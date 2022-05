Trilio annonce l'aperçu technique de « Continuous Restore », qui permet la portabilité et la reprise d'applications cloud-natives en quelques secondes sur des infrastructures distinctes.





KUBECON + CLOUDNATIVECON EUROPE?Trilio, fournisseur leader de la protection des données cloud-natives, a annoncé aujourd'hui la publication de l'aperçu technique d'une nouvelle fonctionnalité, « Continuous Restore », qui sera présentée à la communauté cloud-native lors de la conférence KubeCon + CloudNativeCon Europe. « Continuous Restore » offre des niveaux de réplication, de restauration et de migration des données plus rapides et des métadonnées issues de n'importe quelle plateforme de stockage ou de cloud vers une autre plateforme, ce qui améliore considérablement les temps de reprise pour les applications cloud-natives.

Entièrement indépendante du stockage, du cloud et de la distribution, la fonction « Continuous Restore » de Trilio permettra aux utilisateurs d'organiser des données en continu sur des clouds multiples et hétérogènes. Cela signifie que les applications, quel que soit leur lieu de résidence, pourront exploiter ces données et être mises en ligne en quelques secondes, atteignant ainsi des niveaux exceptionnels d'objectifs de temps de reprise (RTO). Cette fonctionnalité sera présentée dans le cadre de la plateforme de gestion et de protection des données cloud-natives TrilioVault de Kubernetes.

« Les environnements distribués autour de ressources centrales, périphériques et dans le cloud deviennent désormais l'architecture prédominante des entreprises », déclare Murali Balcha, fondateur et directeur technique de Trilio. « Les entreprises ont souvent besoin de déplacer des applications à état et leurs volumes de données entre ces divers environnements afin de répondre aux impératifs de rentabilité, de performance, de sécurité et de reprise après sinistre. Malheureusement, il n'existe aujourd'hui aucune solution facile à utiliser et abordable pour la réplication continue des volumes de données dans des environnements d'infrastructure hétérogènes ».

« La capacité de « Continuous Restore » de Trilio permet la migration et la réplication d'applications à état en quelques secondes ou quelques minutes, de sorte que toutes les entreprises peuvent protéger et utiliser leurs données n'importe où - quel que soit le support de fonctionnement de l'application ou l'endroit où les données sont stockées », a poursuivi M. Balcha. « Les entreprises ont ainsi la possibilité d'atteindre les meilleurs niveaux de temps de fonctionnement des applications et de respecter les accords de niveau de service (SLA) prévus des applications de production, le tout à un coût abordable. « Continuous Restore » change la donne et rend les entreprises modernes d'aujourd'hui encore plus compétitives et plus résilientes ».

Les cas d'utilisation de la fonction de « Continuous Restore » sont les suivants :

1. Reprise après sinistre : les utilisateurs pourront atteindre les objectifs de disponibilité et de reprise après des pannes ou des défaillances en quelques secondes ou quelques minutes au lieu de le faire après plusieurs jours ou plusieurs semaines. Grâce à « Continuous Restore », les objectifs de temps de reprise (RTO) s'amélioreront de plus de 80 % par rapport aux méthodes traditionnelles.

2. Migrations des applications : la restauration continue permet aux équipes informatiques d'optimiser les performances et d'obtenir un meilleur coût total de possession (TCO) en choisissant l'infrastructure la mieux adaptée aux besoins actuels. La fonction « Continuous Restore » permettra également aux entreprises d'unifier leur infrastructure, en particulier celles qui se sont développées rapidement et ont adopté plusieurs plateformes de calcul et de solutions de stockage pour répondre à des besoins uniques. « Continuous Restore » permettra la mobilité extrêmement rapide des applications dans l'ensemble des silos d'infrastructure, qui, de ce fait, perdront leur statut de silos.

3. Tests/Développement : les développeurs peuvent augmenter la vitesse des pipelines CI/CD en organisant des données pour plusieurs environnements de tests/développement. Ces environnements de test/développement peuvent être lancés en quelques secondes avec des données de production répliquées en continu, ce qui accélère les changements validés dans la production. En fait, les équipes « DevOps » peuvent utiliser cette capacité pour tester leurs protocoles de « restauration » et s'assurent ainsi que la restauration fonctionnera en cas de besoin.

4. Conservation des données de clouds de pointe : à mesure que les environnements distribués se multiplieront à l'avenir, des quantités massives de données seront collectées en périphérie, et ces informations provenant de diverses architectures devront être rapidement répliquées et déplacées dans des systèmes distribués où elles pourront être assimilées et analysées de manière centralisée par un grand nombre d'applications différentes.

Assister à la session de Trilio : « reprise et portabilité des applications cloud-natives en quelques secondes grâce à l'unification des silos d'information » sur le stand P12 de Microsoft Azure, mardi 19 mai à 15h00. Rejoignez Ben Morrison, architecte de solution chez Trilio, pour assister à sa présentation et sa démo présentant la capacité de Trilio à migrer une application d'état de Red Hat OpenShift sur site vers Azure AKS en quelques secondes - soulignant la flexibilité et la vitesse permises par la plateforme TrilioVault de Kubernetes.

« Continuous Restore » est une fonctionnalité de TrilioVault de Kubernetes et sera disponible normalement avec une version du produit au troisième trimestre de l'année 22. Pour les personnes souhaitant tester cette fonctionnalité, veuillez contacter Trilio.

À propos de Trilio

Trilio est un leader de la protection des données cloud-natives pour les environnements Kubernetes, OpenStack et Red Hat Virtualization. Les opérateurs et les développeurs d'infrastructures de cloud computing font confiance à notre technologie TrilioVault pour la sauvegarde et la reprise, la migration et la mobilité des applications. Les clients provenant des secteurs des télécommunications, de la défense, de l'automobile et des services financiers s'appuient sur TrilioVault pour la reprise après un sinistre, migrer des charges de travail vers une nouvelle infrastructure et migrer vers de nouvelles distributions logicielles. Trilio.io, Twitter et LinkedIn.

