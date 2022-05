Le gouvernement du Canada appuie le lancement d'un programme de thérapie dentaire autochtone à l'Université de la Saskatchewan





SASKATOON, TERRITOIRE DU TRAITÉ 6, SK, le 17 mai 2022 /CNW/ - Le College of Dentistry de l'Université de la Saskatchewan, de concert avec la Northern Inter-Tribal Health Authority (NITHA), le Northlands College et la Saskatchewan Polytechnic, collaborent à l'établissement du premier et du seul programme agréé de thérapie dentaire autochtone du genre au Canada.

Cette initiative vise à mettre l'accent sur le recrutement d'étudiants autochtones et à offrir aux étudiants des occasions d'apprendre dans leurs communautés puisque le programme sera offert sur plusieurs campus. Elle vise à appuyer les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, qui ont pour but d'accroître le nombre de professionnels autochtones dans les systèmes de santé au Canada. Le programme est également adapté aux besoins uniques des étudiants et leur offre la possibilité de terminer leurs études par étapes, ce qui leur permet de prendre des pauses au besoin. De plus, avec ce programme, les communautés et les organisations autochtones pourront parrainer des étudiants autochtones afin de promouvoir le travail dans les communautés autochtones.

SAC investit 2,1 millions de dollars pour soutenir une nouvelle génération de thérapeutes dentaires autochtones, qui joueront un rôle clé dans la prestation de services de santé buccodentaire adaptés sur le plan culturel aux patients et aux communautés autochtones.

Le ministère continue de travailler avec les organisations et les communautés dans l'ensemble du pays pour assurer aux Autochtones un accès juste et équitable à des services de santé de qualité et sécuritaires sur le plan culturel, et ce, peu importe le professionnel de la santé qu'ils voient, l'endroit où ils sont ou le moment dont ils en ont besoin. Il s'agit d'un autre exemple des mesures prises par le gouvernement du Canada pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé grâce à un soutien accru aux professionnels de la santé autochtones.

« L'excellent travail que fait le College of Dentistry de l'Université de la Saskatchewan aux côtés de la Northern Inter-Tribal Health Authority (NITHA) et de la Saskatchewan Polytechnic ouvre la voie à une nouvelle génération de professionnels de la santé buccodentaire et crée un avenir meilleur pour ceux qui recherchent des services de santé. J'ai hâte de voir la première cohorte de nouveaux diplômés de cette excellente initiative et les avantages que ce travail apportera à tant de personnes. Félicitations. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Le budget de 2021 prévoit 126,7 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour prendre des mesures afin de favoriser des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination où les personnes autochtones sont respectés et en sécurité.

Au cours des prochains mois, les personnes qui auront accès aux systèmes de santé continueront de voir comment ce financement contribue à des services de santé plus sécuritaires, inclusifs et responsables sur le plan culturel, alors que les partenaires continuent de faire progresser leurs initiatives et que les mesures visant à apporter des changements positifs continuent d'être mises en oeuvre.

