Longueuil lance un projet-pilote de piétonnisation d'une partie de la rue Saint-Charles Ouest et mise sur l'animation du quartier cet été





LONGUEUIL, QC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la relance économique postpandémique du territoire, après deux ans de fermeture d'une voie sur deux pour la période estivale, Longueuil lance un projet-pilote de piétonnisation complète d'une partie de la rue Saint-Charles Ouest. Ainsi, le tronçon situé entre les rues Saint-Sylvestre et Saint-Jacques sera fermé à la circulation du 23 juin au 2 octobre afin de favoriser l'aménagement de terrasses sur rue dès la Fête nationale et jusqu'au Lumifest. La Ville mise également sur l'animation de vie de quartier, une campagne de promotion favorisant l'achat local et l'émission rapide des permis aux commerçants pour faire de ce projet-pilote un succès.

« Après deux ans de pandémie, nous avons tous envie de nous retrouver, de nous rassembler et de célébrer, comme en témoigne déjà l'affluence sur les terrasses depuis le retour des chaudes températures. Les études le prouvent : la piétonnisation d'une rue favorise la mobilité active dans le secteur, une sécurité accrue des usagers et une plus grande convivialité des espaces publics, ce qui rejaillit directement sur l'achalandage et la prospérité des commerces. Tous ces facteurs réunis favorisent le dynamisme commercial et l'effervescence du quartier. Alors que plusieurs villes ont emboîté le pas de la piétonnisation de certaines artères commerciales dans les dernières années, bon nombre de citoyennes et de citoyens nous encourageaient à notre tour à aller en ce sens. J'invite maintenant toute la population à en profiter », a affirmé Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

« Il est à noter que la circulation locale sur la rue Saint-Jean sera maintenue en tout temps, à l'intersection de Saint-Charles Ouest. Également, la Ville s'engage à soutenir les commerçants en délivrant les permis de terrasses saisonnières dans un délai de 5 jours. Puis, à autoriser les aménagements de terrasses sur trottoirs dès maintenant, et ceux sur rue à compter du 23 juin, date du début de la piétonnisation », a expliqué Sylvain Joly, responsable des dossiers de la circulation et du développement économique au sein du comité exécutif.

« Les commerçants et les résidents du secteur peuvent entretenir, devant un tel projet-pilote, certaines craintes légitimes. Les effets sur la circulation font partie des aléas d'une piétonnisation. Nous sommes à bâtir le meilleur modèle et, pour ce faire, nous demeurerons en communication constante avec les commerçants et les résidents du secteur cet été. D'ailleurs, une soirée d'information avec les commerçants s'est tenue hier soir, au cours de laquelle des améliorations ont déjà été accueillies favorablement. Ce projet-pilote participe directement à notre objectif de dynamiser la rue afin de développer une véritable image de marque culturellement vibrante, verte et accueillante pour toutes les générations, dont les familles, en concertation avec les commerçants du quartier », a ajouté Sylvain Larocque, conseiller municipal du district Saint-Charles.

Nouveautés et initiatives 2022 : près de 1 M$ injecté par la Ville dans tout le secteur

Les espaces seront davantage animés, comparativement aux dernières années, avec la tenue de la Fête nationale au parc St. Mark le 23 juin. Plus d'une cinquantaine d'activités et de spectacles sont aussi prévus dans le quartier cet été, et ce, chaque semaine. Du mobilier urbain coloré, du marquage au sol, l'ajout de supports à vélo et l'installation de terrains de pétanque figureront au nombre des aménagements qui seront intégrés. La gratuité du stationnement prolongée jusqu'à l'automne, le déploiement d'une campagne d'achat local favorisant le soutien aux commerçants, une signalétique attrayante installée dans le périmètre mettant en valeur les produits et services des commerces et des entreprises sous le thème « Découvrez les commerçants qui font vibrer le quartier » sont aussi planifiés. L'ensemble de ces nouvelles initiatives représente un investissement estimé à près d'un million de dollars.

Toutes les informations entourant ce projet-pilote sont accessibles sur le site Web de la Ville à : longueuil.quebec.

SOURCE Ville de Longueuil

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 13:02 et diffusé par :