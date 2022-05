Déclaration de la ministre Ien à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie





GATINEAU, QC, le 17 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, le gouvernement du Canada se tient aux côtés des communautés LGBTQ2 de partout au Canada et dans le monde pour condamner toutes les formes de discrimination et de violence fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre. L'homophobie, la transphobie et la biphobie n'ont pas leur place dans ce pays et nous continuerons à défendre les droits des communautés LGBTQ2.

La Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (JIHTB) nous rappelle que les personnes qui s'identifient comme lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles, bispirituelles ou non binaires continuent de subir d'importantes disparités, notamment des effets négatifs sur la santé mentale, le chômage, l'itinérance, le harcèlement et l'intimidation et elles sont souvent victimes de violence simplement parce qu'elles sont elles-mêmes.

En tant que ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, je suis fière de travailler aux côtés de mes collègues et des défenseuses et défenseurs de première ligne afin d'améliorer l'équité pour les communautés LGBTQ2. Les voix LGBTQ2, par leur courage et leur ténacité, continuent d'être au centre de réalisations marquantes telles que : la criminalisation de la thérapie de conversion, l'aménagement du monument national LGBTQ2+, et la publication des données de recensement sur les personnes transgenres et non binaires.

De plus, nous avons également annoncé aujourd'hui un appel de propositions pour le Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 qui soutiendra les initiatives à l'écoute des communautés afin de surmonter les principaux enjeux auxquels sont confrontées les personnes LGBTQ2. Au cours des prochains mois, le gouvernement du Canada poursuivra l'élaboration du tout premier Plan d'action fédéral LGBTQ2.

Tout le monde mérite d'être traité équitablement et avec respect. Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens devraient avoir la liberté de mener une vie saine et sécuritaire, à l'abri de la discrimination, peu importe qui ils sont ou qui ils aiment.

Veuillez vous joindre à moi afin de dénoncer toutes les formes de discrimination fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre. Soutenez la JIHTB et rejoignez la conversation en utilisant les mots-clics #SoisToiMême et #JIHTB. »

