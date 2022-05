Soutien pour les infrastructures culturelles - Près de 150 000 $ pour la bibliothèque de La Minerve





QUÉBEC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce l'octroi de 148 200 $ à la Municipalité de La Minerve pour sa bibliothèque.

Cette aide financière permettra à la Municipalité de faire l'acquisition du bâtiment qui abrite présentement la bibliothèque pour assurer le maintien de cette dernière. De plus, des travaux de réfection et de mise à niveau seront effectués. Grâce à ces interventions, la bibliothèque municipale de La Minerve améliorera son offre de services et d'activités culturelles aux bénéfices des citoyennes et citoyens de la région.

« Les bibliothèques municipales sont un lieu de rencontre, de partage, d'éducation et de découverte, qui contribuent à la vitalité de chacune de nos villes et de nos villages. La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec et nous nous sommes engagés à la rendre plus accessible, dynamique et attrayante. C'est pourquoi nous sommes heureux de contribuer à la protection de cette infrastructure culturelle. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Située au coeur du village, la bibliothèque municipale de La Minerve est un lieu rassembleur pour l'ensemble de la communauté. Elle offre des services culturels de qualité qui répondent aux besoins de la population. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui encourage le développement culturel de notre région en soutenant ce projet. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Avec 635 abonnés et 16 099 livres prêtés l'an dernier, nul doute que notre bibliothèque à La Minerve est populaire et utilisée. Grâce au soutien financier apprécié du gouvernement du Québec, nous sommes fièrement en mesure de faire l'acquisition du bâtiment où loge adéquatement ce service culturel municipal depuis 2014. Merci à l'équipe de la bibliothèque pour la vitalité et la qualité du service ! »

Johnny Salera, maire de la Municipalité de La Minerve

