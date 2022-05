Infinix lance la toute nouvelle série NOTE 12 à la recharge ultra-rapide





SHANGHAI, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Infinix a lancé aujourd'hui sa toute nouvelle série NOTE 12 qui comprend des variantes hautes performances dotées des capacités Hyper Charge de 120 W, d'un élégant écran FHD+ Super Light AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d'une triple caméra cinématographique de 108 Mpx et plus encore. La série comprend deux variantes - le NOTE 12 VIP, le NOTE 12 G96 - qui offrent des caractéristiques de performance innovantes et bien équilibrées, telles que des fibres de verre ultrafines de qualité aérospatiale, jusqu'à 5 Go de mémoire vive (RAM) étendue et 103 protections de recharge et de batterie qui permettent aux utilisateurs de garder leurs appareils chargés en toute sécurité lorsqu'ils en ont besoin.

« Infinix instaure une nouvelle norme en matière de performances et de design de smartphones de haute qualité avec sa nouvelle série NOTE 12, qui incarne une forme et une fonction impeccables », a déclaré Vento Lin, chef de produit de la série NOTE chez Infinix Mobility. « Cette série renferme une puissance de recharge rapide et des chipsets puissants dans un design emblématique, parfait pour les professionnels émergents qui ont besoin d'un appareil léger, flexible et très performant. »

L'avenir de la recharge rapide

Le NOTE 12 VIP est l'un des smartphones les plus fins dotés d'une vitesse de recharge hyper rapide de 120 W, ce qui rend ce smartphone léger plus portable que jamais tout en restant alimenté toute la journée.

Infinix a équipé le smartphone NOTE 12 VIP de l'Hyper Charge 120 W et d'une batterie de 4 500 mAh pour offrir aux utilisateurs une capacité de batterie maximale et une vitesse de charge supersonique qui permet de recharger la batterie de l'appareil de 0 % à 100 % en seulement 17 minutes1. Pour optimiser les capacités de recharge rapide, Infinix a introduit une pompe à double charge et une batterie à deux cellules. Le NOTE 12 VIP peut ainsi régler la tension et l'ampérage au ratio optimal, tout en doublant la puissance d'entrée disponible.

Pour que la recharge ultra-rapide reste sûre, le smartphone est doté de 103 fonctions de protection de la recharge et de la batterie, qui couvrent l'ensemble du cycle de recharge du chargeur, du circuit et de la batterie. En plus de ses fonctions de projection très complètes, le NOTE 12 VIP dispose également de 18 capteurs thermiques pour surveiller la température de l'appareil en temps réel afin de garantir la sécurité permanente de la recharge du smartphone. Pour améliorer encore les avantages de la recharge, le NOTE 12 VIP utilise un matériau supraconducteur en platine qui augmente la résistance à la corrosion du câble de recharge pour une grande longévité du matériel de recharge.

En combinant toutes ces caractéristiques bénéfiques, le cycle de recharge du NOTE 12 VIP peut atteindre 800 cycles avec une capacité de batterie conservée allant jusqu'à 85 %2. De plus, l'Hyper Charge 120W du NOTE 12 VIP a reçu la certification TüV Rheinland Safe Fast-Charge System, ce qui atteste de sa fiabilité et de sa longévité lors des recharges quotidiennes.

En plus du NOTE 12 VIP, le NOTE 12 G96 est équipé d'une batterie de 5 000 mAh avec Super Charge 33 W.

Un design à couper le souffle

Le NOTE 12 VIP est doté d'un design élégant et sophistiqué et de fonctions hautes performances pour créer le smartphone parfait. L'appareil utilise un matériau en fibre de verre ultra-mince de qualité aérospatiale ayant la texture du verre et la résistance de la fibre de carbone. Ce matériau confère au NOTE 12 VIP des proportions légères et un design ultra-élégant de 7,89 mm pour un poids de 199 grammes seulement.

Ce design de haut niveau accueille un écran FHD+ Super Light AMOLED de 6,7 pouces3 qui offre aux utilisateurs un écran net pourvu d'une multitude de caractéristiques d'image cruciales telles qu'une gamme de couleurs 100 % DCI-P3, une profondeur de couleur de 10 bits avec plus d'un milliard de couleurs et des rapports de contraste élevés. L'écran AMOLED est doté d'un écran flexible qui permet d'obtenir un cadre inférieur étroit de 3,1 mm aux capacités époustouflantes et un rapport écran/corps de 93,1 % offrant une plus grande résistance aux chocs de l'écran. L'écran offre également aux utilisateurs une expérience visuelle douce et soyeuse avec une vitesse de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 360 Hz qui se synchronise instantanément à chaque glissement. De plus, grâce à sa certification de confort oculaire à faible lumière bleue, accréditée par TÜV Rheinland, le NOTE 12 VIP permet aux utilisateurs de profiter d'heures d'utilisation avec une fatigue oculaire moindre.

Les utilisateurs peuvent également vivre une expérience visuelle immersive grâce à l'écran FHD+ True Color AMOLED de 6,7 pouces du NOTE 12 G96, qui offre une luminosité cristalline, même en plein jour, et propose une gamme d'options flexibles pour différents consommateurs.

Prenez des photos fantastiques

La triple caméra cinématographique de 108 Mpx du smartphone NOTE 12 VIP, composé d'un objectif ultra grand angle de 13 Mpx et d'un objectif de profondeur avec mise au point automatique à détection laser, permet de prendre des photos fantastiques. L'appareil photo est équipé d'un grand capteur de 1/1,67 pouce avec une très haute résolution de 12 000 x 9 000. Il prend en charge un binning de pixels 9-en-1, produisant de grands pixels de 1,92?m qui absorbent plus de lumière pour un maximum de détails. En outre, la mise au point automatique à détection laser ajoutée améliore efficacement la mise au point du téléphone dans des conditions de faible luminosité.

