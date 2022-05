Les premiers.ères gagnant.e.s du défi innovation jeunesse Ingénieux+ ont été annoncé.e.s pendant la Semaine de l'innovation canadienne





OTTAWA, ON, le 17 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation Rideau Hall (FRH), en partenariat avec JA Canada et l'Université du Yukon, a annoncé les premiers.ères gagnant.e.s d'Ingénieux+, un nouveau défi national d'innovation pour les jeunes de 14 à 18 ans. Composé de concours régionaux et nationaux, Ingénieux+ offre aux jeunes innovateurs.trices la possibilité de gagner des prix en argent et des opportunités de mentorat.

1ère place (10 000 $ + mentorat) : Cellules solaires transparentes et flexibles, Naila Moloo .

L'idée de Mme Moloo d'une cellule solaire transparente et flexible permettra d'ouvrir la voie à des applications telles que l'électronique pliable, les vêtements intelligents et les fenêtres solaires. Tirant parti de l'intersection de l'énergie solaire et de la nanotechnologie, ce concept fonctionne en combinant des nanofils d'argent électrodéposés, une pérovskite semi-transparente à jonctions multiples, une couche de transport de trous en oxyde de nickel et une couche de transport d'électrons en oxyde d'étain.

2e place (7 500 $ + mentorat) : Loi sur la liberté de la presse étudiante, Spencer Izen et Jessica Kim

La loi sur la liberté de la presse étudiante (« SPFA ») est la première loi canadienne sur la protection du journalisme étudiant, en voie d'être adoptée par l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique afin de protéger la liberté d'expression et de la presse. Le projet de loi a été conçu par des élèves journalistes du secondaire, aidé.e.s par des avocats bénévoles, en réponse à leur expérience de la censure.

3e place (5 000 $ + mentorat) : Aeropure, Samantha Ouyang

AeroPure est un projet novateur qui utilise des billes d'aérogel de cellulose et d'alginate de 7 mm provenant de déchets biologiques afin d'éliminer 99 % des contaminants chimiques présents dans l'eau polluée. Les billes sont biodégradables, peuvent être réutilisées de 10 à 30 fois avec une diminution de moins de 1 % de la capacité d'absorption, et permettent de réduire de 77 fois les coûts d'obtention d'eau potable en Afrique pour une personne moyenne.

Plus tôt ce mois-ci, les 25 meilleurs gagnant.e.s régionaux.ales ont également été annoncé.e.s et célébré.e.s lors de trois cérémonies virtuelles à travers le pays. Chaque gagnant.e régional.e a reçu 1 000 $ ainsi que des opportunités de mentorat.

« Au nom de toutes les personnes qui ont soutenu Ingénieux+ au cours de sa première année, nous tenons à féliciter tou.te.s les gagnant.e.s nationaux.ales et régionaux.ales », a déclaré Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall. « La FRH s'est engagée à mettre en lumière et à célébrer les réussites canadiennes en matière d'innovation et à inspirer la prochaine génération de rêveurs.euses et de faiseurs.euses. Mais les histoires seules ne suffisent pas. Elles doivent être associées à des ressources financières réelles et donner accès aux bons outils et au mentorat, et ce, dès le plus jeune âge. C'est la raison pour laquelle nous avons créé Ingénieux+ et c'est aussi pourquoi nous sommes si heureux.euses de célébrer et de soutenir ce premier groupe de jeunes innovateurs.trices extraordinaires. »

« JA Canada est heureuse de s'associer à la Fondation Rideau Hall pour soutenir l'innovation chez les jeunes. Chez JA, nous croyons au potentiel des jeunes à trouver des solutions aux défis quotidiens susceptibles de créer un avenir meilleur pour le Canada. Nous félicitons tou.te.s les finalistes régionaux.ales et avons hâte de célébrer les gagnant.e.s nationaux.ales de cette année. » -Scott Hillier, président et chef de la direction, JA Canada

Ingénieux+ est soutenu par un écosystème de champions de l'innovation qui comprend :

The Barrett Family Foundation

BlackBerry

GM Canada

Exploring by the Seat of Your Pants (partenaire média)

Pour plus d'informations, visitez : ingeniousplus.ca.

À propos de la Semaine de l'innovation Canadienne

Créée par la Fondation Rideau Hall, la Semaine de l'innovation Canadienne (#CIW22) est une célébration de cinq jours qui reconnaît et encourage l'ingéniosité dans tous les secteurs. Les organisations de tout le pays partagent les histoires d'innovateurs.trices canadien.ne.s inspirant.e.s et les innovations qui changent le monde, une idée à la fois.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources de partout au pays, afin de refléter l'esprit qui nous anime et de réaliser nos aspirations communes. La FRH travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires, y compris le Bureau du gouverneur général, afin de rapprocher les Canadiens, de leur rendre hommage et de les inspirer à travers quatre volets de programmes : 1) créer des programmes d'apprentissage qui favorisent l'excellence et l'égalité des chances en éducation; 2) promouvoir une culture de l'innovation au Canada; 3) élargir le cercle de don et de bénévolat et 4) stimuler et reconnaître l'excellence en leadership au Canada, et promouvoir la participation à la démocratie multifacette canadienne. Pour en savoir plus, visiter : rhf-frh.ca/fr.

À propos de JA Canada

JA Canada est le plus important organisme d'éducation pour les jeunes entrepreneurs au Canada. Grâce à son bureau national et à ses 14 emplacements dispersés partout au Canada, JA Canada travaille en partenariat avec des éducateurs, des bénévoles et des entreprises pour éduquer les élèves sur trois plans : littératie financière, préparation au travail et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, visiter : www.jacanada.org/fr.

