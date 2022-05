/R E P R I S E - INVITATION AUX MÉDIAS - 2E ÉDITION DES ASSISES QUÉBÉCOISES DU SECTEUR MARITIME/





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) convie les représentants des médias à la présentation de la deuxième édition des Assises québécoises du secteur maritime présentée par le Fonds de solidarité FTQ.

Les Assises sont nées de cette volonté de renforcer le dialogue entre l'industrie et les décideurs publics afin de permettre aux initiatives gouvernementales de s'arrimer aux besoins de l'industrie. Tout au long de la journée, des présentations, conférenciers et des panels seront organisés pour se pencher sur les enjeux maritimes qui se dessinent et qui interpellent les intervenants de cette industrie.

Au programme :

Dévoilement des premières données sur l'État du transport maritime en collaboration avec Innovation maritime;

Présentation par Léger d'un sondage sur la perception de la population à l'égard de l'industrie maritime québécoise;

Quatre ateliers sur des thématiques d'actualité : le renforcement du corridor économique, la décarbonation de la chaîne logistique, les métiers du futur ainsi que les relations avec les communautés et l'acceptabilité sociale.

L'événement, qui se tiendra au Centre d'événements et de congrès interactifs (CECi) de Trois-Rivières prévoit notamment la participation par vidéo du premier ministre, François Legault, de la ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et ministre responsable de la stratégie maritime, Chantal Rouleau, du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration et de la Francisation, Jean Boulet ainsi que le directeur général adjoint de l'École Nationale Supérieur Maritime (ENSM) française, Yann Vachias.

AIDE-MÉMOIRE :

QUOI : Assises québécoises du secteur maritime



QUAND : Le mercredi 18 mai 2022



OÙ : 1634, rue Notre Dame Centre, Trois-Rivières



HEURE : De 7 h 30 à 16 h 30

Les médias qui souhaitent participer aux conférences et aux travaux des Assises doivent s'inscrivent auprès de Mme Marie-Pier Racine par courriel : [email protected].

Pour consulter l'horaire détaillé de la journée : Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes)

À propos de la SODES

La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de protéger et de promouvoir les intérêts économiques du Saint?Laurent. Elle représente la communauté maritime, ce qui inclut des intervenants privés et publics dont les activités ont un impact direct ou indirect sur l'économie du fleuve, et ce, dans toutes les régions du Québec. La Sodes se veut l'interlocutrice privilégiée des gouvernements en ce qui a trait au développement et à la vie économique du Saint-Laurent, que ce soit en matière de transport des marchandises et des passagers, de développement régional ou d'environnement.

SOURCE Société de développement économique du Saint-Laurent

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 12:00 et diffusé par :