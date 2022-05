Lancement d'un appel de propositions pour aider à relever les défis auxquels font face les communautés LGBTQ2 et faire progresser l'égalité





OTTAWA, ON, le 17 mai 2022 /CNW/ - Chaque Canadienne et Canadien, indépendamment de son identité de genre ou de son orientation sexuelle, mérite de participer pleinement à tous les aspects de la société. Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger l'égalité des personnes LGBTQ2 et à continuer à lutter contre la discrimination systémique au moyen de ses programmes et politiques.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien a annoncé le lancement d'un appel de propositions visant à soutenir des initiatives communautaires visant à relever les principaux défis et à promouvoir l'égalité pour les personnes LGBTQ2. Le fonds de 9,3 millions de dollars servira à financer des initiatives qui s'attaquent les principaux défis et le traitement inégalitaire des personnes LGBTQ2.

Les projets financés intensifieront les efforts fédéraux visant à promouvoir l'égalité des communautés LGBTQ2 confrontées à des obstacles en raison de facteurs identitaires croisés. Cela comprend les personnes qui s'identifient comme autochtones, noires ou racisées, les personnes âgées, les jeunes, les personnes en situation de handicap, celles qui habitent en région rurale et éloignée et les communautés LGBTQ2 de langue officielle en situation minoritaire.

La date limite pour soumettre une demande est le 30 juin 2022. Pour en savoir plus et présenter une demande dans le cadre de l'appel de propositions, visitez notre site Web.

Citation

« La discrimination dont sont victimes les communautés LGBTQ2 n'a pas sa place dans notre pays. Chaque personne au Canada a le droit de vivre librement, d'être véritablement elle même et d'aimer qui elle veut sans être jugée. Ces projets permettront aux organismes de travailler directement au sein de leur communauté pour favoriser la sécurité et combattre la stigmatisation. Les personnes militantes et bénévoles en milieu communautaire sont au coeur du changement systémique, et notre gouvernement est déterminé à soutenir leur travail. »

L'honorable Marci Ien, Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Bien que des progrès aient été réalisés au cours des dernières décennies en matière d'inclusion et de protection des droits des LGBTQ2 au Canada , l'homophobie, la biphobie et la transphobie perdurent et entraînent des répercussions directes et indirectes très concrètes sur les communautés LGBTQ2.



Les personnes LGBTQ2 au Canada ont un revenu annuel inférieur (39?000 $ par rapport à 54? 000 $) et sont plus de deux fois plus susceptibles d'être en situation d'itinérance ou d'éprouver de l'insécurité en matière de logement au cours de leur vie (27 % par rapport à 13 %).

L'appel de propositions débute le 17 mai 2022. La date limite pour soumettre une demande est le 30 juin 2022.





Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a prévu 12,7 millions de dollars sur trois ans pour appuyer des initiatives communautaires visant à surmonter les problèmes auxquels font face les communautés LGBTQ2. Le financement est réparti dans les proportions suivantes :

9,3 millions de dollars sont prévus pour cet appel à propositions.





3,4 millions de dollars seront versés à huit projets sollicités.





Depuis 2019, dans le cadre du financement du Programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre, 20,2 millions de dollars ont été versés à plus de 70 projets. Les renseignements sur le financement du programme sont disponibles ici.

