Fermeture de la route 136 en direction est du 20 au 24 mai 2022

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des entraves seront mises en place dans le corridor de la route 136 en direction est, entre l'échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie, durant la longue fin de semaine du 20 mai. Ces...

Des loutres de mer et de nouvelles espèces de phoques feront leur apparition à l'Aquarium du Québec, dans un projet grandiose, digne des plus grandes institutions zoologiques au monde. Baptisé Louphoque, le concept se veut immersif, avec des bassins...