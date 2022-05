Board International nomme Mark Gambill au poste de Directeur Marketing





Board International, le numéro un des plateformes décisionnelles, annonce aujourd'hui la nomination de Mark Gambill au poste de Directeur Marketing.

« Mark est un formidable marketeur avec un parcours exceptionnel dans les secteurs de la technologie, des SaaS et des logiciels, ainsi qu'une expérience dans la mise en place d'événements marketing de classe mondiale et dans le développement de solutions de planification et d'analyse intelligentes pour les entreprises à forte croissance », a déclaré Marco Limena, PDG de Board International. « Je suis ravi d'accueillir Mark en tant que Directeur Marketing, alors que nous continuons à développer notre marque et à donner un élan fantastique à l'entreprise. »

Mark Gambill rejoint Board après avoir travaillé chez Cellebrite, le principal fournisseur d'offres d'intelligence numérique en mode SaaS, où il a dirigé une équipe mondiale de spécialistes du marketing. Cellebrite est passée d'un chiffre d'affaires de 135 millions de dollars à 280 millions de dollars pendant le mandat de M. Gambill, avant d'entrer en bourse en août 2021. Il a dirigé avec succès cette introduction en bourse évaluée à plus de 2 milliards de dollars, dans le cadre du SPAC.

Avant Cellebrite, Mark Gambill a occupé le poste de Directeur Marketing chez MicroStrategy, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de Business Intelligence. Chez MicroStrategy, M. Gambill a dirigé une équipe mondiale de 135 professionnels du marketing chargés d'assurer l'excellence opérationnelle du marketing et d'améliorer la marque de l'entreprise.

« C'est un grand plaisir de rejoindre Board », a déclaré Mark Gambill, Directeur Marketing de Board International. « L'approche de Board en matière de planification intelligente est bien positionnée pour réussir sur un marché au potentiel énorme et j'ai hâte de travailler avec l'équipe de direction pour réaliser ensemble nos ambitieux projets à mesure que nous nous développons et grandissons. »

A propos de Board :

Board est un leader mondial des solutions décisionnelles qui permet aux entreprises d'avoir un impact transformateur sur leur activité en exploitant leurs données de manière intuitive dans un seul et même environnement.

En unifiant la planification, l'analyse prédictive et le reporting, la plateforme Board permet aux entreprises d'obtenir une vue unique et précise pour contrôler pleinement les performances de l'ensemble de l'organisation.

Grâce à Board, des entreprises internationales comme H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG et HSBC ont transformé leur processus décisionnel.

Créée en 1994, Board International est présent partout dans le monde à travers +25 filiales, et est reconnu mondialement par les plus grands cabinets d'analystes et experts, notamment Gartner, Nucleus et Dresner.

https://www.board.com/fr

