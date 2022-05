Lancement de la campagne « Our Future is Light » à l'occasion de la Journée internationale de la lumière 2022





Une vidéo pleine d'action conçue comme une bande-annonce de blockbuster constitue le pivot de la campagne de la Journée internationale de la lumière (International Day of Light, IDL) de cette année, « Our future is light. Play your part. » (« La lumière est notre avenir. Ayez votre rôle à jouer. ») Sortie aujourd'hui, la vidéo Day of Light présente divers personnages résolvant avec succès des problèmes de niveau mondial à l'aide de technologies photoniques.

Trois sociétés professionnelles ? la SPIE, la société internationale d'optique et de photonique, l'IEEE Photonics Society et Optica, Advancing Optics & Photonics Worldwide ? se sont associées pour créer la vidéo et la campagne IDL 2022 qui l'accompagne. « Our future is light. Play your part » met en valeur l'importance des technologies basées sur la lumière et les carrières intéressantes qui existent dans les domaines de l'optique et de la photonique, tout en faisant mieux connaître la célébration annuelle de l'IDL le 16 mai. Des technologies qui améliorent la vision en passant par celles qui alimentent les smartphones et celles qui nous fournissent des outils pour étudier la Terre et l'espace, et du secteur des soins de santé à celui des communications à la vitesse de la lumière, la photonique est la technologie clé d'un avenir meilleur.

La vidéo, dont le style est inspirée du thriller de science-fiction de 2010 Inception, met en scène Dawn, une héroïne d'action et ingénieure optique, qui travaille à sauver le monde grâce à des technologies basées sur la lumière comme les prismes, les panneaux solaires, l'imagerie spectrale, les lasers et le lidar. La vidéo lance également une invitation animée aux futurs scientifiques, techniciens, ingénieurs et chefs de file de l'industrie, en leur demandant d'envisager la possibilité d'une carrière dans le domaine de la photonique.

Parallèlement à la sortie de la vidéo, le site web associé présente un aperçu des technologies mentionnées dans le film, des portraits de professionnels travaillant dans le domaine de l'optique et de la photonique (comme des ingénieurs optiques, des techniciens en laser et des chercheurs universitaires), et une sélection de ressources téléchargeables sur les formations et les carrières.

« Beaucoup d'appareils que nous utilisons au quotidien utilisent des technologies basées sur la lumière, qui ont été rendues possibles par la communauté de l'optique et de la photonique », a déclaré Elizabeth Rogan, PDG d'Optica. « À l'occasion de la Journée internationale de la lumière, nous célébrons ces contributions de notre communauté et espérons que cette célébration inspirera d'autres personnes - en particulier les étudiants - à s'orienter et à travailler dans les sciences et technologies de la lumière. »

« La Journée internationale de la lumière est le moment idéal pour mettre en relief les opportunités de carrière nombreuses, variées et passionnantes qu'offre le domaine de l'optique et de la photonique », a fait remarquer pour sa part Kent Rochford, PDG de la SPIE. « Les technologies basées sur la lumière sont en train d'apporter des solutions indispensables à certains de nos plus grands défis de notre monde, et continueront de le faire. C'est le moment idéal pour envisager une carrière dans ce secteur et nous espérons que la campagne IDL de cette année atteindra et inspirera les futurs scientifiques, ingénieurs et techniciens. »

« Chaque Journée internationale de la lumière, nous célébrons la longue et riche histoire de l'optique et de la photonique qui ont tant apporté à notre vie quotidienne », a ajouté Doug Razzano, directeur exécutif de l'IEEE Photonics Society. « En continuant de faire avancer la science de la lumière et en faisant connaître au monde l'importance des technologies qui en dérivent, nous allons contribuer à développer et à soutenir cette communauté technique pleine de dynamisme. »

À propos de la Journée internationale de la lumière

Célébrée chaque année le 16 mai, la Journée internationale de la lumière (International Day of Light, IDL) est une initiative mondiale qui souligne le rôle central que jouent la lumière et les technologies basées sur la lumière dans la science, la culture, l'éducation et le développement durable, pour des domaines aussi divers que la médecine, les communications et l'énergie. La date du 16 mai célèbre l'anniversaire de la première démonstration réussie d'un laser par le physicien et ingénieur Theodore Maiman en 1960, tandis que le vaste thème de la lumière permet à de nombreux secteurs de la société à travers le monde de participer à des activités qui démontrent comment la science, la technologie et l'art peuvent aider à atteindre les objectifs de l'UNESCO, à savoir l'éducation, l'égalité et la paix. lightday.org.

À propos de l'IEEE Photonics Society

L'IEEE Photonics Society est le foyer professionnel d'un réseau mondial de scientifiques, d'ingénieurs et de professionnels alliés qui représentent la communauté du laser, de l'optoélectronique et de la photonique. En tant que société technique de l'IEEE, la plus grande organisation professionnelle technique au monde dédiée à l'avancement de la technologie au profit de l'humanité, l'IEEE Photonics Society inspire la communauté par le biais de publications fréquemment citées, de conférences, de normes technologiques, ainsi que d'activités professionnelles et éducatives. www.photonicssociety.org.

À propos d'Optica

Optica (anciennement OSA), Advancing Optics and Photonics Worldwide, est la société dédiée à la promotion de la génération, de l'application, de l'archivage et de la diffusion des connaissances dans le domaine de l'optique et de la photonique. Fondée en 1916, c'est la plus importante organisation pour les scientifiques, ingénieurs, professionnels, étudiants et autres personnes intéressées par la science de la lumière. Les publications, réunions, ressources en ligne et activités en personne renommées d'Optica alimentent les découvertes, façonnent les applications du monde réel, et accélèrent les réalisations scientifiques, techniques et éducatives. Pour en apprendre davantage, voir optica.org.

À propos de la SPIE

La SPIE, la société internationale d'optique et de photonique, réunit des ingénieurs, scientifiques, étudiants, et professionnels des affaires, pour faire progresser la science et la technologie basées sur la lumière. Fondée en 1955, la société met en relation nos membres à l'échelle mondiale et s'engage à leurs côtés par le biais de conférences et de salons à l'avant-garde du secteur ; de publications d'actes de colloques, de livres et de revues dans la Bibliothèque numérique de la SPIE (SPIE Digital Library) ; ainsi qu'en proposant des opportunités de développement de carrière. Ces cinq dernières années, la SPIE a contribué à hauteur de plus de 22 millions USD auprès de la communauté internationale de l'industrie optique, à travers ses actions de soutien et de promotion, au moyen de bourses, dotations, ressources pédagogiques et subventions de voyage, et grâce au développement de politiques publiques. www.spie.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 12:05 et diffusé par :