Le NOTE 12 G96 est équipé d'une caméra ultra-nuit de 50 Mpx avec une profondeur et un objectif à intelligence artificielle. Tous les appareils de la gamme NOTE 12 sont équipés d'une caméra selfie de 16 Mpx pour un selfie parfait.

Toute la vitesse et la puissance dont vous avez besoin

Le processeur MediaTek Helio G96 Ultra Gaming apporte plus de vitesse et de puissance au NOTE 12 G96 et au NOTE 12 VIP. Le processeur octa-core comporte deux puissants coeurs de processeur Arm Cortex-A76 à une fréquence de 2,05 GHz et un GPU Arm Mali G57 qui travaillent en tandem pour exploiter l'intelligence de niveau supérieur pour des performances révolutionnaires. Le tout est associé à une mémoire rapide 2133 MHz LPDDR4X et à un système de stockage UFS 2.2 à turbo compresseur qui offre une bande passante de données ultra-rapide.

Infinix étend la mémoire du NOTE 12 VIP, NOTE 12 G96 de 8 Go à 13 Go en intégrant la RAM et la ROM pour offrir aux utilisateurs une mémoire vive étendue allant jusqu'à 5 Go. Cela permet d'améliorer la vitesse de traitement du smartphone et d'accélérer les performances lorsque les utilisateurs se servent de leur smartphone pour effectuer plusieurs fonctions et tâches, en fournissant une puissance supplémentaire lorsqu'elle est nécessaire.

Autres caractéristiques clés :

Deux haut-parleurs avec DTS : La série NOTE 12 crée un puissant son surround à 360 degrés avec une qualité audio améliorée.

La série NOTE 12 crée un puissant son surround à 360 degrés avec une qualité audio améliorée. Système de refroidissement en graphène : Le NOTE 12 VIP est doté d'un système de refroidissement à 9 couches en graphène et d'un système de refroidissement liquide Vapor-Chamber permettant de réduire jusqu'à 15 degrés Celsius 4 la température centrale. En outre, le NOTE 12 G96 est équipé d'un système de refroidissement à 10 couches en graphène.

Le NOTE 12 VIP est doté d'un système de refroidissement à 9 couches en graphène et d'un système de refroidissement liquide Vapor-Chamber permettant de réduire jusqu'à 15 degrés Celsius la température centrale. En outre, le NOTE 12 G96 est équipé d'un système de refroidissement à 10 couches en graphène. Systèmes tactiles à moteur linéaire : Le NOTE 12 VIP est muni d'un système tactile à moteur linéaire à deux axes X qui offre aux utilisateurs une toute nouvelle expérience tactile pendant les jeux. Le NOTE 12 G96, quant à lui, est doté d'un système tactile à moteur linéaire qui simule des vibrations plus courtes et plus nettes pendant les jeux.

Le NOTE 12 VIP est muni d'un système tactile à moteur linéaire à deux axes X qui offre aux utilisateurs une toute nouvelle expérience tactile pendant les jeux. Le NOTE 12 G96, quant à lui, est doté d'un système tactile à moteur linéaire qui simule des vibrations plus courtes et plus nettes pendant les jeux. Dar-Link 2.0 d'Infinix : Ce logiciel améliore la stabilité de l'image grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, tout en réduisant simultanément la température de l'appareil pour une expérience de jeu immersive.

Ce logiciel améliore la stabilité de l'image grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, tout en réduisant simultanément la température de l'appareil pour une expérience de jeu immersive. Logiciel XOS 10 .6 : La série NOTE 12 est dotée du nouveau logiciel XOS 10.6 basé sur Android 12, qui comprend de nouvelles fonctionnalités telles que Storage Optimizer, Lightning Multi-Window, Privacy Guardian et plus encore. En outre, le NOTE 12 VIP prend en charge l'assistant vocal Folax AI, qui améliore nettement la qualité de vie.

Prix et disponibilité

Le NOTE 12 VIP sera disponible en gris cayenne et en force black pour une capacité de 256 Go ; le NOTE 12 G96 sera disponible en bleu saphir, force black et snowfall pour une capacité de 128 et 256 Go.

Le NOTE 12 VIP coûtera environ 299 dollars et le prix du NOTE 12 G96 commencera autour de 199 dollars. La série comprendra des variations en fonction des exigences des clients et du marché. Les prix et la disponibilité varieront d'une région à l'autre.

Téléchargez les images ici :

Infinix NOTE 12 VIP

Infinix NOTE 12 G96

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.infinixmobility.com/

À propos d'Infinix :

In?nix Mobility est une marque technologique en plein essor qui conçoit, fabrique et commercialise un portefeuille en pleine expansion d'appareils intelligents dans le monde entier sous la marque In?nix, fondée en 2013.

Ciblant les jeunes d'aujourd'hui grâce à une technologie de premier ordre, In?nix crée des appareils intelligents tendance, puissants et à un prix abordable qui offrent les dernières technologies du marché aux utilisateurs du monde entier, au moment où ils en ont besoin et à un prix qui leur convient.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.infinixmobility.com/

1 Les données relatives à Hyper Charge 120 W ont été obtenues au moyen d'essais en laboratoire.

2 Les données relatives au cycle de recharge ont été obtenues à partir d'essais en laboratoire.

3 L'écran de l'Infinix NOTE 12 VIP présente des angles arrondis dans un rectangle classique. Lorsqu'il est mesuré comme un rectangle standard, l'écran mesure 6,67 pouces en diagonale.

4 Les données relatives à la température ont été obtenues à partir d'essais en laboratoire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1818157/15.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1818158/7.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1818159/20220513_141811.jpg

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 15:19 et diffusé par :