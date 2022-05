NOUS NE POUVONS PLUS ATTENDRE POUR RÉPONDRE AU PROBLÈME DE LA HAINE ANTI-NOIRE





TORONTO, le 17 mai 2022 /CNW/ - "Du lait, des oeufs, des céréales pour le petit-déjeuner de demain et du poulet pour le dîner de ce soir car nous n'en avons plus". Nous imaginons que de nombreux membres de famille et d'amis ont eu une conversation similaire avec leurs proches en énumérant la liste d'emplettes pour la course du week-end au supermarché - un des rituels humains les plus banals et les plus banals.

Nous ne pouvons plus attendre de répondre au problème de la haine Anti-Noire.

Tragiquement, ce serait leur dernière conversation et leur dernier échange avec leurs proches avant qu'ils ne soient brutalement assassinés lors d'une attaque terroriste à motivation raciale contre des acheteurs noirs dans une épicerie à Buffalo, New York, le samedi 14 mai 2022, qui a tué dix personnes et en a blessé trois. Onze des treize étaient noirs.

Nous, les membres de vingt-un organisations communautaires et fondations de toute la RGT, voulons exprimer notre soutien et notre solidarité avec les familles, les amis et les communautés noires qui ont été touchés par la perte des victimes de ce massacre à caractère raciste.

Cet acte odieux nous rappelle que la menace de violence et de haine à motivation raciale est une réalité constante et croissante pour les communautés noires. Cette atrocité est tout simplement la plus récente d'une longue histoire d'enracinement de la haine Anti-Noire et secouer de brutalité incessante et constante contre les communautés noires à travers l'Amérique du Nord.

Cette dernière attaque nous rappelle que la haine Anti-Noire, la suprématie blanche, la théorie du remplacement et l'extrémisme d'extrême droite continuent de rendre même les activités les plus rudimentaires, tel que les courses pour le dîner du dimanche, dangereuses pour les Noirs..

Cela devrait également servir d'avertissement contre les graves dangers que la suprématie blanche, l'extrémisme d'extrême droite et la haine représentent pour nos communautés non seulement aux États-Unis, mais aussi ici au Canada. Comme en témoignent les attaques meurtrières contre les communautés musulmanes dans les villes deLondon, en Ontario et de Québec, au Québec, cette menace transcende les limites des frontières. La haine Anti-Noire au Canada demeure une grande préoccupation pour les communautés noires.

Nous devons la dénoncer et la condamner. Les crimes motivés par la haine raciale ou les actes d'extrémisme violents nous nuisent à tous, et nous devons faire tout notre possible pour garantir que nos communautés sont à l'abri de tels actes.

L'ignorance et l'indifférence, les "je ne sais pas et je me fiche", ne peuvent plus être tolérées ni prévaloir. Le massacre de Buffalo ne doit pas seulement être commémoré alors que nous rendons hommage aux vies perdues et aux familles touchées, mais il ne doit plus jamais se reproduire.

Nous exigeons des actions qui vont au-delà des promesses et des déclarations, et exigeons plutôt des stratégies et des solutions qui doivent être codéveloppées avec nos communautés et mises en oeuvre par toutes les institutions, organisations et niveaux de gouvernement qui travaillent à l'éradication et l'élimination de la haine Anti-Noire.

À ce titre, nous demandons à ce que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipauxétablissent l'intégration des recommandations suivants:

Travailler avec les communautés noires pour veiller à ce que des mesures concrètes telles que la lutte contre les discours de haine et la radicalisation en ligne pour lutter contre la haine Anti-Noire soient intégrées dans le plan d'action national de lutte contre la haine. Que chaque gouvernement provincial et territorial doit établir une direction, bureau, ousecrétariat contre le racisme contre les Noirs, s'il n'en existe pas déjà. Que le gouvernement fédéral veille à travailler avec les communautés noires pour tirer parti des acquis de la Décennie des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine en tant que forum permanent conformément à la décision des Nations Unies. Agrandir le programme d'Initiative d'Appui pour les Communutés Noires du Canada pour soutenir les organismes communautaires qui aident les victimes qui ont souffert de la haine Anti-Noire . Continuer à soutenir le Fonds pour la santé mentale des Canadiens noirs en mettant l'accent sur la lutte contre les traumatismes raciaux. Que le ministre de la Justice et procureur général du Canada accélère et travailles en étroite collaboration avec les communautés noires canadiennes dans l'élaboration de la stratégie de justice pour les Canadiens noirs. Nous encourageons la Fédération canadienne des municipalités à soutenir ses membres à élaborer des plans de lutte contre le racisme et la haine envers les Noirs dans les municipalités similaires au travail de l'unité de la lutte contre le racisme Anti-Noire Toronto.

Nous considérons ces recommandations comme faisant partie des mesures nécessaires et essentielles que nous devons prendre pour contrer la montée du racisme Anti-Noire, de la suprématie blanche, de l'extrémisme d'extrême droite et des crimes haineux ciblant nos communautés. Nous devons rechercher et effacer tout racisme explicite et implicite dans nos sociétés - partout où il existe, que ce soit dans nos systèmes judiciaires, nos systèmes éducatifs ou dans la vie quotidienne.

Nous encourageons les élus, les chefs d'entreprise, les dirigeants communautaires et les sympathisants à agir rapidement, et nous reconnaissons notamment que c'est également un moment de réflexion pour la communauté, où nous adressons les stigmas et traumatisme causés par cette perte, mais aussi l'opportunité de créer un espace de consolation et de guérison.

SVP rejoignez-nous au Nathan Phillips Square le jeudi 19 mai à 18 h. EST pour une veillée en souvenir et solidarité des victimes de Buffalo et pour contrer la haine et le terrorisme Anti-Noire.

Porte-parole: Alica Hall, directrice exécutive, Nia Center for the Arts

