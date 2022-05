InEight lance une solution de contrôle de projet pour gérer la diversification des modes de prestation après que le projet pilote eut montré une réduction de 10 % des coûts de conception





SCOTTSDALE, Ariz., 17 mai 2022 /CNW/ - InEight inc., un chef de file mondial en matière de logiciels de gestion de projets d'immobilisations et de programmes, a annoncé le lancement d'InEight Design, qui offre un processus de contrôle de projet intégré permettant de gérer avec succès les portées de conception et d'assurer la traçabilité des quantités de conception, pour la diversification des modes de prestation. La synchronisation des données de conception et de construction fournit le lien qui manquait jusqu'à présent dans la collaboration des intervenants ainsi que la visibilité partagée envisagée par la diversification des modes de prestation.

La technologie est lancée à la suite d'un projet pilote réussi dans le cadre duquel elle a été déployée pour des projets de conception, de construction et de diversification des modes de prestation de plus de 14 milliards de dollars. Cette technologie a permis de réduire le risque de croissance de la quantité de conception de 20 % et de réduire les coûts d'ingénierie de 10 %.

En améliorant la visibilité de l'état d'avancement de la conception et en alignant les travaux de construction sur les dernières quantités de conception, les clients peuvent maintenant éliminer les surprises qui ont une incidence sur les budgets et les échéances sur la diversification des modes de prestation.

Brad Barth, chef des produits à InEight, a déclaré : « La demande mondiale pour les travaux de construction continue d'augmenter, et la diversification des modes de prestation est en train de devenir la norme pour les grands projets complexes. La gestion et le contrôle de la portée de la conception de ces projets sont essentiels à la réussite globale, mais jusqu'à maintenant, les entreprises de conception devaient utiliser des feuilles de calcul déconnectées pour gérer leur travail. Cette puissante solution de gestion de la conception comble ce vide. Elle fournit une solution de contrôle de projet pour le travail de conception qui offre de la visibilité, de la collaboration et de la responsabilisation parmi les multiples intervenants qui participent à ces projets. »

Le logiciel aide les équipes d'ingénierie et de conception à contrôler la portée, à gérer les ressources, à prévoir les dates d'échéances, à suivre la progression et à gérer les valeurs générées au fur et à mesure que les travaux franchissent les étapes importantes du procédé d'émission pour construction jalonné à 30%, 60% et 90%. Il en résulte une meilleure coordination, une meilleure responsabilisation de comptes et une meilleure visibilité au sein des équipes de conception et de construction, ce qui élimine les surprises dans la diversification des modes de prestation.

Pour de plus amples renseignements sur InEight Design, consultez le site InEight Design.

À propos d'InEight

InEight fournit des logiciels de gestion de projet testés sur le terrain pour les propriétaires, les entrepreneurs, les ingénieurs et les architectes qui construisent le monde qui nous entoure. Plus de 575 000 utilisateurs et plus de 850 clients dans le monde se fient à InEight pour obtenir des renseignements en temps réel qui aident à gérer les risques ainsi qu'à maintenir les échéances des projets et en deçà du budget tout au long du cycle du projet.

De la planification préalable à la conception, de l'estimation à l'établissement du calendrier, et de l'exécution sur le terrain au roulement du personnel, InEight a généré plus de mille milliards de dollars en projets à l'échelle mondiale dans les domaines de l'infrastructure, du secteur public, de l'énergie et de l'électricité, du pétrole, du gaz et des produits chimiques, des mines et du commerce. Pour en savoir plus, suivez InEight sur LinkedIn ou visitez le site InEight.com.

