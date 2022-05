AVIS AUX MÉDIAS - INVITATION - Lancement médiatique de la nouvelle Roulotte de Dans la rue





Le premier véhicule à Montréal alimenté à 100 % en gaz naturel renouvelable

MONTREAL, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Avec comme maître de cérémonie, Jean-Marie Lapointe, Dans la rue vous invite au lancement médiatique de la nouvelle Roulotte.

Quoi : Lancement médiatique de la nouvelle Roulotte de Dans la rue

Où : Place Emmett-Johns (édicule du métro Papineau)

1449, rue Dorion, Montréal, QC H2K 4A4

Quand : Le mercredi 18 mai, de 10h à 14h

11 h | Conférence de presse

12 h | Repas offert aux invités

L'événement présenté par CN et Sun Life Québec réunira les élus, les partenaires, les bénévoles, les jeunes bénéficiant de nos services, les employés et de précieux amis de l'organisme. Bien plus qu'une conférence de presse, cet événement proposera une visite de la nouvelle Roulotte et un parcours d'exposition commémorant les 34 années depuis le premier service de la Roulotte, symbole de l'amour que « Pops » avait pour les jeunes.

