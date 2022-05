Le gouvernement du Canada investit dans des systèmes de santé plus sécuritaires par l'entremise du Saskatchewan Indian Institute of Technologies et de la Première Nation de Sturgeon Lake





TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 6, SK, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à lutter contre le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé, Services aux Autochtones Canada (SAC) appuie l'élargissement des initiatives relatives aux ressources humaines en santé autochtone et aux sages-femmes autochtones.

Le Programme de soins infirmiers auxiliaires autochtones du Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT) élargit son programme de diplôme en soins infirmiers auxiliaires autochtones aux régions rurales et éloignées. Il s'agit du premier programme spécialisé de soins infirmiers auxiliaires autochtones au Canada, enraciné dans les visions du monde et les façons de savoir autochtones. Le Programme de soins infirmiers auxiliaires autochtones vise à appuyer les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, qui ont comme objectif d'accroître le nombre de professionnels autochtones dans les systèmes de santé au Canada. Il vise à faire progresser la prestation de services de santé dans l'ensemble du système pour qu'elle soit guidée par les peuples autochtones, enracinée dans la sécurité culturelle et l'humilité et pour que les professionnels de la santé soient informés de l'incidence continue de la colonisation. Des initiatives comme celle-ci, qui mettent l'accent sur le renforcement des capacités au niveau communautaire et l'augmentation des ressources humaines en santé autochtones, sont essentielles en ce moment. Le ministère est fier d'avoir appuyé le travail du SIIT en octroyant 2,25 millions de dollars au cours de l'exercice 2021-2022.

En plus de cet investissement, le gouvernement du Canada prend également des mesures pour aider les communautés autochtones à rapprocher les naissances traditionnelles de leur domicile. Il est reconnu que l'élargissement du soutien aux initiatives de sages-femmes et de doulas autochtones est essentiel pour assurer l'accès à des services adaptés sur le plan culturel et sécuritaires. La Première Nation de Sturgeon Lake est à l'avant-garde de ce travail et, en février 2022, a célébré la première naissance traditionnelle avec l'aide d'une sage-femme dans la communauté depuis des décennies. Grâce à ce travail, la communauté revitalise les naissances à domicile et améliore l'accès à des services sécuritaires sur le plan culturel pour les mères. SAC a versé 350 000 $ pour la construction du centre de naissance de la Première Nation de Sturgeon Lake, qui est l'une des nombreuses initiatives de santé dirigées par des partenaires qui mettent l'accent sur la profession de sage-femme.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à lutter contre le racisme envers les Autochtones dans nos systèmes de santé en s'appuyant sur les expériences vécues par les peuples autochtones et sur la reconnaissance des droits des peuples autochtones, le respect et la coopération.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer des approches équitables, sécuritaires sur le plan culturel, dirigées par la communauté et fondées sur les distinctions en matière de soins de santé. Nous continuerons de travailler avec tous les partenaires pour accroître la sécurité culturelle et le respect des peuples autochtones dans les systèmes de soins de santé au Canada. De même, les investissements effectués pour l'établissement d'un soutien accru aux initiatives de sages-femmes et de doulas autochtones constituent une étape importante pour élargir l'accès à des espaces sécuritaires sur le plan culturel. Félicitations au Saskatchewan Indian Institute of Technologies et à la Première Nation de Sturgeon Lake pour leur contribution à des systèmes de santé plus sécuritaires et plus inclusifs sur le plan culturel en Saskatchewan.

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« L'élargissement du programme de soins infirmiers auxiliaires autochtones du SIIT aux régions rurales et éloignées offrira un accès et des possibilités accrus aux Autochtones qui souhaitent intégrer le domaine des soins de santé. L'incidence sera considérable en Saskatchewan et dans l'ensemble du Canada. Assurer la représentation des Autochtones est d'une importance capitale pour améliorer le système de santé, lutter contre le racisme et la discrimination existants et assurer la prestation de soins adaptés à la culture. »

Riel Bellegarde, président et chef de la direction

Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT)

« Pakitaw?kan s?kahikanink N?hiyawak (peuple cri des plaines de la Première Nation de Sturgeon Lake), situé sur le territoire du Traité no 6, reconnaît notre droit inhérent à la naissance par nos propres méthodes traditionnelles. Nous revendiquons notre droit de pratiquer nos traditions sur notre territoire. Avec la construction de notre centre de naissance, nous sommes sur le point de revitaliser la profession de sage-femme avec l'aide de nos Aînés, des gardiens du savoir et du personnel du centre de santé. La Première Nation de Sturgeon Lake travaille également à ramener des sages-femmes au sein de notre propre communauté pour aider à soutenir nos mères et nos pères qui attendent la naissance de leur enfant. Avec l'aide de notre Créateur et de nos ancêtres au moyen de cérémonies, les pratiques continues de notre culture, de nos valeurs et de nos traditions seront préservées pour les générations futures. »

Chef Greg Ermine

Première Nation de Sturgeon Lake

Faits en bref

Le budget de 2021 prévoit 126,7 millions de dollars sur trois ans pour favoriser des systèmes de santé où les peuples autochtones sont respectés et en sécurité.

Cet investissement cadre avec la réponse du gouvernement fédéral aux appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, en reconnaissance du fait que les femmes autochtones et d'autres groupes marginalisés, comme les personnes 2ELGBTQQIA+, sont touchés de façon disproportionnée par le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé au Canada .

