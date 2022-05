Cinq finalistes testeront de nouvelles technologies sur le terrain pour mesurer le carbone dans la nature





TORONTO, 17 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) est ravi d'annoncer les cinq finalistes sélectionné.e.s dans le cadre du Défi techno nature x carbone qui encourage le développement de technologies et de méthodes innovantes, peu couteuses et accessibles pour faciliter la mesure du carbone dans la nature par les communautés.



Les solutions climatiques basées sur la nature, utilisées pour protéger et restaurer des éléments naturels qui stockent le carbone, sont essentielles à l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Mais pour nous assurer d'atteindre ces cibles, nous devons aussi pouvoir mesurer la quantité de carbone séquestré par la nature au fil du temps. Diverses approches existent déjà pour mesurer le carbone, mais elles fournissent souvent des données incomplètes, sont couteuses ou demandent beaucoup de temps et de travail.

Les solutions proposées par les finalistes comprennent des applications innovantes de l'apprentissage automatique, de données LiDAR et de l'imagerie satellite, ainsi que de nouvelles façons d'intégrer les systèmes de savoirs autochtones et d'apprendre de ceux-ci. Les finalistes reçoivent chacun.e une subvention de 25 000 $, un accès au programme d'entrepreneuriat à impact positif appelé Microsoft Entrepreneurship for Positive Impact et des séances de mentorat avec des membres participant.e.s de l'équipe de direction de Microsoft Canada pour les aider à faire avancer leurs projets. Les finalistes ont jusqu'en mars 2023 pour tester leur technologie ou solution sur le terrain.

En fonction des résultats de la phase de validation, le WWF-Canada sélectionnera jusqu'à trois lauréat.e.s qui recevront chacun.e un contrat d'une valeur allant jusqu'à 100 000 $ pour mettre en oeuvre leur technologie sur le terrain.

Finalistes du Défi techno nature x carbone :

Plus de détails sur les finalistes ci-dessous.

James Snider, vice-président, Science, savoir et innovation, WWF-Canada

« La diversité des technologies soumises pour mesurer le carbone dans la nature a dépassé nos attentes. Nous avons eu la chance de recevoir d'excellentes propositions d'universités, d'organismes à but non-lucratif, ainsi que de collaborations plurisectorielles de partout au Canada. Nous sommes ravi.e.s d'investir dans des solutions novatrices, mais accessibles qui auront une portée réelle et essentielle sur la protection et la restauration de lieux importants pour le climat et la biodiversité. »

Garrett Whitworth, directeur, Innovatree Carbon Group Ltd.

« Ayant été témoin des conséquences dévastatrices des dérèglements climatiques sur sa communauté, l'équipe d'Innovatree s'engage à lutter pour renverser la tendance. Le logiciel a été mis au point pour simplifier et réduire le cout du développement et du suivi des projets de carbone forestier pour les Premières Nations, les communautés et l'industrie. Nous combinons le savoir des Premières Nations avec l'expérience pratique et l'expertise technique afin de développer des technologies et des pratiques climatiques à la fine pointe. Nous sommes ravi.e.s que notre équipe ait été sélectionnée comme finaliste du Défi techno nature x carbone, et nous avons hâte de travailler avec le WWF-Canada pour mettre notre technologie au service de la nature et des gens. »

Agata Rudd, cofondatrice, Korotu Technology

« Nous sommes très heureux.ses de faire partie des finalistes du Défi techno nature x carbone du WWF-Canada. Notre pays s'est fixé comme objectif de protéger 30 % de ses terres et de ses eaux d'ici 2030. La tâche qui nous attend est immense, et il nous manque souvent les données nécessaires pour cibler les zones écologiquement importantes qui bénéficieraient de protections supplémentaires. Korotu Technology est une jeune entreprise de financement technologique durable à vocation sociale qui aide les communautés à protéger leurs forêts, leurs milieux humides, leurs prairies et leurs terres agricoles en leur permettant de comprendre et de valoriser le carbone et les autres actifs naturels des écosystèmes. Le soutien que nous recevons du WWF-Canada nous permettra de perfectionner notre technologie, en donnant la chance aux communautés de s'attaquer aux défis des dérèglements climatiques et de la biodiversité à partir de la base. »

Plus de détails sur les finalistes :

MANTECH

Évaluation rapide de la répartition du carbone dans la nature à l'aide d'un capteur manuel novateur

L'équipe de MANTECH a mis au point un capteur portable et convivial (PeCOD®) permettant de mesurer la quantité de carbone organique présente dans des échantillons d'eau, de sol et de biomasse, sur le terrain ou en laboratoire. L'analyse est rapide et exige seulement une formation de base. MANTECH est établi à Guelph, en Ontario, et entretient des partenariats avec l'IIDD-RLE, l'Université de Guelph, l'Université Dalhousie, l'Université Queen's et l'Université de Waterloo.

Hatfield

arboSense : Estimation de la hauteur du couvert forestier et de la biomasse aérienne à l'aide de l'apprentissage automatique avancé

Hatfield a mis au point arboSense, un modèle qui produit des cartes spatialement explicites de la hauteur du couvert forestier à une résolution de 10 m en se basant sur des ensembles de données d'images satellites. En utilisant des mesures au sol, arboSense peut être étendu pour estimer la biomasse aérienne des forêts. Les utilisateur.rice.s de la communauté peuvent ensuite accéder à arboSense et l'utiliser par le biais de Jupyter notebooks, hébergé sur une plateforme infonuagique évolutive.

Korotu Technology

LandSteward : Surveillance des forêts et déclaration du carbone par les communautés

Korotu Technology aide les communautés à protéger des aires naturelles pour soutenir l'intendance du climat et de la biodiversité. La plateforme LandSteward de Korotu assure en continu la surveillance et la mesure des forêts, des milieux humides et des prairies dont dépendent les communautés. Des capteurs optiques et LiDAR basés sur des satellites permettent aux utilisateur.rice.s de la plateforme mobile et web d'estimer et de visualiser rapidement des cartes thermiques du carbone contenu dans la nature.

Innovatree Carbon Group Ltd.

Logiciel de surveillance du carbone forestier Innovatree

Innovatree a été développé en collaboration avec AIB Innovation Ltd., une entreprise de recherche et développement spécialisée dans l'innovation durable, et Second Pass Forestry Ltd., une entreprise d'expert.e.s-conseils en foresterie appartenant à des Premières Nations. Le logiciel Innovatree s'appuie sur des données LiDAR et l'apprentissage automatique pour calculer le carbone présent dans la biomasse forestière. Cette technologie, combinée à un nombre minimal d'inventaires de parcelles de terrain, produit des cartes et des ensembles de données géoréférencées comportant de l'information réduite à l'échelle d'un arbre.

Université Laval

Mesure de la biomasse forestière à l'aide d'un LiDAR terrestre (BioScan3D)

L'équipe de l'Université Laval s'affaire à développer un logiciel convivial qui traite les données provenant de numériseurs au laser terrestres utilisés pour générer des nuages de points 3D et estimer la biomasse aérienne des forêts. De plus, des estimations de l'incertitude de mesure seront également fournies et permettront de faire des estimations détaillées du carbone présent dans la biomasse aérienne d'une forêt donnée. Ce logiciel permettra aux personnes ayant une formation minimale de mesurer le carbone présent dans les forêts.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation équitables et efficaces qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre la crise climatique. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr

