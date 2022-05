Québec investit plus de 103 M$ pour le financement des organismes communautaires Famille et le soutien des plus vulnérables





GATINEAU, QC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec démontre encore une fois son engagement envers le milieu communautaire et le soutien qu'il offre aux familles québécoises. En effet, le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a annoncé aujourd'hui une bonification de 103,3 millions de dollars sur cinq ans aux organismes communautaires Famille (OCF).

Grâce à cette bonification, chaque OCF recevra dès cette année un soutien financier de près de 170 000 $, ce qui lui permettra de jouer pleinement son rôle de ressource de première ligne auprès des familles et des enfants, dont les plus vulnérables. Cette aide financière additionnelle sera bonifiée annuellement jusqu'en 2026-2027 et permettra de déployer deux nouveaux OCF par année d'ici 2027.

Découlant du nouveau Plan d'action gouvernemental en action communautaire, cette aide financière supplémentaire se veut une réponse à l'une des recommandations de la Commission spéciale sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse. Soulignons que cette aide financière additionnelle s'ajoute à l'investissement de 85 millions de dollars annoncé en novembre 2020 pour mieux soutenir les organismes travaillant directement auprès des familles.

Citations :

« Les OCF ont toujours répondu présent et ils jouent un rôle important dans le soutien offert aux Québécoises et aux Québécois, notamment ceux qui sont dans le besoin. Je suis fier de notre gouvernement qui démontre son engagement fort envers le milieu communautaire. Il est absolument nécessaire que ces organismes puissent compter sur un financement à la hauteur de leur mission. Ces nouveaux investissements contribueront concrètement à améliorer la vie de nombreuses familles qui pourront développer leur plein potentiel. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Nous franchissons aujourd'hui une étape supplémentaire importante vers l'atteinte de l'objectif fixé par la commission Laurent en matière de financement de la mission des OCF. La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille salue cette annonce qui contribuera à assurer la pérennité des 280 OCF présents dans toutes les régions du Québec, et ce, au bénéfice des mères, des pères et des enfants de chez nous. Nous saluons la collaboration du gouvernement du Québec qui permet aujourd'hui de nous rapprocher plus que jamais de la cible de 200 000 $ par OCF annuellement. »

Alex Gauthier, directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)

« Tous les organismes comme le nôtre qui soutiennent les familles se réjouissent de cette annonce. Grâce à cette aide financière, nous pourrons accompagner davantage de parents et d'enfants dans leur quotidien, ce qui est une excellente nouvelle pour toutes et tous. »

Carole Verner, coordonnatrice de la Maison Alcide-Clément

Faits saillants :

Cette aide financière supplémentaire permet de tendre vers la recommandation de la Commission spéciale sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse de soutenir les organismes communautaires Famille à hauteur de 200 000 $ par année.

Au total, ce sont près de 280 organismes travaillant auprès des familles qui bénéficieront de ce financement additionnel.

Rappelons qu'en 2018, les OCF recevaient en moyenne 71 500 $. En novembre 2020, le gouvernement a augmenté leur financement à 130 000 $.

Le financement des OCF est augmenté à 170 000 $ dès 2022- 2023 et sera bonifié annuellement pour atteindre près de 185 000 $ en 2026-2027, ce qui représente une augmentation de 158 % sur une période de 9 ans.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les OCF : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/partenaires/organismes-communautaires-famille/Pages/index.aspx

Pour découvrir le nouveau Plan d'action gouvernemental en action communautaire : https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/plan-action.asp

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 15:14 et diffusé par :