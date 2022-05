Gérontologie et gériatrie sociale - Financement de 75 000 $ pour un projet pilote dans la MRC Antoine-Labelle





RIVIÈRE-ROUGE, QC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et la députée de Labelle, Chantale Jeannotte, annoncent aujourd'hui la mise sur pied d'un projet pilote de gérontologie et gériatrie sociale (GGS) dans la MRC Antoine-Labelle. Ce projet reçoit par ailleurs un financement de 75 000 $, accordé par le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides pour une période d'un an, de mars 2022 à mars 2023.

Ce projet vise à outiller et à soutenir les personnes aînées pour améliorer et préserver leur santé et leur qualité de vie, en misant sur la prévention. Ceci s'inscrit dans les efforts mis de l'avant par le ministère de la Santé et des Services sociaux en matière de GGS.

Il a également pour objectif de développer et de soutenir les partenariats entre les divers acteurs du milieu communautaire, le réseau de la santé et des services sociaux et la communauté, afin de répondre le mieux possible aux besoins des personnes aînées tout en tenant compte des ressources en place.

Citations :

«?La gérontologie et gériatrie sociale est une approche relativement nouvelle qui permet de lutter de manière préventive contre l'isolement des personnes aînées plus vulnérables. Le développement de projets pilotes tels que celui-ci nous permet de mettre en place des services qui aideront à mieux prévenir une perte d'autonomie accrue chez les personnes aînées. Je remercie les équipes qui ont rendu possible l'implantation d'une telle initiative, porteuse pour l'ensemble de la collectivité. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Notre gouvernement s'est engagé à en faire davantage pour les personnes aînées. L'appui à ce projet en témoigne. Je remercie les équipes qui l'ont mis sur pied et grâce à qui nous pourrons mieux rejoindre les personnes aînées vulnérables de la région et briser leur isolement. Cette initiative porteuse est essentielle à nos efforts pour améliorer la qualité de vie de ces personnes. Je remercie la ministre Blais et ses équipes pour leur engagement exemplaire dans cette cause qui nous tient tous vraiment à coeur. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants :

Parmi les modalités à déployer dans le cadre du projet, mentionnons la formation de sentinelles et d'intervenants, la mise en place de mécanismes d'échange de l'information, de même que la tenue de rencontres entre intervenants et cliniciens dans le cadre d'un comité clinique.

L'implantation d'un comité de pilotage est aussi prévue. Il aura pour mandat de définir les orientations du projet pilote et de faire les analyses nécessaires en vue d'agir de manière proactive auprès des personnes âgées.

Rappelons que d'autres projets pilotes en GGS sont actuellement en développement au Québec. Ces projets pilotes s'inscrivent en cohérence avec l'engagement du gouvernement du Québec en matière de lutte contre l'isolement des personnes aînées.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux documente actuellement les effets des mesures de gérontologie et de gériatrie sociale déployées. Ces informations alimenteront les orientations gouvernementales.

