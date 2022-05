TTI nomme Ross Gilardi au poste de vice-président senior des finances - relations avec les investisseurs





Leader mondial dans le domaine des outils professionnels sans fil, des outils de bricolage et des équipements d'extérieur, Techtronic Industries Co. Ltd. (« TTI » ou le « Groupe ») (code boursier : 669, symbole ADR : TTNDY) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Ross Gilardi au poste de vice-président principal des finances ; relations avec les investisseurs, à compter du 5 juillet 2022. M. Gilardi sera basé aux États-Unis et assumera la responsabilité des relations avec les investisseurs de TTI au niveau mondial. Il rendra compte au directeur général, M. Joseph Galli.

M. Gilardi rejoint l'équipe après une brillante carrière de 23 ans en tant qu'analyste de recherche sur les actions très respecté et très bien noté chez Bank of America, Merrill Lynch. Au cours de sa remarquable carrière dans la recherche sur les actions, il a passé 4 ans au Royaume-Uni et 20 ans aux États-Unis, où il s'est classé parmi les meilleurs analystes de recherche mondiaux dans les sondages US et European Institutional Investor dans plusieurs catégories de secteurs. Il apporte à son nouveau rôle une riche expérience du secteur et de solides relations avec les investisseurs mondiaux. M. Gilardi est titulaire d'une licence en économie du Boston College et d'un MBA de la Columbia Business School.

M. Galli, PDG, a déclaré : « Au cours des 18 derniers mois, Ross a acquis une compréhension approfondie du vaste potentiel de TTI. L'expérience de Ross dans le domaine des marchés de capitaux, combinée à ses solides relations au sein de la communauté financière mondiale, sera un grand atout alors que nous continuons à élargir notre base d'investisseurs de classe mondiale. »

À propos de TTI

Fondée en 1985 et cotée à la Bourse de Hong Kong Limited en 1990, TTI est un leader mondial de la technologie sans fil couvrant les outils électriques, les équipements électriques d'extérieur, les produits d'entretien des sols et de nettoyage pour les utilisateurs grand public, professionnels et industriels dans les secteurs de la maison, de la construction, de la maintenance, de l'industrie et des infrastructures. La société s'appuie sur quatre moteurs stratégiques : des marques puissantes, des produits innovants, un personnel exceptionnel et l'excellence opérationnelle, qui reflètent une vision à long terme pour faire progresser la technologie sans fil. La stratégie de croissance mondiale consistant à poursuivre sans relâche l'innovation des produits a permis à TTI de se hisser au premier rang de ses industries. Le puissant portefeuille de marques de TTI comprend les outils électriques, les accessoires, les outils à main et les produits d'extérieur MILWAUKEE, AEG et RYOBI, les produits d'aménagement et de mesure EMPIRE, ainsi que les produits d'entretien et de nettoyage des sols HOOVER, ORECK, VAX et DIRT DEVIL.

TTI est l'une des valeurs constitutives de l'indice Hang Seng, de l'indice FTSE RAFItm All-World 3000, de l'indice FTSE4Good Developed et de l'indice MSCI ACWI. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.ttigroup.com.

Toutes les marques commerciales mentionnées autres qu'AEG et RYOBI sont détenues par le Groupe. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.), et utilisée sous licence. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited, utilisée sous licence.

