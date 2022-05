L'entreprise ESG canadienne bonifie son soutien avec un programme de bourses d'études de 250 000 $





OTTAWA, 17 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'anxiété climatique chez les jeunes n'a jamais été aussi élevée. Une enquête récente menée auprès de 10 000 jeunes (âgés de 16 à 25 ans) dans 10 pays a révélé que 75 % d'entre eux pensent que leur avenir est effrayant lorsqu'on les interroge au sujet des changements climatiques. En réponse, le Fonds pour les forêts canadiennes (FFC) a redoublé d'efforts dans son implication auprès des jeunes partout au Canada au moyen d'un programme de bourses d'études de 250 000 $ et du programme de forêt intelligente scolaire.



Ce programme de bourses d'études de 250 000 $ démarre par un défi qui demande aux étudiants de partout au Canada de tourner une vidéo de 30 secondes de style TikTok pour répondre à la question suivante : Pourquoi une forêt plutôt qu'un arbre?

Les candidatures seront acceptées du 17 mai au 7 juin 2022. Les élèves sont invités à soumettre leur candidature à titre individuel ou au nom d'un groupe, et ils sont encouragés à faire participer leurs amis, leurs enseignants, les membres de leur famille et les membres de leur collectivité dans une vidéo novatrice et captivante.

Tam Matthews, présidente du Conseil consultatif en matière d'éducation du FFC et ancienne présidente de l'organisation Canadian Accredited Independent Schools (CAIS), a déclaré : « Ces initiatives offrent aux jeunes de partout au Canada un moyen important de poursuivre des études et de participer à des activités qui contribueront à encourager le développement d'une génération de leaders et de décideurs actifs dans la lutte contre les changements climatiques. »

Le programme de forêt intelligente scolaire du FFC offre l'occasion d'avoir des effets positifs sur le climat et de développer le leadership des jeunes tout en recueillant des fonds pour des initiatives scolaires. Décrit comme offrant « la foresterie au lieu de sucreries », il permet aux élèves de sensibiliser la population et de recueillir des fonds pour des initiatives caritatives, environnementales et scolaires, tout en plantant et en protégeant des forêts partout au Canada, et ce, à coût nul.

Le Fonds pour les forêts canadiennes (FFC) est une entreprise ESG de premier plan qui offre une solution axée sur la nature pour atteindre la carboneutralité en plantant des forêts intelligentesMC. Grâce à nos outils exclusifs et en collaboration avec les intendants forestiers (entreprises, écoles, collectivités et particuliers), le FFC est en voie d'acquérir, de préparer, de planter, de préserver et de protéger des millions d'acres de terres partout au Canada. Le FFC séquestrera des dizaines de millions de tonnes de carbone. Notre garantie de protection à perpétuité de la forêt offre l'assurance que chaque forêt plantée par le FFC fera l'objet d'un aménagement, de rapports et d'un suivi par des experts, ainsi que d'un entretien sylvicole. Les forêts intelligentes séquestrent le CO 2 , réhabilitent les écosystèmes, apprennent des gardiens du savoir autochtone sur les terres et stimule l'économie verte. Les forêts intelligentes sont des investissements judicieux.

