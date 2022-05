Norda Stelo récolte les fruits de ses efforts et brille de tous ses feux





L'entreprise de Québec se taille une place au palmarès canadien des sociétés les mieux gérées

QUÉBEC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Norda Stelo, une entreprise de propriété 100 % québécoise, est fière de faire son entrée au sein des sociétés les mieux gérées au Canada. Pour la deuxième fois en quelques mois, la firme de génie-conseil est reconnue pour l'excellence de sa gouvernance et de sa stratégie visionnaire qui ont permis à l'entreprise de reprendre sa place au firmament des grandes firmes de génie canadiennes.

Le palmarès des Société les mieux gérées reconnaît l'excellence des sociétés dont le siège social est au Canada et qui affichent un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars ou plus.

Cette reconnaissance décernée au terme d'un processus d'évaluation indépendant vient confirmer publiquement que Norda Stelo a non seulement réussi sa transformation organisationnelle, mais qu'elle figure dorénavant parmi les fleurons de son industrie.

« C'est une chose de réaliser une transformation aussi profonde que celle que Norda Stelo a vécue au cours de la dernière décennie, c'en est une autre de se voir confirmer notre réussite publiquement et de façon indépendante. Après une décennie à rebâtir une version encore meilleure de ce que nous étions, cette reconnaissance représente un formidable coup de chapeau pour les efforts et l'engagement de tous nos employés », a réagi Alex Brisson, président et chef de la direction de Norda Stelo.

Dans la foulée de la crise de confiance traversée par l'industrie québécoise du génie et de la construction, Norda Stelo a dû faire table rase et se réinventer. Elle a donc profondément transformé sa gouvernance en se dotant, entre autres, d'un conseil d'administration composé de membres externes et indépendants, en nommant un commissaire à l'éthique et en implantant une toute nouvelle culture d'entreprise fondée sur une vision, une mission et des valeurs renouvelées.

Miser sur la durabilité des actifs : une vision forte

Norda Stelo a également revu son positionnement et sa stratégie au sein de son industrie en se concentrant sur deux chantiers précis : la performance en gestion de projet et l'élaboration d'un nouveau modèle d'affaires centré sur l'ingénierie de l'existant (brownfield engineering). Ce dernier élément, basé sur des décennies de pratique par les experts de Norda Stelo, permet de prolonger la vie des actifs existants, de réduire leur empreinte environnementale et d'aider les gestionnaires de l'actif à mieux planifier ses investissements tout en gérant adéquatement les risques. La firme lancera d'ailleurs sous peu sa nouvelle solution technologique où l'expertise humaine et l'intelligence des données font équipe pour pousser plus loin la gestion durable des actifs.

Scintiller quand ça compte

La résilience et la persévérance des employés et dirigeants de Norda Stelo ont de nouveau été sollicitées lors de la crise pandémique mondiale des deux dernières années. Forte de son expérience et désormais beaucoup mieux outillée pour affronter les défis, Norda Stelo a encore une fois réimaginé ses façons de faire pour accélérer la réalisation de sa stratégie et développer son avantage concurrentiel.

« La pandémie a agi en tant que catalyseur d'un changement déjà bien amorcé. L'entreprise et ses employés étaient dans les meilleures dispositions possibles pour relever ce défi. La culture de travail et la gouvernance qui ont été mises en place durant nos années de reconstruction ont été de véritables atouts. Des avancements sans précédent ont été réalisés dans le plan stratégique et l'exécution de nos chantiers grâce à la mobilisation de l'intelligence collective de nos équipes. », a ajouté M. Brisson.

Aujourd'hui, Norda Stelo compte plus de 700 employés dont l'expertise et le savoir-faire rayonnent dans plus de 50 pays. La firme de génie-conseil a bel et bien retrouvé sa place parmi les fleurons des entreprises québécoises.

À propos de Norda Stelo

Norda Stelo a vu le jour au Québec en 1963. Elle dispose de 17 bureaux au Canada et accompagne ses clients où qu'ils évoluent, ayant déployé à ce jour des projets dans plus de 50 pays, tant pour des administrations publiques que pour les secteurs privés et industriels.

Norda Stelo a développé une expertise multidisciplinaire pour la réalisation de projets d'infrastructures urbaines et de transport (routier, portuaire, ferroviaire et de transport collectif), ainsi que des projets des secteurs manufacturiers, miniers et de l'énergie.

Son équipe est sa richesse et chaque jour, elle travaille à « Mobiliser l'intelligence collective au service de la durabilité des actifs de ses partenaires, des communautés et de la planète ».

