en termes d'efficacité, d'évolutivité et de croissance





Pour améliorer son efficacité et répondre aux besoins croissants d'exécution des commandes, la boutique en ligne de vêtements pour femmes The ZigZag Stripe a opté pour la solution Infinitytm Automated Store and Retrieval System (ASRS), la nouvelle solution d'automatisation des entrepôts développée par OPEX® Corporation, un chef de file mondial de l'automatisation de nouvelle génération des entrepôts, des documents et du courrier.

Infinity ASRS est un système de pointe pour la gestion des flux de marchandises (G2P) garantissant une densité de stockage, une configuration et une flexibilité sans précédent. La solution est conçue pour répondre aux défis d'automatisation des entrepôts les plus urgents pour les entreprises assurant la micro-expédition, la distribution omnicanale, le réapprovisionnement des magasins et le commerce électronique.

"Nous emménageons dans un plus grand entrepôt pour répondre à la demande croissante", explique Joel Hall, directeur financier de la société The ZigZag Stripe, basée au Texas. "Pour rivaliser au mieux avec les autres distributeurs de vêtements en ligne, notre choix s'est porté sur le système Infinity, car il nous permet de rester efficaces, en optimisant l'espace et en maîtrisant les heures de travail."

Pour la vente, l'expédition et le traitement des paiements, The ZigZag Stripe a recours à la plateforme de commerce électronique Shopify®. Grâce à la densité de stockage et au débit plus élevé du système Infinity, combinés à la puissance de Shopify, The ZigZag Stripe entend faire office de fournisseur de logistique tierce partie (3PL), en sous-traitant certains aspects de ses opérations de distribution, d'entreposage et d'exécution à l'avenir.

"Nous bénéficions d'une vaste expérience de la clientèle de l'habillement et nous étions certains de pouvoir répondre efficacement aux besoins de The ZigZag Stripe en matière de dimensionnement, de poids et de précision d'exécution des commandes", a déclaré Drew Stevens, vice-président du développement commercial mondial d'OPEX. "Nous avons collaboré en vue de créer le flux de travail idéal pour la collecte et le stockage en optimisant l'intégration avec Shopify. Le système Infinity constituait en fin de compte la meilleure solution."

La solution logicielle exclusive Cortextm software platform s'intègre à Shopify conférant à la solution Infinity G2P une flexibilité et une évolutivité maximales en termes de débit et de stockage. Cette approche offre à The ZigZag Stripe une solution adaptée aux besoins d'aujourd'hui tout en laissant une marge de progression pour demain.

"À mesure que nous nous développons et évoluons, l'automatisation des entrepôts nous permet de répondre aux demandes des clients, de maintenir la satisfaction des employés et de poursuivre notre croissance pour soutenir les causes qui nous tiennent à coeur", déclare Leslie Hall, directrice générale de The ZigZag Stripe. "Nous évoluons dans un monde où les clients attendent des livraisons très rapides. En assurant des livraisons plus rapides à nos clients, nous observons une corrélation directe au niveau des ventes. La technologie d'automatisation des entrepôts OPEX Infinity nous permet de rester en phase et de rivaliser avec des détaillants nettement plus grands."

À propos d'OPEX

OPEX Corporation est un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération, qui fournit des solutions uniques et innovantes pour l'automatisation des entrepôts, des documents et de la correspondance. Avec son siège social à Moorestown, New Jersey, États-Unis, et ses installations à Pennsauken, New-Jersey; à Plano, Texas; en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et en Australie, OPEX compte plus de 1 600 employés qui repensent et fournissent en permanence des solutions technologiques personnalisées et évolutives pour résoudre les défis commerciaux d'aujourd'hui et de demain.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 15:35 et diffusé par :