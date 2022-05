Adani va acquérir une participation d'Holcim dans Ambuja Cements et ACC Limited





La plus grande acquisition jamais réalisée dans le secteur indien de l'infrastructure et des matériaux, évaluée à 10,5 milliards de dollars

Synopsis du rédacteur

· L'acquisition propulse Adani dans le secteur du ciment et lui permettra d'établir son nouveau marché vertical des matériaux, des métaux et des mines

· Adani est ainsi devenu le deuxième plus grand fabricant de ciment en Inde (capacité ~70 MTPA)

AHMEDABAD, Inde, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Adani, par le biais d'un véhicule offshore à vocation spéciale, a annoncé qu'il avait conclu des accords définitifs pour l'acquisition de la totalité de la participation de la société Holcim Ltd, basée en Suisse, dans deux des principales sociétés de ciment de l'Inde : Ambuja Cements Ltd et ACC Ltd.

Holcim, par l'intermédiaire de ses filiales, détient 63,19 % d'Ambuja Cements et 54,53 % d'ACC (dont 50,05 % sont détenues par Ambuja Cements). La valeur de la participation dans Holcim et de l'offre publique d'achat d'Ambuja Cements et d'ACC s'élève à environ 10,5 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande acquisition jamais réalisée par Adani et la plus grande opération de fusion et d'acquisition jamais réalisée en Inde dans le domaine des infrastructures et des matériaux.

« Notre entrée dans le secteur du ciment est une nouvelle preuve de notre foi dans l'histoire de la croissance de notre pays », a déclaré M. Gautam Adani, président du groupe Adani. « L'Inde devrait rester l'une des plus grandes économies mondiales axées sur la demande pendant plusieurs décennies. Le pays reste aussi le deuxième marché mondial du ciment, alors que sa consommation de ciment par habitant représente moins de la moitié de la moyenne mondiale. En comparaison, la consommation de ciment de la Chine est plus de 7 fois supérieure à celle de l'Inde. Si l'on combine ces facteurs avec les nombreux éléments connexes de nos activités existantes, qui comprennent les activités portuaires et logistiques du groupe Adani, les activités énergétiques et les activités immobilières, nous pensons que nous serons en mesure de construire un modèle commercial unique, intégré et différencié, et de nous préparer à une expansion significative de nos capacités. »

M. Adani a ajouté « Le leadership mondial d'Holcim en matière de production de ciment et de bonnes pratiques de durabilité nous apporte certaines des technologies de pointe qui nous permettront d'accélérer le chemin vers une production de ciment plus verte. En outre, Ambuja Cements et ACC sont deux des marques les plus reconnues en Inde. Si l'on ajoute à cela notre empreinte en matière de production d'énergie renouvelable, nous prenons une longueur d'avance dans le processus de décarbonisation qui est indispensable à la production de ciment. Cette combinaison de toutes nos capacités me conforte dans le fait que nous serons en mesure de mettre en place les processus de fabrication de ciment les plus propres et les plus durables, qui respecteront ou dépasseront les critères de référence mondiaux. »

« Je suis ravi que le groupe Adani acquière nos activités en Inde pour mener sa prochaine ère de croissance », a déclaré M. Jan Jenisch, PDG d'Holcim Limited. « M. Gautam Adani est un chef d'entreprise très reconnu en Inde qui partage notre profond engagement envers la durabilité, les personnes et les communautés. Je tiens à remercier nos 10 000 collègues indiens qui ont joué un rôle essentiel dans le développement de notre activité au fil des ans, à travers leur dévouement sans faille et leur expertise. Je suis convaincu que le groupe Adani est le foyer idéal pour continuer à prospérer, et que nos clients continuent à réussir. »

Avec une consommation de ciment de seulement 242 kg par habitant en Inde, par rapport à la moyenne mondiale de 525 kg par habitant, le potentiel de croissance du secteur du ciment en Inde est considérable. L'urbanisation rapide, la croissance de la classe moyenne et le logement abordable, ainsi que la reprise post-pandémique dans le secteur de la construction et d'autres infrastructures devraient continuer à stimuler la croissance du secteur du ciment au cours des prochaines décennies.

Ambuja Cements et ACC ont actuellement une capacité de production installée combinée d'environ ~70 MTPA. Les deux entreprises sont parmi les marques les plus puissantes en Inde, avec une infrastructure de fabrication et de chaîne d'approvisionnement très étendue, représentée par leurs 23 cimenteries, 14 stations de broyage, 80 usines de béton prêtes à l'emploi et plus de 50 000 partenaires de dans toute l'Inde.

Ambuja et ACC bénéficieront toutes deux de synergies avec la plateforme d'infrastructure intégrée d'Adani, en particulier dans les domaines des matières premières, de l'énergie renouvelable et de la logistique, où les sociétés du portefeuille d'Adani ont une vaste expérience et une profonde expertise. Cela permettra d'augmenter les marges et le retour sur capitaux investis des deux entreprises. Les sociétés bénéficieront également de l'accent mis par Adani sur les facteurs ESG, l'économie circulaire et la philosophie de gestion du capital. Les activités continueront d'être profondément alignées sur les objectifs de développement durable des Nations unies, en encourageant l'ODD 6 (eau potable et assainissement), l'ODD 7 (énergie propre et abordable), l'ODD 11 (villes et communautés durables) et l'ODD 13 (action pour le climat).

L'acquisition est soumise aux approbations et conditions réglementaires.

À propos d'Adani

Adani, dont le siège social se trouve à Ahmedabad, en Inde, est le portefeuille d'entreprises diversifiées le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide en Inde. Il a des intérêts dans les secteurs suivant : logistique (ports maritimes, aéroports, logistique, transport maritime et ferroviaire), ressources, production et distribution d'électricité, énergies renouvelables, gaz et infrastructures, agro (produits de base, huile comestible, produits alimentaires, entrepôts frigorifiques et silos à grains), immobilier, infrastructures de transport public, défense et aérospatiale, et autres secteurs.

Adani doit son succès et sa position de leader à sa philosophie fondamentale de « construction de la nation » et de « croissance dans la bonté », un principe directeur pour une croissance durable. Le groupe s'engage à protéger l'environnement et à améliorer les communautés par le biais de ses programmes de RSE basés sur les principes de durabilité, de diversité et de valeurs partagées. Pour plus d'informations, consultez le site www.adani.com

À propos d'Holcim

Holcim construit le progrès pour les populations et la planète. En tant que leader mondial des solutions de construction innovantes et durables, Holcim permet la création de villes plus vertes, d'infrastructures plus intelligentes et l'amélioration du niveau de vie dans le monde entier. En plaçant le développement durable au coeur de sa stratégie, Holcim est en train de devenir une entreprise « net zéro », dont le personnel et les communautés sont le moteur de la réussite.

L'entreprise est le moteur de l'économie circulaire en tant que leader mondial du recyclage pour construire plus avec moins. Holcim est la société à l'origine de certaines des marques les plus réputées au monde dans le secteur du bâtiment, notamment ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim et Lafarge. Holcim, c'est 70 000 personnes dans le monde entier qui se passionnent pour améliorer la vie des gens et de la planète à travers quatre secteurs d'activité : Ciment, béton prêt à l'emploi, granulats et solutions et produits. Pour plus d'informations, consultez le site www.holcim.com .

