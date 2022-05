CIBC Mellon et Financial Recovery Technologies annoncent une possibilité simplifiée et renforcée de recouvrement des recours collectifs en valeurs mobilières pour les investisseurs institutionnels canadiens





TORONTO, 17 mai 2022 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec Financial Recovery Technologies (FRT), un important fournisseur de services de recouvrement collectif en valeurs mobilières à la communauté financière. Grâce à ce partenariat avec FRT, les investisseurs institutionnels canadiens pourront profiter de solutions améliorées de gouvernance, de recouvrement et de litiges avec les actionnaires qui les aideront à comprendre la complexité liée aux recours collectifs dans un large éventail de juridictions de marché. CIBC Mellon et FRT ont travaillé en collaboration pour établir des processus et rationaliser la coordination des services entre les organisations et leurs clients.

« Nous sommes heureux de mettre les solutions automatisées de surveillance et de recouvrement des litiges entre actionnaires de Financial Recovery Technologies à la disposition de nos clients qui détiennent des titres internationaux , a déclaré Ronald C. Landry, directeur de la gestion des produits et services de FNB canadiens, CIBC Mellon. Les recours collectifs en valeurs mobilières se complexifient à l'échelle mondiale et la possibilité de travailler avec FRT fournira aux clients des solutions automatisées et des analyses avancées conçues pour s'adapter à la complexité croissante du secteur. Le tout sera soutenu par une coordination rationnalisée des fournisseurs de services entre FRT et CIBC Mellon. »

« Avec ce partenariat stratégique, les clients de CIBC Mellon peuvent maintenant choisir de profiter des solutions robustes de recouvrement de recours collectif en valeurs mobilières de FRT, qui couvrent un large éventail de marchés mondiaux et de litiges tels les poursuites pour violation des lois antitrust, a affirmé Rob Adler, chef de la direction de Financial Recovery Technologies. De plus en plus de gardiens de valeurs, comme CIBC Mellon, reconnaissent que leurs clients veulent une surveillance des recours collectifs à l'échelle mondiale, une expertise opérationnelle pour maximiser le recouvrement et des conseils pour rester à l'affût des tendances du secteur. Notre solution est conçue pour répondre à ces besoins et grâce à notre collaboration sur le plan des processus de données, nous soutiendrons un processus d'intégration et de services sans faille."

« Le marché de la gestion d'actifs ainsi que la croissance des fonds d'investissement responsables au Canada sont en expansion rapide, a déclaré Rob Rynd, vice-président, chef mondial des partenariats et des alliances à Financial Recovery Technologies. Les entreprises qui travaillent avec CIBC Mellon auront maintenant plus de choix et pourront opter pour la solution qui convient le mieux à leurs besoins tout en renforçant leur cadre de gouvernance. »

Les recours collectifs en valeurs mobilières deviennent plus complexes et le partenariat stratégique entre CIBC Mellon et Financial Recovery Technologies permet à nos clients de profiter de services dans une multitude de juridictions, de bénéficier d'une efficacité opérationnelle et d'avoir accès à des renseignements exploitables et impartiaux pour maximiser le recouvrement des recours collectifs en valeurs mobilières.

À propos de Financial Recovery Technologies

Fondé en 2008, Financial Recovery Technologies (FRT) est un cabinet de services technologiques de premier plan qui aide le milieu des investissements à identifier l'admissibilité, présenter des réclamations et recueillir les fonds rendus disponibles dans le cadre du règlement de recours collectifs en valeurs mobilières. Proposant la plus large gamme de services de présentation de réclamation et de surveillance sur le marché, nous offrons les meilleures analyses d'admissibilité et vérifications des décaissements et les meilleurs rapports destinés aux clients. Nous le faisons avec la plus grande justesse, et de façon responsable et transparente. Financial Recovery Technologies est une société de Cross Country Group (http://www.ccgroup.com). Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.frtservices.com .

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des solutions de services de placement aux institutions et aux sociétés, en étroite collaboration avec ses sociétés mères. Ces solutions comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en devises étrangères et de trésorerie. En date du 31 mars 2022, CIBC Mellon détenait plus de 2,5 billions CAD d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds d'investissement, de sociétés, de gouvernements, de sociétés d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon est membre du réseau mondial de BNY Mellon qui, en date du 31 mars 2022, comptait 45,5 billions USD d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés. www.cibcmellon.com

Personnes-ressources pour les médias :

CIBC Mellon : Alexandra DeCata, Communications de l'entreprise, 416 643-6126, [email protected]

FRT : Jennifer Rothenberg, VP Marketing, 339 674-1608, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 12:10 et diffusé par :