Les investisseurs institutionnels voient des opportunités dans les produits à revenus fixes des marchés émergents malgré les turbulences actuelles, selon une étude de Vontobel





La guerre en Ukraine laisse planer une volatilité continue sur les actifs à revenus fixes des marchés émergents. Selon une étude publiée par Vontobel Asset Management, les investisseurs institutionnels canadiens et du monde entier se méfient des impacts financiers et économiques de la guerre mais restent optimistes pour les mois à venir.

Vontobel a interrogé plus de 300 investisseurs institutionnels et gestionnaires de fortune discrétionnaires en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique au cours du premier trimestre 2022. Selon l'étude, 72% des investisseurs institutionnels se disaient optimistes quant à la croissance du PIB, à l'inflation et aux primes de rendements obligataires dans les marchés européens émergents avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Toutefois, parmi les réponses reçues après le début de l'invasion, seuls 55% des investisseurs institutionnels se disaient optimistes.

Malgré une baisse de l'optimisme à l'égard des marchés émergents d'Europe, les marchés émergents dans leur ensemble sont attractifs pour les institutions. Plus de la moitié (65%) des investisseurs institutionnels canadiens indiquent prévoir d'augmenter (modérément ou substantiellement) leurs attributions d'actifs sur des revenus fixes de marchés émergents au cours des 24 prochains mois.

Les trois principales raisons que les investisseurs institutionnels canadiens citent pour l'augmentation de leurs attributions sont: un marché fortement liquide (60%), l'avantage de la diversification par rapport aux participations actuelles (55%) et des perspectives ESG favorables (50%).

"Malgré des vents contraires en termes de marché et de géopolitique, les investisseurs institutionnels canadiens trouvent que des placements sur des produits à revenus fixes de marchés émergents fournissent à la fois la liquidité et la diversification dont ils ont besoin pour trouver des retours attractifs", déclare Simon Lue-Fong, responsable de la boutique Revenus fixes chez Vontobel. "Les revenus fixes de marchés émergents peuvent répondre à ces besoins dans les portefeuilles des investisseurs, mais nécessitent un gestionnaire expérimenté et dynamique pour relever les défis spécifiques qui les caractérisent."

Au moment d'investir dans des produits à revenus fixes de marchés émergents, les investisseurs institutionnels canadiens ont indiqué les principaux défis auxquels sont confrontées leurs institutions: liquidité (51%), volatilité (51%) et préoccupation liée aux taux de défaut et à l'endettement (49%).

"Ces préoccupations ne sont pas nouvelles; cette catégorie d'actifs est encore perçue comme une niche exotique par de nombreux investisseurs. Toutefois, pour les investisseurs actifs qui comprennent cette catégorie, elle offre d'énormes opportunités, l'impact des taux de défaut est souvent exagéré, et les périodes de volatilité présentent d'excellentes occasions pour tirer parti des inefficiences du marché", explique Lue-Fong.

Les investisseurs activent les mandats ESG pour les revenus fixes de marchés émergents

Étant donnée la surveillance accrue des facteurs ESG dans les marchés émergents, la quasi-totalité (98%) des investisseurs institutionnels canadiens indiquent utiliser des stratégies de placements ESG dans leur attribution de produits à revenus fixes de marchés émergents, à savoir: une évaluation systématique au moment d'inclure ou d'exclure certaines valeurs mobilières (59%), les investissements à impact (54%) et l'interaction avec la gestion de l'émetteur afin d'influer sur les politiques et pratiques ESG (51%).

Malgré une adoption généralisée, les investisseurs institutionnels canadiens font état de plusieurs obstacles freinant leurs institutions au moment de réaliser des investissements axés sur les critères ESG pour les produits à revenus fixes de marchés émergents: le manque de cohésion des données des fournisseurs tiers (76%), la préoccupation liée à l'impact des investissements ESG sur la performance du portefeuille (64%) et le scepticisme relatif à l'impact positif des investissements ESG (57%).

"Malgré l'adoption parmi pratiquement tous les investisseurs institutionnels canadiens, notre étude révèle que de nombreux investisseurs perçoivent encore des bémols pour les investissements ESG dans les produits à revenus fixes de marchés émergents, et qu'ils ne sont pas encore convaincus des impacts positifs sur leurs portefeuilles", déclare Victor Schraner, responsable principal des activités relationnelles, Canada. "Plus que jamais, les gestionnaires d'actifs ont l'occasion de montrer leur proposition de valeur aux investisseurs institutionnels canadiens en identifiant les opportunités les plus attractives et durables, tout en atténuant les risques."

À propos de cette étude

Vous pouvez télécharger un exemplaire de l'étude ici. Cette étude porte sur l'intérêt des investisseurs pour les actifs à revenus fixes de marchés émergents et sur leurs attentes en termes d'évolution de leurs attributions dans les deux prochaines années. Le Custom Research Lab d'Institutional Investor a élaboré un questionnaire avec Vontobel Asset Management afin d'étudier les points de vue des investisseurs concernant les produits à revenus fixes de marchés émergents. Le questionnaire a été réalisé en février et mars 2022 et comprend les réponses de 342 décideurs en placements dans des compagnies d'assurance, des fonds de pension publics et privés, des fondations, des fonds de dotation, des bureaux de gestion patrimoniale, et des fonds souverains en Europe, en Asie, et aux Amériques. Au total, 47% des répondants avaient donné leurs réponses avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et 53% après. En guise de complément aux conclusions de l'étude, 10 décideurs en placements dans des institutions en Asie, en Europe, et en Amérique du Nord ont également été interrogés. Tous les entretiens se sont déroulés après le début de l'invasion de l'Ukraine.

Vontobel Asset Management

Vontobel Asset Management est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale avec une approche multi-boutique. Chacune de nos boutiques s'appuie sur des talents d'investissement spécialisés, une forte culture de la performance et une solide gestion du risque. Nous proposons des solutions de pointe à nos clients institutionnels et privés. Notre engagement en matière de gestion active nous permet d'investir sur la base de nos convictions. Nous générons de la valeur par le biais de nos équipes diversifiées et hautement spécialisées. Forts de plus de 450 collaborateurs dans le monde, dont 200 spécialistes en placement, nous disposons de 16 bureaux en Suisse, en Europe et aux États-Unis, et créons des stratégies et des solutions englobant les actions, les revenus fixes, les multi-actifs, et les placements alternatifs. L'excellence et la performance pérenne sont les deux piliers de notre approche depuis 1988. Une structure actionnariale à la fois solide et stable garantit notre indépendance entrepreneuriale et protège la vision à long terme qui guide notre prise de décisions.

Mentions légales

Le présent document est exclusivement à titre indicatif et ne constitue pas d'offre d'aucune sorte. Les services décrits dans ce document sont fournis en vertu de l'accord signé avec le bénéficiaire du service. La nature, la portée et les prix des services et produits peuvent varier d'un pays à l'autre, et peuvent être modifiés sans avis préalable. Certains services et produits peuvent ne pas être disponibles dans le monde entier ou auprès de certaines sociétés de Vontobel. Ils peuvent en outre être soumis à des restrictions juridiques dans certains pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 13:50 et diffusé par :